kintoneベースのShopify・店舗運営DXプラットフォーム「shopikin（ショピキン）」が、サイボウス主催の「Cybozu Days 2025 ノーコードAI（アイ）ランド」に出展。

株式会社スライベックス

スライベックスは、サイボウズ株式会社の主催で2025年10月27・28日に幕張メッセで開催される、140以上のパートナー企業が参加するイベント「Cybosu Days 2025 ノーコードAIランド」にshopikinを出展致します。

当日は、shopikinのデモンストレーションを行うほか、お客さまのご相談に営業、DXコンサルタントがお応え致します。ご来場の際はぜひお立ち寄りくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

■Cybozu Daysとは

Cybozu Days（サイボウズデイズ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：青野 慶久）が主催する年に1度開催される最大のイベントです。今回のイベントタイトルは、「ノーコードAIランド」。さまざまな学びや気づき、出会いが得られる本島にて、ノーコードとAIを用いた新時代の業務改善の旅へ出発しましょう！がテーマになっています。

サイボウズが提供するクラウドベースのグループウェアや業務改善サービスであるkintoneをはじめとする製品にまつわるユーザーによる講演、パートナー企業のブース展示、ゲストによるトークセッションなどが開催されています。

10年目を迎える今年、140以上のパートナー企業の集結や2日間に渡る多様なセッションに大きな注目が集まっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92864/table/16_1_4f23f596c609a2e9fd61a38cf0b0a53e.jpg?v=202510160927 ]イベントHP :https://days.cybozu.co.jp/イベントHPへ移動します

■展示されるshopikinについて

EC・店舗運営をkintoneベースのプラットフォームでコントロール

展示されます「shopikin」はShopifyとkintoneを連携し、コラボレーションして活用することで、ECサイトや店舗などの販売チャネルを一元管理できるkintoneベースのShopify・店舗運営DXプラットフォームです。ワークフローを構築し、受注から発送までに生じる様々なバックオフィス業務の省力化を実現。販売・顧客データなどを集約して活用することでお客さまの購入体験を向上させ、多彩な分析により迅速な経営判断をサポートします。kintoneベースで構築されていて、事業内容や成長に合わせてカスタマイズや拡張が可能なセミオーダーのサービスです。

製品詳細へ :https://thrivex.co.jp/industory-solution/shopikin/製品詳細ページへ移動します

■株式会社スライベックスについて

株式会社スライベックスは、「お客さまと共にDXで繁盛を創造する。」をミッションとしてDXコンサルティンを行っています。DXにおける豊富な知識と経験、現場に深く入り込んだコンサルティングを通じて業務を改善。事業を再構築し、システム運用までを丁寧にサポート。お客さまの事業に潜在する真の価値を見い出し、共にビジネスを発展させ、繁盛を創造することに貢献していきます。

お問合せ :https://thrivex.co.jp/contact/お気軽にお問合せ下さい

・代表者：鶴野嵩敬（つるのたかゆき）

・所在地：長崎県長崎市出島町1-43 D-FLAG408

・設立：2021年5月13日

・事業内容：DXコンサルティング、システム開発・保守運用、kintoneプラグイン開発・販売

・企業サイト：https://thrivex.co.jp/

※スライベックスはShopifyおよびサイボウズのオフィシャルパートナーです。