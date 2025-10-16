ハローワーク大津セミナー　トラック・バス・タクシードライバーのお仕事に興味のある方必見です

一般財団法人日本海事協会【 ドライバー業界を知るセミナー 】

2025年10月28日、「働きやすい職場認証制度」事務局は、ハローワーク大津の開催する「ドライバー業界を知るセミナー」に登壇し講演いたします。

求職者の方たちに、最近の運送業界の動向を説明するとともに、認証マークを掲示している事業者は「安心して働ける職場として認証された事業者」であることを紹介します。

トラック・バス・タクシードライバーのお仕事に興味のある方は、ぜひご参加ください。

セミナーの講演内容

就活基礎知識セミナー「働きやすい職場認証制度」

講師：一般財団法人日本海事協会 交通物流部 藤田

開催日時

2025年10月28日（火） 13:30～15:00

定員人数

定員30名

お申し込み・お問い合わせ

ハローワーク大津 TEL：077-522-3773（41＃）

https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/madoguchi_annai/list/7-5.html

※定員に達しているなどの理由により申込を締め切っている場合がありますので、予めご了承下さい。

ハローワーク大津 就職支援イベント情報10月