大阪府の「おおさかCO2CO2（コツコツ）ポイント＋」に参画するJR西日本が開催するスタンプラリーキャンペーンに「Mygru」が採用

株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：当社）は、西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、社長：倉坂昇治、以下：JR西日本）が大阪府の環境施策に参画して実施するキャンペーン『おおさかCO2CO2（コツコツ）ポイント＋ 電車de脱炭素スタンプラリー』に、当社が提供する行動データで顧客を理解するマーケティングツール「Mygru（マイグル）」が採用されたことをお知らせします。

■背景・キャンペーンの狙い

当社とJR西日本は2019年に資本業務提携を行い、JR西日本グループの技術ビジョン「持続可能な鉄道・交通システムの構築」の実現に向けた取り組みの1つとして、「Mygru」と移動生活ナビアプリ「WESTER」を連携し、デジタルスタンプラリーを始めとした多種多様な施策を実施してまいりました。

「WESTER」利用者へはリアルとデジタルを組み合わせた「おトク」で「楽しい」体験を提供し、JR西日本へはキャンペーンの量産と顧客の行動データ蓄積や分析を可能にした結果、2025年2月に1,000万人を突破した「WESTER」会員数増加※1にも寄与しています。

今回JR西日本が参画する環境施策「おおさかCO2CO2（コツコツ）ポイント＋（プラス）」は、大阪府が2050年の府域CO2排出量「実質ゼロ」の実現をめざし、府民の脱炭素に向けた意識改革・行動変容を図るため、CO2排出が少ない商品やサービスの購入といった環境優位の消費行動にポイントを付与する事業です。

本事業におけるJR西日本と当社の取り組みはこれまでに3度実施しており、「令和6年度近畿運輸局交通関係環境保全優良事業者等表彰」※2を受賞するなど、脱炭素に向けた意識改革・行動変容への寄与が評価されたことから、このたび4度目の採用となりました。

本取り組みを通じて、JRの利用促進を目指すとともに、環境に配慮した消費行動の促進に貢献してまいります。

■「おおさかCO2CO2（コツコツ）ポイント＋ 電車de脱炭素スタンプラリー」概要

（１）実施期間

2025年 10月20日（月) 09：00～2025年11月30日（日) 23：59まで

（２）実施概要

動画の視聴1回と期間中の対象となる鉄道のご利用6回の合計7スタンプをためていただくスタンプラリーです。7スタンプ獲得後、アンケートにお答えいただくと達成者全員に6スタンプでご利用になったJRご利用運賃総額の10％のWESTERポイント（基本）を還元いたします。またスタンプラリーを達成し、終了後アンケートのクイズ正答者の中からさらに抽選でWESTERポイント（基本）をプレゼントいたします。

（３）対象のご利用

ICOCAでのJR西日本の大阪府内の駅を発または着とする在来線の鉄道利用

※ SMART ICOCA、モバイルICOCA、Apple PayのICOCAでのご利用も対象です。

※以下のご利用は対象外です。

【対象外となるご利用】

１.定期券区間内で完結するご利用

２.駅有人改札を通っての出場ならびにのりこし精算機で精算を行って出場するご利用

３.以下の自動改札機から出場されるご利用

・新幹線駅の新幹線乗換口の自動改札機

・関西空港線りんくうタウン駅の自動改札機（南海乗換の自動改札機を含みます）

・関西本線柏原駅の近鉄乗換の自動改札機

・和歌山線吉野口駅の近鉄乗換の自動改札機

※ICOCAエリア外へのご利用およびICOCAエリア以外の区間を通過してのご利用はできません。

※営業キロ200kmを超えてのご利用はできません。一部例外がありますので詳しくは下記サイトをご覧ください。https://www.jr-odekake.net/icoca/area/

（４）参加方法と付与ポイント

１.WESTER アプリをダウンロードし「おトクにGO!」から本キャンペーンにエントリーします。

※エントリー時にICOCA の登録が必要です。

２.１つ目のスタンプは、動画を最後まで視聴することで獲得できます。

３.２つ目以降のスタンプは、登録したICOCAを使って対象の鉄道のご利用１回につき、１スタンプを獲得できます。6スタンプの獲得をめざしましょう。

４.合計7スタンプを獲得したら、表示されるアンケートにお答えください。

※アンケート回答期限は、キャンペーン終了７日後までとなります。

５.ここまで達成した方全員に 6スタンプでご利用になったJRご利用運賃総額の10％のWESTERポイント（基本）を還元いたします。

さらに、スタンプラリーを達成し、終了後アンケートのクイズ正答者の中から抽選で100名様に1,000ポイントをプレゼント！

※ポイント付与は2025年12月下旬以降を予定しています。当選のご連絡は、ポイントの付与をもって代えさせていただきます。

（５）その他

本スタンプラリー詳細は下記のホームページをご覧ください。

■行動データで顧客を理解するマーケティングツール「Mygru（マイグル）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

Mygruはオフライン-オンライン行動データの可視化・分析によって、顧客理解と施策最適化の好循環サイクルを生み出すマーケティングツールです。Mygruを用いることで、オフラインを含めた行動データを可視化・分析し、顧客理解に基づいた施策を検討・実行することが可能です。

来店・回遊などの購買の"手前"にある顧客の店頭行動を捕捉し、キャンペーンの前後でどのような変化があったのかを理解して、販促、導線設計、顧客体験の向上に貢献します。

来店した顧客を理解するためのアンケートや、購買や回遊を記録するスタンプを組み合わせたミッションを提供して顧客の情報を取得すると共に、新しいサービスや認知度の低い店舗などをご紹介する機能を保有しています。これらの機能を活用することで、施策結果から気づきを得て次なる施策の検討に活かすという好循環サイクルを生み出し、顧客体験価値（CX）の向上による直接的な購買促進に加え、購買後のリピート喚起・ファン化を促します。

Mygruは、小売・流通業に限らず、消費材メーカーやファンビジネスなどのリアルイベント支援等にも幅広くご活用いただいております。また、既存の会員システムや公式アプリ、LINE公式アカウント等との連携も可能です。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供