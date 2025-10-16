リングロー、「R∞PCダイレクト」1周年記念！Amazonギフト券5,000円分当たる！フォロー＆リポストキャンペーン開催

リングロー株式会社

IT機器のリユース事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之）が運営する公式通販サイト「R∞PCダイレクト（アールピーシーダイレクト）」は、サービス開始から1周年を迎えました。

これまでのご愛顧に感謝し、2025年10月1日（水）～11月24日（月）の期間限定で「R∞PCダイレクト1周年大感謝祭」を開催中です。本キャンペーンをさらに盛り上げるため、公式X（旧Twitter）ではフォロー＆リポストキャンペーンを開催。各回ごとにご参加いただいた方の中から、抽選で1名様にAmazonギフト券5,000円分をプレゼントします。

キャンペーン概要

キャンペーン名

R∞PCダイレクト 大感謝祭フォロー&リポストキャンペーン

開催期間

第1弾：2025年10月20日（月）～10月23日（木）

第2弾：2025年11月3日（月）～11月6日（木）

第3弾：2025年11月17日（月）～11月20日（木）

賞品

各回抽選で1名様に Amazonギフト券5,000円分 をプレゼント

当選発表

第1弾：10月27日（月）

第2弾：11月10日（月）

第3弾：11月24日（月）

当選者にのみDMでご連絡いたします。

参加方法

１. リングロー公式Xアカウント（@ringrowofficial(https://x.com/ringrowofficial)）をフォロー

２. キャンペーン対象ポストをリポスト

R∞PCダイレクト「1周年大感謝祭」

R∞PC（アールピーシー）直販サイト「R∞PCダイレクト」は、サービス開始1周年を記念して「大感謝祭」を開催中（10月1日～11月24日）。人気リユースPCとソフトのセット割（最大11％OFF）や、1万円下取り、限定特価39,800円など、買い替えに最適な特典を多数用意。Windows 10サポート終了を前に、安心して使えるリユースPCをお得に購入できるキャンペーンです。

「1周年大感謝祭」詳細URL：https://www.ringrow.co.jp/blog/2025/10/02/8512

ECサイト「R∞PCダイレクト」の特徴

1．簡単操作のユーザーインターフェース：直感的に商品検索や購入ができ、スムーズな購入体験を実現

2．豊富なラインアップ：リニューアル前の4倍以上の商品の中から、理想の一台を見つけやすくなりました

3．信頼のR∞PC（アールピーシー）ブランド：無期限保証のR∞PC、2年保証でコストパフォーマンスに優れたR∞PC LIGHTをラインアップ

R∞PC直販サイト「R∞PCダイレクト」URL：https://rpc.ringrow.co.jp/

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2021年に創立20周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）