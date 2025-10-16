6年連続！SALONIAが「グッドデザイン賞」を受賞 最上位モデル「エアトリートメントドライヤー」と熱ダメージ防止プレート搭載「グロッシーケア ストレートヘアアイロン」2商品が選出
株式会社Ｉ-ｎｅ(本社: 大阪市中央区)が展開するミニマル美容家電ブランド【SALONIA(サロニア)】の「エアトリートメントドライヤー」「グロッシーケア ストレートヘアアイロン」の２商品が2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。
受賞商品
■サロニア エアトリートメントドライヤー
・水分子に反応する遠赤外線により、髪内部の水分もしっかり乾かしつつ、オーバドライによるダメージは軽減
・内蔵式ノズルと高速BLDCモーター搭載で生み出す独自の立体風が、熱ダメージを軽減し広範囲を効率的に速乾
・ダブルリペア*1イオンがキューティクルを引き締め、紫外線や摩擦等によるダメージをケア
・温冷風の自動切り替えを含む、効果や目的に応じた合計10モードを搭載
・フィルターの取り外し可能で、ホコリや髪の毛などのお手入れがしやすい
*1 毛髪のイオンバランスを整えること。髪を補修するものではありません。
カラー：ストーングレー・グラファイトブラック
発売日：2024年11月1日
価格：29,700円（税込）
特設ページ： https://salonia.jp/special/airtreatment/dryer/
【審査員の評価】
余計な装飾を排した端正で落ち着いた佇まいは、華美なデザインが多い美容家電の中でひときわ品格を感じさせる。砂岩のような質感と、ニュートラルな本体形状は性別や年齢を超えて手に取りやすく、使用していない時も洗面空間に自然に溶け込み、日常の風景を損なわない。高い送風性能に加え、吸気口の脱着式構造などメンテナンス性にも十分に配慮され、細部に至るまで丁寧に設計された誠実なデザインとして高く評価できる。
■サロニア グロッシーケア ストレートヘアアイロン
・アルガンオイル、トルマリン、遠赤外線パウダー3つの成分を配合し、摩擦や熱ダメージ防ぐSALONIA独自のパール髪プレート
・プレート上のトルマリン、アイロン内側の噴出口の両方から発生する＜ダブルマイナスイオン＞により、ダメージ毛をケア
・60℃～210℃の幅広い温度設定で、ダメージ状態や髪質にあわせたスタイリングが可能
・電源を入れてから約15秒*1のスピーディーな立ち上がりで時短に
・使用開始から約30分後に自動で電源が切れる“オートパワーOFF機能”搭載で、消し忘れを防ぐ
*1 最低設定温度に到達するまでの時間
カラー：ピンク・ホワイト・グレー
発売日：2025年6月2日
価格：7,678円（税込）
特設ページ： https://salonia.jp/special/glossycare/iron/
【審査員の評価】
コロナ禍以降拡大が続くヘアアイロンの市場へ投入された中価格帯の製品で、機能とコストのバランスを考慮しながら新しい層へのアプロ―チを実現させた点が評価された。定番のヘアスタイルとして部分的にカラーリングを行うインナーカラーなどが定着しつつある中、プロ仕様のヘアアイロンに見られるような低温設定を搭載し熱ダメージを抑えたスタイリングを可能としている。製品のカラーラインナップは彩度を抑えた控えめな印象でインテリアとのマッチングへの配慮するだけでなく、手にとったときに僅かに感じられるパール感がユーザーの満足度を高め、長期使用を促す製品であると感じられた。
受賞背景にあるインハウスのクリエイティブチームの強み
グッドデザイン賞6年連続受賞の背景として、インハウスのクリエイティブチームの存在が大きく寄与しています。社内でほぼ全てのクリエイティブを完結できる体制であるため、商品から什器、WEB等におけるデザインの一貫性を保ち、ブランドの世界観をふまえたビジュアルを生み出すことができます。
一般的にクリエイティブを外部に依頼する際、細かいニュアンスまで伝えるためコミュニケーションに多くの時間を費やす傾向にありますが、ブランドや製品に対する深い理解のあるインハウスのデザイナーにより、社会の変化やお客様からのニーズを迅速かつ柔軟にクリエイティブに取り入れることができるのです。
今後もSALONIAはより優れたデザインのプロダクト開発を通じて、お客様に幸せな美容体験を届けていきます。
過去の受賞歴
2024年度 スムースシャインドライヤー、スムースシャイン アイロン（ストレート＆カール）
2023年度 ピュア ブライト スチーマー
2022年度 EMSリフトブラシ
2021年度 イオンフェイシャルブラシ
2020年度 ストレートヒートブラシ スリム
SNSキャンペーン
受賞を記念して2025年10月16日（木）～2025年10月19日（日）まで「SALONIA グッドデザイン賞受賞キャンペーン」を公式Xで開催します。
■公式X 「SALONIA グッドデザイン賞受賞キャンペーン」
【応募期間】 2025年10月16日（木）12:00～2025年10月19日（日）23:59
【プレゼント】 抽選で合計4名様に以下2点セットをプレゼント ※カラーは選べません
・SALONIA グロッシーケア ストレートヘアアイロン
・SALONIA エアトリートメントドライヤー
【応募方法】
・@salonia01 をフォロー
・対象のキャンペーン投稿をリポストで応募完了です。
（※ 応募期間内にフォロー＆リポストともに完了した方が対象となります。）
SALONIA
HP：https://salonia.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/salonia_official/
Ｘ：https://x.com/salonia01
TikTok： https://www.tiktok.com/@salonia_official