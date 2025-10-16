【MYTREX】“腰がラクになる”を、もっと手軽に。超軽量ケアベルト「MYTREX RAKUNO LUMBAR」10月16日より公式サイト先行発売開始

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル（本社:福岡県福岡市 代表取締役社長：薛 明鶴）が展開する美容健康ブランド『MYTREX(マイトレックス)』の、日々の心と体をそっと整える“MYTREX RAKUNOシリーズ”より、「MYTREX RAKUNO LUMBAR（マイトレックス ラクーノ ランバー）」を、本日16日12時より先行販売*を開始します。

両手でストリングを引っ張るだけで腰やお腹、骨盤周りをしっかりホールドする本製品。腰が気になる方、姿勢が気になる方、座り仕事の多い方など、巻くだけで腰まわりの安定感をサポートし理想の姿勢に導きます。

*本発売は2025年10月21日（火）

◆発売記念キャンペーン

「MYTREX RAKUNO LUMBAR」発売を記念して、公式サイト限定の10％OFFで購入できるキャンペーンを行います。

期間：2025年10月16日（木）から10月23日（木）まで

URL：https://mytrex.jp/rakuno-lumbar/

■「MYTREX RAKUNO LUMBAR」製品特長

・目立たずノーストレスな装着感

しっかりとしたホールド力と締めやすさは維持しつつ、従来品*より薄くて軽い次世代スライドガイド構造で、約10mmの薄さと、約246gという軽さのため様々なシーンでの着用が可能に。また、独自の幅広のサポート面が腰や骨盤をしっかり支えます。

*自社製品比

・しなやかサポート設計

パーツごとに最適な硬さの素材を採用することで、やわらかい装着感と高い耐久性を両立。

立ちながらの作業やデスクワーク、さまざまな体勢でもずれにくさを実現しました。

・Wストリング構造

腰の形に合わせてフィットするように、ストラップが上下2段に分かれているWストリング構造。その時の状態に合わせて、両手でストリングを引っ張るだけで締め具合を自在に調整することができます。

・延長ベルト付き

延長ベルト付きでウエスト60cm～130cmまで対応。幅広い体型の方にご使用いただけます。

・便利な3WAY設計

装着する位置によりおなかや骨盤の悩みもしっかりサポートします。

・ムレずに快適／洗濯機OK

ベルト部分には通気性に優れたメッシュ素材を採用。汚れが気になってきたらネットに入れて洗濯することが可能で衛生面にも配慮してご使用いただけます。

■製品概要

商品名： MYTREX RAKUNO LUMBAR（マイトレックス ラクーノ ランバー）

発売日：2025年10月21日（木）

価格：1個：6,600円（税込）

質量／サイズ：約246g／約60～130cm（延長ベルト装着時）

カラー：ブラック、グレー

セット内容：本体 ×1 、延長ベルト ×1、取扱説明書 ×1

URL： https://mytrex.jp/rakuno-lumbar/

■「MYTREX RAKUNOシリーズ」とは

2025年７月に誕生したMYTREXの新セルフケアシリーズ「MYTREX RAKUNOシリーズ」。

『“ひとときのラク”が、あなたの毎日を変えていく。』をコンセプトに、立ち仕事・デスクワーク・育児・介護などで生じる肩や脚への“日常の小さな負担”に着目。短いひとときで速やかに感じられる“楽”を積み重ねることで、心身に前向きな循環を生み出すことを目指しています。

わずかな時間、MYTREX RAKUNOを取り入れるだけで、「今日はなんだか、ちゃんと休めた」と思える実感が得られ、からだがほぐれると同時に心にも余裕が生まれます。MYTREXは本シリーズを通じて、忙しい毎日にそっと“ラク”を届ける新たなセルフケアの選択肢を提案いたします。

※プレスリリース配信時の情報となりますため、最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX』 は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに習慣を変えるのではなく、習慣に溶け込むセルフケアを目指し、効果がないもの、継続できないものはつくらないという信念のもと、独創的な美容・健康機器を提供するブランドです。2024年1月にはシリーズ累計出荷台数250万台を突破しました。

人気商品は、パワフル振動で本格ケアができるボディケアハンディガン『MYTREX REBIVEシリーズ』、サロン級の美肌ケアを叶える光美容器『MYTREX MiRAYシリーズ』。お風呂でEMSヒップトレーニング『MYTREX AQUAシリーズ』など、スキマ時間を活用して美と健康をサポートするアイテムを取り揃えております。

2024年2月には”マイクロカレント”搭載シャワーヘッド「HIHO FINE BUBBLE+e」が誕生。水力発電により発生させた美肌電流マイクロカレントで、シャワータイムがエステのような美容時間に。

さらに、2024年8月より先行販売を開始した業界初*「手圧変動テクノロジー」を搭載したハンディガン「REBIVE 2」「REBIVE MINI XS2」では、従来の強さ（振動スピード）調整に加え、今までにはなかった「深さ(ストローク)」も調整できる設計を実現しボディケアに新たな旋風を巻き起こしたと、大きな反響をいただいています。

今後も医療機器メーカーとしての専門性と技術力を生かしつつ、お客様に驚きと感動をお届けする数々の新商品の発表を予定しています。

*自社調べ（2024年7月時点）

