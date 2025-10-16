ASUSのゲーミングブランドRepublic of Gamersより、デュアル強化ガラスサイドパネル採用したプレミアムミッドタワーゲーミングケース「ROG Strix Helios II」を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングブランドRepublic of Gamersよりデュアル強化ガラスサイドパネル、洗練されたアルミニウムフレーム、3D構造のフロントフィルターを備えダイヤモンドグリルフロントパネルを採用したプレミアムミッドタワーゲーミングケース「ROG Strix Helios II」のブラックとホワイトの2色を発表しました。2025年10月17日(金)より販売開始します。

製品画像

ROG Strix Helios II Black

ROG Strix Helios II White

製品ページ

https://rog.asus.com/jp/cases/rog-strix-helios-ii/(https://rog.asus.com/jp/cases/rog-strix-helios-ii/?utm_source=pr&utm_medium=link)

製品特徴

● プレミアムデザイン：両側4mm強化ガラスと洗練されたアルミフレームを採用した魅せるビルド向けケース。高精度加工のフロントパネルやレーシングカーをイメージした斜めの切り込みにより、流線型で独自性のある美しい外観を実現。

● 4基のパフォーマンスファン標準搭載：標準搭載の140mmファン4基（28mm厚）が、強力な風量を確保しつつわずか29dB(A)の静音を実現。性能と静音性を両立する設計。

● 簡単な組み立てとメンテナンス：DIY初心者でもスムーズに組み立てられる設計。また、内蔵ダストフィルターとアクセスしやすい構造により、清掃も簡単。

● 配線スマート整理：柔軟なカバーと充実したケーブルマネジメントシステムで、配線をすっきり整理。ケーブルグロメットにはベルクロが付いており、2セットのケーブルをきれいに整理可能。

● 配線を隠しつつグラフィックスカードを支える多機能カバーを搭載： ATX・EATXマザーボードに合わせて位置調整可能。

● 2つの20Gbps USB Type-Cポートを搭載 : 対応機器では最大60Wの高速充電が可能。

● 持ち運びに便利なハンドル：人間工学に基づいたスタイリッシュなX字型布製ハンドルで、自慢のPCを簡単に持ち運ベる

製品詳細

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan