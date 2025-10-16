福利厚生・健康経営サービスYuLife、「ITreview Grid Award 2025 Fall」にて「Leader」および「High Performer」賞の二冠を達成
YuLife Japan合同会社が提供する福利厚生・健康経営サービス「YuLifeアプリ」は、アイティクラウド株式会社が主催するアワード「ITreview Grid Award 2025 Fall」の福利厚生アウトソーシングサービス部門において、顧客満足度が非常に優れたサービスに贈られる「High Performer」賞を2期連続で受賞しました。さらに、健康管理システム部門においても、顧客満足度と認知度の双方が優れたサービスにのみ贈られる「Leader」賞についても3度目の受賞を果たし、二冠を達成しましたことをお知らせいたします。
【ITreview Grid Awardについて】
ITreview Grid Awardとは、国内最大級のビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビューサイト「ITreview」が四半期ごとに優れた製品を表彰するアワードで、顧客満足度・認知度が優れた製品に表彰・バッジが発行されています。
「Leader」は、広範な利用者から高く評価されていることの証であり、業界内での信頼性と実績を示す名誉ある称号です。また、「High Performer」は、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号です。
【受賞の詳細】
「Leader」賞（3期連続）
2025 Spring：健康管理システム部門「Leader」賞受賞
2025 Summer：健康管理システム部門「Leader」賞受賞
2025 Fall：健康管理システム部門「Leader」賞受賞
※カテゴリーの詳細は＜こちら(https://www.itreview.jp/categories/health-care)＞
「High Performer」賞（2期連続）
2025 Summer：福利厚生アウトソーシングサービス部門「High Performer」賞受賞
2025 Fall：福利厚生アウトソーシングサービス部門「High Performer」賞受賞
※カテゴリーの詳細は＜こちら(https://www.itreview.jp/categories/welfare-services)＞
「ITreview Grid Award 2025 Summer」の詳細
https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html
【お客さまのお声を一部ご紹介】
YuLifeアプリは、従業員の定着率UP・満足度や生産性の向上を実現する、オールインワンの福利厚生・健康経営アプリです。ゲーム感覚で楽しめる健康促進プログラムや、日々の活動に応じて魅力的な商品・サービスとポイントを交換できるリワード（報酬）制度などを通じて、従業員の健康的な行動を促進・コミュニケーション活性化など健康経営やウェルビーイング経営をサポートします。顧客満足度5点満点中4.5点といった高い評価を継続的に得ており、ユーザーの皆さまからは以下のような評価をいただいております。
YuLifeアプリのレビューページはこちらです。
https://www.itreview.jp/products/yulife/reviews
【YuLifeについて】
＜90秒でわかるYuLife＞定着率UPを実現するオールインワンの福利厚生・健康アプリ YuLife
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m-5SaYheySg ]
YuLifeサービス概要はこちら :
https://japan.yulife.com/saas?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_partner=prtimes&utm_campaign=itreview_award&utm_content=fall2025
【会社概要】
会社名：YuLife Japan合同会社
創業者：Sammy Rubin
本社所在地：東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル A&Sフィナンシャルアドバイザリー株式会社内
コーポレートサイト：https://yulife.com/jp/(https://yulife.com/jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_partner=prtimes&utm_campaign=itreview_award&utm_content=fall2025)