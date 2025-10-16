【10/10～新発売】「パウ・パトロール」ヴィレッジヴァンガード限定商品が登場！
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、パウ・パトロールのみんなと一緒に楽しめる体験型POP UP STORE『パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-』、パウ・パトロールのPOP UP STORE『パウっとマーケット -by VILLAGE VANGUARD-』・『KAWAII STATION -by VILLAGE VANGUARD-』にて限定商品を10/10より販売いたします。
≪ヴィレッジヴァンガード 限定商品≫
▮10月10日(金)～販売
【限定】パウパト チャーム付きくるくるヘアゴム 全4種：各 1,078円（税込）
くるくる伸びるヘアゴムに、可愛いチャームがついたアイテム！ヘアだけじゃなく、手首につけてアクセントにも◎
絵柄：チェイス、マーシャル、スカイ、エベレスト
【限定】パウパト ピタペラステッカー 全3種：各 495円（税込）
ピタっと貼ってペラっと剥がれるステッカー！繰り返し使える◎
絵柄：チェイス、マーシャル、スカイ
【限定】パウパト アクリルチャーム 全7種：各 770円（税込）
バッグやリュックに付ければ、いつでも大好きなキャラクターと一緒。お名前スペース付きなので、通園・通学にもぴったり！
絵柄：チェイス、マーシャル、スカイ、エベレスト、ラブル、ロッキー、ズーマ
▮10月31日(金)～販売
【限定】パウパト アクリルカラビナホルダー 全7種：各 770円（税込）
お気に入りのバッグやキーホルダーにつけて一緒に持ち歩けるカラフルなカラビナが登場！コレクションにぴったり◎
絵柄：チェイス、マーシャル、スカイ、エベレスト、ラブル、ロッキー、ズーマ
＜左＞【限定】パウパト スライドフレームキーホルダー イエロー（チェキサイズ）：1,100円（税込）＜右＞【限定】パウパト スライドフレームキーホルダー ブルー（小）：935円（税込）
スライドして取り出せる仕様だから、使いやすさもバッチリ。ICカードや定期券を入れて、通学・おでかけがもっと楽しくなること間違いなし！
【限定】パウパト スライドミラーキーホルダー 全3種：各 858円（税込）
エンブレム型のスライドミラー！自分使いやギフトとしても最適
絵柄：チェイス、マーシャル、スカイ
【限定】パウパト 蓄光アクリルマグネット 全3種：各 715円（税込）
暗闇で光るアクリルを使用したマグネット！お気に入りの場所に貼って楽しもう！
絵柄：チェイス、マーシャル、スカイ
【限定】パウパト サガラポシェット 全４種：各 2,640円（税込）
サガラ刺繍がかわいいポシェット！お出かけするときの相棒にピッタシ！
絵柄：チェイス、マーシャル、スカイ、エベレスト
【限定】パウパト めじるしチャーム 全7種：各 770円（税込）
傘の柄やペットボトルの目印にしたり、シリコンゴムを外してチャームとしても使える万能アイテム！
絵柄：チェイス、マーシャル、スカイ、エベレスト、ラブル、ロッキー、ズーマ
他にもたくさんのアイテムをご用意しており、今後続々と新商品も発売予定です！
限定商品は数量限定となります。ぜひこの機会にお早めにお求めください！
《開催情報》体験型POP UP STORE『パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-』
■香川県
ゆめタウン高松
2025年10月11日(土）～2025年10月21日（火）
営業時間 10：00～20：00
■千葉県
イオンモール幕張新都心
2025年10月31日(金）～2025年11月4日（火）
営業時間 10：00～19：00
体験型POP UP STORE『パウ・パトロール フレンドパーク -by VILLAGE VANGUARD-』
詳細はこちら :
https://www.village-v.co.jp/popup/000090/
《開催情報》パウ・パトロールのPOP UP STORE『パウっとマーケット -by VILLAGE VANGUARD-』
■大阪府
京阪くずはモール
2025年10月1日（水）～2025年10月26日（日）
営業時間 10：00～20：00
イオンモール四條畷
2025年10月2日（木）～2025年10月26日（日）
営業時間 10：00～18：00
■宮崎県
イオンモール宮崎
2025年10月3日（金）～2025年10月26日（日）
営業時間 10：00～19：00
■愛知県
久屋大通りパーク
2025年10月10日（金）～2025年11月3日（月・祝）
営業時間 11：00～19：00
■長崎県
アミュプラザ長崎
2025年10月31日（金）～2025年11月24日（月・祝）
営業時間 10：00～20：00
パウ・パトロールのPOP UP STORE『パウっとマーケット -by VILLAGE VANGUARD-』
詳細を見る :
https://www.village-v.co.jp/popup/000345/
《開催情報》世界でここだけ！特別なKAWAII子犬達のPOP UP STOREを見逃すな！ パウ・パトロールPOP UP STORE 『KAWAII STATION -by VILLAGE VANGUARD-』
■神奈川県
横浜ワールドポーターズ
2025年9月13日(土)～2025年10月13日(月・祝)
営業時間:10:30～21:00
世界でここだけ！特別なKAWAII子犬達のPOP UP STOREを見逃すな！ パウ・パトロールPOP UP STORE 『KAWAII STATION -by VILLAGE VANGUARD-』
詳細を見る :
https://www.village-v.co.jp/popup/000453/
今後も、ヴィレッジヴァンガード公式HPにて情報を更新しております。
※営業時間は施設HP掲載営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。
※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
http://vvstore.jp/?utm_source=press(https://vvstore.jp/)
-----------------------------------
■ヴィレッジヴァンガード公式X
https://twitter.com/vv__official
■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/