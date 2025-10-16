ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：斉藤 千春）- インテリジェント データ インフラストラクチャ企業である NetApp(R)（NASDAQ: NTAP）とNFL最大のチーム財団である49ers Foundationは、サンフランシスコ・ベイエリアの高校生にデータサイエンス教育を提供するための複数年にわたるパートナーシップを発表しました。「49ers EDU データ アナリティクス レッスン シリーズ」は、次世代のテクノロジーリーダーを育成することを目的に、データサイエンスの基礎スキルを習得し、テクノロジー分野でのキャリアを知る機会を提供します。

本パートナーシップにより、NetAppと49ers Foundationは、Levi’s(R) Stadiumというユニークな環境を活用し、没入型の教育体験を提供します。本取り組みは、49ers EDUのSTEAM教育プログラムの一環であり、これまで50万人以上の学生にデジタルおよび対面型プログラムを通じて教育を提供してきた実績を基盤としています。49ers EDUの教育者がデータ アナリティクス レッスンを担当し、NetAppのボランティアがテクノロジーキャリアの探求をサポートします。

NetApp CEO George Kurianは次のように述べています。

「NetAppは、データとAI教育へのアクセス拡大に取り組んでいます。49ers Foundationとのパートナーシップを通じて、学生に実践的な体験を提供し、データとAIが形作る世界で成功するために必要なスキルを身につけられるよう支援します。データ アナリティクスのハンズオン機会を提供することで、次世代のテクノロジーリーダーを育成したいと考えています。」

データ アナリティクス レッスンでは、データストレージ、クラウド統合、データセキュリティ、パフォーマンス最適化など、実際のデータ管理に不可欠なテーマを学びます。これらは、スタジアムでの試合運営を含む現実のシナリオに直結するスキルです。

49ers Foundation フィランソロピー担当バイスプレジデント兼エグゼクティブディレクター Justin Prettyman氏は次のように述べています。

「今年、49ers EDUの10周年を迎えた私たちは、NetAppと協力し、同社の最新かつ最良のテクノロジーを活用して49ers EDUのプログラムにデータサイエンスを取り入れられることを大変うれしく思います。NetAppの次世代育成へのコミットメントは、成長を続ける49ers Foundationファミリーにとって非常に大きな存在となります。世界の未来を担うテクノロジーリーダーやイノベーターを育成するために、NetAppと共に取り組めることを心待ちにしています。」

49ers テクノロジー担当エグゼクティブ バイスプレジデントのCosta Kladianos氏は次のように述べています。

「シリコンバレーの中心にいる私たちは、テクノロジーとの深いつながりを持ち、スポーツとテクノロジーがいかに密接に関わっているかを次世代に伝える責任があると感じています。NetAppを活用することで、膨大なデータの収集・保存・分析・活用が可能となり、Levi’s(R) Stadiumが提供する世界クラスのファン体験を支えています。このパートナーシップを通じて、ベイエリアの次世代人材の教育に貢献できることを楽しみにしています。」

さらに、NetApp INSIGHT 2025において、49ers Foundationはデータサイエンス教育におけるリーダーシップを評価され、NetApp Customer Social Impact Awardを受賞します。

NetAppと49ers Foundationのパートナーシップの詳細はこちらからご覧いただけます：

49ers.com/EDU(https://www.49ers.com/community/49ersedu)

49ers Foundationについて

49ers Foundationは30年以上にわたり、フットボールを通じてベイエリアおよびその先の若者の教育と成長を支援してきました。受賞歴のあるSTEAM教育プログラムや全米で認知されているユースフットボールプログラム、地域を代表する非営利団体との連携を通じ、若者が自信と協調性を育み、可能性に挑戦できるよう後押ししています。1991年以来、49ers Foundationは、歴史的に支援が不足してきたベイエリアの地域社会に対し、7,000万ドル以上を投資してきました。次世代への変わらぬコミットメントのもと、その活動を続けています。

詳細は49ers.com/foundation(https://www.49ers.com/foundation/)からご覧いただけます。

NetAppについて

NetAppは30年以上にわたり、エンタープライズ ストレージの普及から、データとAIが定義するインテリジェント時代まで、世界のリーディング企業が変化を乗り越えるための支援を行ってきました。現在NetAppは、データをイノベーション、レジリエンス、成長の原動力へと変えるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。

その中核にあるのが NetAppデータ プラットフォームです。これは、あらゆるクラウド、ワークロード、環境にわたりデータを接続・保護・活性化する、ユニファイドかつエンタープライズ グレードのインテリジェント基盤です。業界をリードするデータ管理ソフトウェア／OSである NetApp ONTAP の実績に基づき、AI Data Engine や AFX による自動化機能を備え、スケールに応じた可観測性、レジリエンス、インテリジェンスを提供します。

NetAppデータ プラットフォームは、ストレージ、サービス、制御を分離設計することで、企業がより迅速にモダナイズし、効率的にスケールし、ロックインに縛られずイノベーションを加速できるようにします。さらに、世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ ストレージ プラットフォームとして、あらゆるワークロードを一貫したパフォーマンス、ガバナンス、保護のもとでどこでも実行できる自由を提供します。

NetAppは、常にデータを「準備万端」に整え、脅威から守る準備、AIを駆動する準備、次のブレークスルーを生み出す準備をしています。だからこそ、世界で最も先進的な企業が、インテリジェンスをアドバンテージへと変えるパートナーとしてNetAppを信頼しています。詳細については、https://www.netapp.com/ja/(https://www.netapp.com/ja/) をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。またX(https://x.com/NetApp)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/netapp)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp/)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp)でNetAppをフォローしてください。

NetApp、NetAppのロゴ、および www.netapp.com/TM (https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/?ref_source=redir-tm)に記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。