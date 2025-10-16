～新生シリコンアイランド九州の実現に向けて～インドネシアの工業系人材活用における連携協定

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（取締役社長 五島 久、以下「FFG」）は、株式会社ワールドホールディングス（以下「ワールドHD」）と協力し、中堅・中小企業にインドネシア人材を紹介する事業を開始します。

FFGの「顧客網」とワールドHDの「製造業向け人材派遣の知見」を組み合わせ、インドネシアの工業系職業高校・大学とも連携し、九州半導体サプライヤーなどに人材を送り出すことによって、地場企業の人手不足解消を支援していきます。

【日本とインドネシアによる連携協定 締結日：2025年10月15日】

《日本》

ー 株式会社ワールドインテック（人材派遣）

ー 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

《インドネシア》

ー ワールドホウレンソウ・インドネシア（インドネシア政府公認送り出し機関）

ー ヤヤサン ミトラ インダストリ マンディリ（インドネシアの職業専門高校）

ー ヤヤサン ミトラ グローバル マンディリ（インドネシアの工業系職業大学）

FFGでは熊本県を中心とした半導体企業の投資が拡大する中、FFG傘下の福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行で半導体ビジネスを強化するため専門部署を立ち上げ、資金支援はもとより、半導体関連企業に課題・ニーズの把握を行ってまいりました。

その中で「人材不足」が課題の一つであることが分かり、FFGが半導体産業を中心とした「製造業」に貢献するには、人材不足の課題を解決していくことが、九州経済の更なる成長に資する取組みに繋がると考えています。

一方、インドネシアでは人口ボーナス期を迎えており、就職難の社会課題を抱えております。インドネシア現地では日系企業が多く集積しているため、日本で技術を習得したいというニーズが高まっており、本取組みへの関心も期待できます。

各機関の機能を最大限に活用し、インドネシア・九州双方の社会課題の解決を図り、経済発展に繋げることで、新生シリコンアイランド九州の実現に向けた取組みを加速してまいります。

調印式SMK Mitra Industri MM2100校

