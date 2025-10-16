株式会社エフアンドエム

中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、豊島区が運営するとしまビジネスサポートセンター（所在地：東京都豊島区）と株式会社きらぼし銀行（本店：東京都港区、取締役頭取：渡邊 壽信）が共催する中小企業向けセミナー「生産性向上・省力化のための補助金・人的資本有効活用セミナー」（以下、「本セミナー」）に登壇します。

1．セミナーの内容

中小企業等の付加価値向上や生産性向上、人材不足解消のための省力化に繋がる補助金を上手に活用することは、事業の発展に大きなメリットをもたらします。

本セミナーでは、補助金に関する基本的な内容から注目すべき各種補助金、申請のポイント、また、従業員の採用・定着など事例を含めながら解説します。

2．セミナー概要

タイトル：生産性向上・省力化のための補助金・人的資本有効活用セミナー

開催日時：2025年12月16日（火）14:00～15:30

会場：としま産業振興プラザ（IKE・Biz）

（〒171-0021 豊島区西池袋2-37-4）

定員：先着30名

参加費：無料

プログラム：

14:00～ 中小企業の補助金活用例、従業員の定着

講師：株式会社エフアンドエム 営業推進本部副本部長 工藤 雅史

15:30～ 豊島区の事業者支援メニューの紹介

15:45～ 質疑応答

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年6月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

アラカルト型 人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：970人（2025年6月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/