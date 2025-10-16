パナソニック インダストリー「IIFES 2025」に出展 ～新スローガン「Machine Evolution Partner」のもと、多様なFAソリューションを展開～

パナソニックグループ

パナソニック インダストリー株式会社（以下、当社）は、2025年11月19日（水）から11月21日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、オートメーションと計測の先端技術総合展「IIFES 2025」に出展します。

当社は、今回の出展から、FAソリューション事業の新たなスローガン「Machine Evolution Partner」を掲げ、お客様の革新的な装置開発を共に推進するパートナーとして、“Speedy、Simple、Suitable”を核としたソリューションを展開していきます。

ブースでは、半導体・バイオメディカル・自動車・電機電子をはじめとする様々な業界の装置ニーズに対応したFAデバイスソリューションを一堂に展示します。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【当社ブースの主な出展内容】

1. モーション制御ソリューション

【高速同期制御ソリューション】

・EtherCATを2ポート搭載した新商品モーションコントローラGM5と業界最高クラスのモーション性能（※）を実現したサーボシステムMINAS A7、新商品MINAS E7の組み合わせにより、スカラロボットとデルタロボットとの高速同期制御を実現します。

・業界最高クラスのモーション性能（※）を実現したサーボシステムMINAS A7とモーションコントローラGM1の組み合わせにより、同期性能が向上。トレーを搬送しながら部品実装を高速で行なうことが可能になり、生産性のさらなる向上に貢献します。

【包装機ソリューション】

パナソニックがものづくりの現場で培ったノウハウを活かし、お客様の装置に最適なモーション制御プログラムライブラリを提供することで、装置開発やメンテナンスの工数削減に貢献します。また、包装機の状態をバーチャルで再現するデジタルツインも併せて展示します。

2. 用途最適ソリューション

【半導体】

半導体製造工程で求められる耐環境（耐熱、耐真空）性能、除電、液体検知、高精度に対応するFAソリューションをご提案。タクト向上やダウンタイム低減に貢献します。

静電気除去機（イオナイザ）耐熱ファイバ耐真空ファイバ漏液センサ

【バイオ】

ラボオートメーション、検体検出装置、遺伝子検査装置、再生医療関連設備向けの装置別に各工程での問題点を解決する最適なセンサ・機器をご紹介します。

3. 新商品

サーボシステム、モーションコントローラ、レーザ変位センサ、小型PLCなどの新商品のご紹介と各種ソリューションのデモ展示を行ないます。

サーボシステムモーションコントローラレーザ変位センサ小型PLC

4. 技術開発

発売前の先行技術開発のご紹介も行ないます。

・AI装置異常予兆検知

・機電一体モータ

・サーボアンプ小型化技術

・プリントコイル（PCB）モータ

・加工機向けサーボ調整用データ分析技術

5. スペシャルゲストステージ

『池澤あやかさんが体験する、モーションコントローラGM1構造化プログラミングの世界』

タレントでソフトウェアエンジニアの池澤あやかさんをお招きし、モーションコントローラGM1の構造化プログラムの実演・感想を交えてご講演いただきます。

開催日程：2025年11月20日（木）11:15～11:30、14:00～14:15

▼当社「IIFES 2025」出展のご案内特設サイト

https://industry.panasonic.com/jp/ja/products/fasys/special/iifes2025

【展示会概要】

展示会名：IIFES 2025

会期：2025年11月19日（水）～11月21日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

出展ブース：東6ホール No.6-49

主催者公式サイト：https://iifes.jp/

※2023年9月時点、当社調べ

