「深川ギャザリア」で、イルミネーション『Blooming the Future ー 未来を、花咲かせよう ー』がスタート

株式会社フジクラ

株式会社フジクラ（取締役社長CEO：岡田直樹）は、今年もクリスマスイルミネーションの点灯を実施します。

イルミネーションの会場は、フジクラが所有・管理する「深川ギャザリア」（東京都江東区木場）（※1）です。

イルミネーション『Blooming the Future ー 未来を、花咲かせよう ー』では、“咲いた花の先に新しい芽が育ち、次の花を咲かせていく”様子を光の演出で表現します。

イメージ：イルミネーション実施期間中のイベントスペース

「深川ギャザリア」のセンタープラザでは、2万球のLEDで輝きを増した高さ約10mのメインツリーが来場者を出迎えます。午後6時や7時など正時ごとにグラフィカルな光の演出を施し、ウインターシーズンを華やかに彩ります。

イメージ：「深川ギャザリア」のセンタープラザに設置されるメインツリー

「深川ギャザリア」は新棟のLEGARE（レガーレ）の誕生によって、敷地全体が “ひとつの庭園” のようにつながりました。幻想的な光景を楽しんでもらえるよう、会場全体を約20万個のLEDで包み込み、カラフルな花のアーチフォトスポットなど来場者が笑顔になる演出を増やしました。

点灯期間は11月4日（火）から12月25日（木）で、一部のイルミネーションはバレンタインデー当日の来年2月14日（土）まで実施します。

イメージ：「深川ギャザリア」ウエルカムゾーンに設置するアーチフォトスポットイメージ：「深川ギャザリア」レガーレ棟周辺のイルミネーション

「深川ギャザリア」クリスマスイルミネーション

『Blooming the Future - 未来を、花咲かせよう ―』開催概要

実施期間：2025年11月4日（火）～12月25日（木）

（一部のイルミネーションは2026年2月14日（土）まで実施）

点灯時間：日没時刻～午後11時

場 所：深川ギャザリア イベントスペース

「深川ギャザリア」は、“深川・木場地域の新たなアイデンティティの確立″をコンセ

プトにフジクラが再開発した都市再生空間です。

フジクラは下町の周辺環境と共存しながら、今後も、地域の皆様やビジネスパーソンか

ら愛される街づくりを進めて参ります。

※1 「深川ギャザリア」

フジクラ所有の深川工場跡地を再開発し2003年にグランドオープンした複合施設で、去年12月には地上4階建ての新棟「LEGARE（レガーレ）」が誕生。下町の文化・伝統の継承と新時代の創成を視野に、オフィスビル、大型スーパー、映画館、レストラン街、フィットネスクラブなどが揃った一体型施設です。ギャザリアは、GATHER（集まる）＋AREA（エリア）＋IA（国や地方を表すラテン語由来の接尾語）からなる造語で、人・モノが集うエリアを表していす。

深川ギャザリアについては、https://www.gatharia.jp/index.html をご覧ください。