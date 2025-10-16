「GISELe」など主婦の友社運営の女性向け3媒体、PR TIMESパートナーメディアに追加

株式会社PR TIMES

プレスリリース配信サービス「PR TIMES」等を運営する株式会社PR TIMES（所在地：東京都港区、代表取締役：山口拓己、東証プライム：3922）は2025 年10月16日（木）より、株式会社主婦の友社（所在地：東京都品川区、代表取締役：大宮敏靖）が運営する女性向けウェブサイト３媒体をパートナーメディアに追加いたしました。いずれも雑誌が母体となっている「GISELe」「ゆうゆうtime」と、ウェブ専門のライフスタイルメディアである「OTONA SALONE」で、それぞれターゲットする女性読者の年代層は異なり、人生のステージに合わせた様々なコンテンツを提供しています。「PR TIMES」から配信される、ファッションやヘルスケアなど暮らしに関わるプレスリリースコンテンツを転載いたします。

◆「GISELe」転載ページ： https://giseleweb.com/prtimes/(https://giseleweb.com/prtimes/)

◆「ゆうゆうtime」転載ページ： https://youyoutime.jp/prtimes/(https://youyoutime.jp/prtimes/)

◆「OTONA SALONE」転載ページ： https://otonasalone.jp/prtimes/(https://otonasalone.jp/prtimes/)

PR TIMESから３媒体それぞれの特徴やターゲットに応じたコンテンツを配信

主婦の友社が運営する女性の暮らしや仕事を応援するメディア「GISELe」「ゆうゆうtime」「OTONA SALONE」が、「PR TIMES」のパートナーメディアに加わりました。ライフスタイル、ヘルスケアといったジャンルのプレスリリースをそれぞれのメディアへ掲載します。

「GISELe」は、「自分の『好き』に忠実。そして自分のスタイルを確立した、ファッションが趣味のような人」に向けた唯一無二のファッション専門雑誌であることをコンセプトとしています。流行を押し付けず、テーマを掘り下げる編集方針を掲げ、読者に役立つコンテンツを雑誌・Web媒体ともに制作・掲載しています。

雑誌は20～50代まで読者層も幅広く、Webには「PR TIMES」からはファッション、グルメ、ライフスタイルなど幅広いコンテンツをお届けします。

「ゆうゆうtime」は、雑誌「ゆうゆう」が2024年7月にリニューアルしたことに伴い、公式ブランドサイトとしてスタートしました。「ゆうゆう」は、50代からの大人世代の女性に向けた月刊生活情報誌です。中高年層に対し、食事・運動、旅行や節約情報など、「ポジティブファースト」で笑顔で生活を送るための情報を掲載しています。「PR TIMES」からは、大人世代やシニア世代に向けたライフスタイル、グルメ、エンタメ関連のプレスリリースコンテンツを幅広く転載いたします。

「OTONA SALONE」は、40-50代・働く女性のためのリアルライフスタイルメディアとして、医師や美容家、フィナンシャルプランナーなど様々な専門家への取材・寄稿を実施しています。「働く女性」「自己投資を惜しまない女性」が多く利用しており、特に関心の強いヘアケア、腸活、更年期対策などのコンテンツに注力。本体のみで月間1520万PV（2025年1月）になるまで成長しました。今回の連携により、「PR TIMES」からは、ヘルスケアに絞ったコンテンツを提供します。

PR TIMESパートナーメディアは266媒体

今回の「GISELe」「ゆうゆうtime」「OTONA SALONE」との連携開始に伴い、「PR TIMES」パートナーメディアは総計266メディアとなりました。

なお「GISELe」の「ファッション・美容」カテゴリは合計15メディア、「ゆうゆうtime」「OTONA SALONE」のようなライフスタイル情報を幅広く掲載する「グルメ・ライフ」カテゴリは合計23メディアとなりました。

PR TIMESはこれからも、外部メディアとの連携を図りながら、生活者に伝わるルート開拓を追求することで、より広範なステークホルダーへ企業情報を伝えるとともに、企業情報がニュースとして生活者に届く機会の最大化を目指してまいります。

株式会社PR TIMESについて

PR TIMES（読み：ピーアールタイムズ）は、「行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ」をミッションに掲げ、「行動者」のポジティブな情報がニュースの中心となり、個人を勇気づけ前向きにする社会の実現に挑んでいます。私たちは人の行動や頑張りの結晶を、その想いを紡いで発表するのがプレスリリースだと考え、企業規模を問わず「行動者」が自ら発信できる、PRの民主化を目指して事業を展開しています。プレスリリース配信サービス「PR TIMES」の利用企業社数は11万6000社を超え、国内上場企業の63％超に利用いただいています。情報収集のため会員登録いただくメディア記者2万8000人超、サイトアクセス数は月間約9000万PV、プレスリリース件数は月間4万2000件超、累計で200万件を超えています。全国紙WEBサイト等含むパートナーメディア260媒体以上にコンテンツを掲載しています（2025年8月時点）。

他にも、ストーリーで伝える「PR TIMES STORY」、動画で伝える「PR TIMES TV」、PR活動の設計から実行まで伴走するPRパートナー事業、アート特化型のPRプラットフォーム「MARPH」、「isuta」「STRAIGHT PRESS」等のニュースメディア事業で、情報発表とその伝播を支援する他、生まれた企画が発表に至るまで前進できるよう支えるタスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」、さらに発表後のお客様対応や情報整理を円滑に行えるカスタマーサポートツール「Tayori」など、「行動者」を立体的に支える事業を運営しています。

また子会社には、スタートアップメディア「BRIDGE」を運営する株式会社THE BRIDGE、ソフトウェア受託開発を行う株式会社グルコース、SNSマーケティング支援の株式会社NAVICUSがあります。

株式会社PR TIMES会社概要

ミッション：行動者発の情報が、人の心を揺さぶる時代へ

会社名 ：株式会社PR TIMES （東証プライム、名証プレミア 証券コード：3922）

所在地 ：東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ8F

設立 ：2005年12月

代表取締役：山口 拓己

事業内容 ：- プレスリリース配信サービス「PR TIMES」（https://prtimes.jp/）の運営

- ストーリー配信サービス「PR TIMES STORY」（https://prtimes.jp/story/）の運営

- クライアントとメディアのパートナーとして広報・PR支援の実施

- 動画PRサービス「PR TIMES TV」（https://prtimes.jp/tv）の運営

- アート特化型オンラインPRプラットフォーム「MARPH」（https://marph.com/）の運営

- カスタマーサポートツール「Tayori」（https://tayori.com/）の運営

- タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」（https://www.jooto.com/）の運営

- 広報PRのナレッジを届けるメディア「PR TIMES MAGAZINE」（https://prtimes.jp/magazine/）の運営

- プレスリリース専用エディター「PR Editor」（https://preditor.prtimes.com/）の運営

- 「isuta」(https://isuta.jp/ )、「STRAIGHT PRESS」(https://straightpress.jp/)等のWebニュースメディア運営、等

URL ：https://prtimes.co.jp/