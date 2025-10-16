オフラインAIソフトがさらに使いやすく。「RecText AI」「AI本格翻訳」に、ビジネス現場の生産性がさらに向上する新機能を追加

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都港区赤坂1-14-14 第35興和ビル4階 代表取締役社長：小嶋 智彰）は、10月16日（木）、オフラインで使えるAIソフト「RecText AI(レックテキスト エーアイ)」、「AI本格翻訳」に、利便性と精度を大幅に向上させる最新ソフトウェアを配信いたします。

本アップデートにより、AI文字起こしソフト「RecText AI」では、英語の文字起こしができるようになるほか、文字起こしの結果がより自然な文章になります。また、AIオフライン翻訳ソフト「AI本格翻訳」では、医学、電気工学、経済、特許など35分野51万語の専門用語辞書の搭載に加え、新たに6言語で翻訳できるようになりました。

生成AIの進化とともに、オフライン環境での安全なAI活用ニーズが高まっています。本アップデートは、ビジネス現場や専門分野での“使えるオフラインAI”として、現場の生産性向上に貢献いたします。

なお、すでに製品をご利用のお客様も、ソフトウェアを更新いただくことで、いずれの製品も最新の機能を無償でお使いいただけます。

【 「RecText AI」とは 】

本製品は、音声データ、動画データを読み込ませての文字起こし、パソコンで録音、録画したデータの文字起こしを行なうソフトです。音声からテキストへの変換には、文字起こしAI「オートメモ」のオフライン版エンジンを採用。「オートメモ」と同じソースネクストAIラボが開発したもので、従来はクラウド上でしか利用できなかった高精度な文字起こしと、一般的なパソコンで動作できる軽量化を両立しました。

＜ 特長 ＞

・買い切りで文字起こし可能量が無制限であること

・すべて処理をオフラインで行なうこと

【 「RecText AI」のアップデート内容 】

■英語の文字起こしに対応

日本語に加え、英語の文字起こしも可能になりました。これにより、グローバルな会議の議事録作成や海外ニュースのテキスト化など、幅広いシーンでご利用いただけます。

■文字起こし結果がより自然に

文字起こしのロジックを改善し、文章の区切りがより自然になりました。これにより、読みやすく、編集もしやすいテキストが得られます。

Before

After



■スマホの録音形式にも対応

スマートフォンで録音した”.m4a”形式に対応。録音データをPCに転送すれば、そのまま文字起こしが可能です。パソコンが手元にない場合でもスマホで録音できるので、利用シーンが大幅に広がります。



【 「AI本格翻訳」について 】

本製品は、オンライン翻訳サービスと遜色ない精度を誇るオフライン翻訳ソフトです。新開発のニューラル機械翻訳エンジンを搭載し、オフラインでGoogle翻訳に匹敵する高精度な翻訳を実現しました(注1)。機密情報やプライベートなデータを扱う際にも安心してご利用いただけます。

＜ 特長 ＞

・買い切りで文字起こし可能量が無制限であること

・すべて処理をオフラインで行なうこと

(注1) 第三者機関による2023年1月～2023年12月の有力家電量販店の販売本数の実績データをもとに、当社がオフライン日英翻訳ソフトを抽出。

総単語数712,562語の6,748文の日英対訳からBLEUスコアを算出して比較／2024年11月

【 「AI本格翻訳」のアップデート内容 】

■専門用語辞書を搭載

医学、電気工学、経済、特許など、幅広い分野の専門用語辞書を搭載。

日本語から英語は30分野15万語、英語から日本語は24分野51万語を収録しています。これにより、専門用語が多用される会議の議事録や、技術資料や学術論文などの翻訳精度が大幅に向上します。

＜ 専門用語辞書の一覧 ＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35169/table/740_1_4b21747e5f104c1fb5b4a5edd660f2a2.jpg?v=202510160927 ]

■対応言語を拡張（6言語）

新たに、中国語、フランス語、韓国語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語を翻訳できるようになりました。

フランス語

中国語

■PDF翻訳精度の改善

文字認識（OCR）に定評のあるABBYY社製のエンジンを採用し、PDF翻訳の精度が向上しました。受け取ったファイルをそのまま読み込ませて翻訳できるため、効率的に翻訳作業が進められます。

製品概要

製品名・価格：「RecText AI」 （9,980円・税込）

製品内容：AI文字起こしソフト

開発・販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/rectext/

製品名・価格：「AI本格翻訳 ダウンロード版」 （19,800円・税込）

製品内容：AIオフライン翻訳ソフト

開発・販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/ai-honyaku

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

(C) SOURCENEXT CORPORATION

お客様お問い合わせ先

ソースネクスト・カスタマーセンター

ご購入前相談窓口

https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html