¥Í¥Ã¥È¥®¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢²»¶ÁÆÃµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥®¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§Âç¿ÎÅÄÎÉÊ¿¡¢°Ê²¼ ¥Í¥Ã¥È¥®¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢²»¶Á¡¦±ÇÁüÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÀìÌçÀ¤ò¸Ø¤ë²»¶ÁÆÃµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÌîÂÙ¹¨¡¢°Ê²¼ ²»¶ÁÆÃµ¡¡Ë¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëAV»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢²»¶ÁÆÃµ¡¤Ï¥Í¥Ã¥È¥®¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎProAV¸þ¤±¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀ½ÉÊ·²¡ÊM4250¡¢M4300¡¢M4350¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡Ë¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¤äÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊüÁ÷¶É¡¦¥Ûー¥ë¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È»ÜÀß¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢±ÇÁüÅÁÁ÷¤ÎIP²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤àÃæ¡¢AV over IP¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥®¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢AVÀìÍÑÀß·×¤Î¥¹¥¤¥Ã¥ÁÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢SDVoE¡¢NDI¡¢Dante¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥×¥í¥È¥³¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹â¿®Íê¡¦¹âÁàºîÀ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»¶ÁÆÃµ¡¤Î¹ÈÏ¤ÊÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¤È¥æー¥¶ーÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¥®¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò ¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²»¶ÁÆÃµ¡ÍÍ¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£AV over IP»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëAV¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£²»¶ÁÆÃµ¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¥á¥ó¥È¡§
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥®¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤Î³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢AV¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§
ËÜÄó·È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤ÏÅ¸¼¨²ñ¤ä¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー¡¢Æ³Æþ»öÎã¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AV over IP¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëAV»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦¥Í¥Ã¥È¥®¥¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶3-7-5 ¶áÅ´µþ¶¶¥¹¥¯¥¨¥¢12F
ÂåÉ½¼Ô¡§Âç¿ÎÅÄÎÉÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤ÎÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È
URL¡§https://www.netgear.com/jp/
¡¦²»¶ÁÆÃµ¡³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¾®ÅÁÇÏÄ®10-1 CSS¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚÌîÂÙ¹¨
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»¶Á¡¦±ÇÁüµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤Óµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È
URL¡§https://www.otk.co.jp/