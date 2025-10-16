1台で異なる2つのカメラ映像を実現！GeoVision 2眼マルチセンサーカメラを新発売

株式会社GeoVision

全世界のセキュリティ企業40位内に名を連ねる映像監視システムメーカー株式会社GeoVision（本社：台湾台北、日本法人：東京都江東区）は、1台に2つのカメラレンズを搭載する2眼マルチセンサーの販売を開始しました。

GeoVision ２眼マルチセンサーカメラとは

従来のカメラは、基本「1台のカメラ＝1つのカメラレンズ」搭載ですが、本カメラは画角調整可能なカメラレンズ(400万画素)を2つ搭載。2台のカメラ設置が必要な場所でも、1台のカメラで撮影を実現します。

導入コストの削減、設置スペースの省略化を実現します。

「広範囲」＋「細部」の映像撮影

レンズ部機構

2つの400万画素レンズを搭載。高精細で広範囲(水平画角 97.7°)の撮影を実現します。

例：Ｌ字通路

1つのレンズでエレベーターホールを撮影しながら、もう1つのレンズで廊下を撮影するなど、カメラ1台で複数の映像を表示することができます。

例：長い通路

左右に両方向設定したカメラレンズで、長い通路の両方向を表示することができます。

設置工数を削減

カメラ設置台数の省略化を実現し、設置にかかる時間や費用の負担軽減が可能になります

紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=knkEA1cEG-8 ]

活用シーン

活用例：商業施設、オフィス、店舗通路商業施設

― 長い通路などに設置することで、

両方向の映像管理が可能

― 「耐防塵防水機能」「耐衝撃性能」に対応、

場所を問わず設置可能

活用例：工場、物流倉庫工場

― Ｌ字通路などに設置することで、

死角の少ない映像管理が可能

― 「耐防塵防水機能」「耐衝撃性能」に対応、

場所を問わず設置可能

活用例：公共施設、ビルの連絡橋・通路公共施設

― 人通りの多い通路などに設置することで、

両方向の映像管理が可能

― 「耐防塵防水機能」「耐衝撃性能」に対応、

場所を問わず設置可能

活用例：ホテルや旅館のホール、渡り廊下ホテル

― ２方向を同時撮影することで、

死角の少ない映像管理が可能

― 「耐防塵防水機能」「耐衝撃性能」に対応、

場所を問わず設置可能

製品ラインナップ

GV-TMS8800

屋外対応2眼マルチセンサーカメラ

[ 製品ページ → ](https://www.geovision.co.jp/product/GV-TMS8800.html)

製品ご購入前のご相談や技術的なご質問、代理店登録などその他に関するお問い合わせは以下の窓口までお問い合わせください。

GeoVisionについて

ジオビジョンは、全世界のセキュリティ企業40位内に名を連ねる映像監視システムメーカー「GeoVision Inc.」(本社:台湾)の日本法人です。



AIカメラ・レコーダー・クラウド・入退室管理システムをはじめとする「セキュリティ製品」から、顔認証・AI映像解析などの「最新ソリューション」まで、幅広い製品を提供いたします。お客様の幅広いニーズにお応えするとともに、新しい価値を創造、提案いたします。