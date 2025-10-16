【東京ベイ潮見プリンスホテル】“水辺のリゾート”で迎える新年ディナーブッフェと朝食付きの特別プラン「New Year Stay Plan 2026」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

東京ベイ潮見プリンスホテル（東京都江東区潮見2-8-16、総支配人: 矢野 善大）では、12月26日（金）から1月5日（月）期間にご宿泊いただける、年末年始限定の特別ディナーブッフェと朝食が付いた2食付きプラン「New Year Stay Plan 2026」を、10月24日(金)より販売いたします。

「New Year Stay Plan 2026」のポイント

「New Year Stay Plan 2026」イメージ

● 和洋中の豪華メニューやお正月限定の特別料理が楽しめる年末年始ブッフェ

● お正月の華やぎを存分にお楽しみいただける多彩な年末年始イベントを開催

● 今昔を織り交ぜたアート空間でお正月メニューを味わえる優雅な朝食ブッフェ

最大9連休となる今年の年末年始。「New Year Stay Plan 2026」の見どころは、12月26日（金）からホテル1階「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」で提供される年末年始期間限定のディナーブッフェ「Winter Holiday Dinner Buffet」。国産牛のローストビーフやボイル蟹、牛ロース肉の鉄板焼きなど、和洋中の豪華料理が登場。

12月31日（水）から1月2日（金）までは、おせち料理や鯛の塩釜焼きなど、新年にふさわしい特別メニューを揃えた「New Year Dinner Buffet」が、新春のひとときを華やかに演出します。さらに、ホテルロビーでは、お抹茶の振る舞い体験やサウンドパフォーマーによるライブパフォーマンス、そして獅子舞の披露など、多彩な催しが大晦日や元旦をさらに盛り上げます。

レストランでディナーを堪能したあとは、大浴場とサウナで一年の疲れを癒してリフレッシュ。翌朝は、人気のフレンチトーストや地元の名物・深川めしなどを楽しめる朝食ブッフェで、優雅なひとときとともに日頃の仕事や家事から離れて、ゆったりとお正月をお過ごしいただけます。

年の締めくくりや新年の始まりに、ご家族、ご友人、大切な方々と心あたたまる時間をゆっくりとお楽しみください。

Winter Holiday Dinner Buffet

■ スペシャリテ

■Chef おすすめ 国産牛のローストビーフ2種のソースで カッティングサービス

■ボイル蟹

■のっけ丼コーナー 他

ローストビーフ カッティングサービス イメージボイル蟹、のっけ丼コーナー イメージグレースジャンボンハム イメージ■12/31(水）限定 メニュー

■グレーズジャンボンハム

オレンジとマスタードのソース ワゴンサービス

■モンブラン ワゴンサービス

■オマール海老の鉄板焼き

■天婦羅

■1/1(水）・1/2（木）限定 メニュー

■シーフードパンツェネッラ ワゴンサービス

■モンブラン ワゴンサービス

■おせち料理(伊達巻き、なます、昆布巻き、黒豆煮 他）

■お祝い 鯛の塩釜焼 カッティングサービス

■オマール海老の鉄板焼き

おせち料理 イメージスイーツ イメージ■ スイーツ

■ショートケーキ ■レアチーズケーキ

■マカロン ■ティラミス

■フルーツロールケーキ ■パンナコッタ

■チョコレートケーキ ■いちご大福 他

「Winter Holiday Dinner Buffet」 概要

■予約開始：2025年10月24日（金）～

■提供期間：2025年12月26日(金)～30日(火)、2026年1月3日(土)～5日(月)

【料金】1名さま おとな\7,500／こども\3,300

（シャンパン付き: 1名さま おとな\8,400）

HP:https://www.princehotels.co.jp/shiomi/plan/tide_table_shiomi/winter2026_buffet 「New Year Dinner Buffet」概要

■提供期間：2025/12/31(水)・2026/1/1(木）・1/2(金)

【料金】1名さま おとな\9,800／こども\4,000

（シャンパン付き: 1名さま おとな\10,700）

HP: https://www.princehotels.co.jp/shiomi/plan/tide_table_shiomi/ny_buffet_2026

【時間】5:30P.M.～11:00P.M.

最終入店8:30P.M. ※120分制(90分L.O.)

【場所】1F 「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」

【ご予約・お問合せ】レストラン予約係 TEL: 03-6666-5218（10:00A.M.～6:00P.M.）

NEW YEAR 2026 EVENT

【１】 迎春Welcome Drink ～お抹茶のお振る舞い～

季節感あふれるお抹茶と和菓子をお振る舞い

（干菓子付※数量限定）

日本文化ならではの新年の訪れを静かに祝うひとときを提供します。

日程： 12月31日（水）・1月1日（木・元旦）

時間： 3:00P.M.～5:00P.M.

場所：1Fロビー

【２】 Special Performance 「スーパーサウンドマン」

プロのサウンドパフォーマーによるパントマイムと効果音を融合させたユニークなステージ。お食事の時間に笑いや驚きを提供し、忘れられない年末年始の夜を演出します。

日程： 12月31日（水）・1月1日（木・元日）

時間：【第一部】6:00P.M.～6:45P.M.

【第二部】8:00P.M.～8:45P.M.

場所：

1F「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」

【３】 獅子舞パフォーマンス

元旦の朝限定で、日本の伝統芸能「獅子舞」が登場。軽快なお囃子とともに館内を練り歩きます。

日程： 1月1日（木・元日）

時間： 【第一部】7:30A.M.～（朝食時間）

【第ニ部】9:30A.M.～（朝食時間）

場所：

1F「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」

および1Fロビー

New Year Stay Plan 2026

【予約期間】2025年10月24日（金）～2026年1月2日（金）

【宿泊期間】2025年12月26日（金）～2026年1月5日（月）

【客室タイプ】 スーペリアツイン、スーペリアキング、コーナーツイン

【チェックイン・チェックアウト】 IN 3:00P.M./OUT 11:00A.M.

【食事】夕・朝食付き

【食事会場】 東京ベイ潮見プリンスホテル

1F 「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」

【ご予約・お問合せ】 TEL 03-6660-3222 （10:00A.M～6:00P.M.）

HP: https://www.princehotels.co.jp/shiomi/plan/newyear_dinner_buffet_2025_2026/

※さらにSeibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）に

ご入会の会員さまは、5％以上お得にご利用いただけます。

※プリンスホテルをお得に楽しむ入会費・年会費無料の会員プログラム

「Seibu Prince Global Rewards（SPGR）」の先行販売プランとなります。

https://www.princehotels.co.jp/spgr/campaign/

スーペリアツインルーム（29.7平方メートル ）スーペリアキングルーム（29.7平方メートル ）

＜特典１＞

夕食：Winter Holiday Dinner Buffet

※1F「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」にて、5:30P.M.～8:30P.M.(最終入店8:30P.M.)

提供。

※12/31(水)～1/2(金) ご宿泊のお客さまは、お正月期間特別ブッフェ「New Year Dinner Buffet」に

一部メニューが変更となります。

＜特典２＞

朝食

東京ベイ潮見プリンスホテルについて

朝食ブッフェ イメージ12/31・1/1限定 おせちイメージ

JR東京駅・舞浜駅から3駅、潮見駅から徒歩1分の好立地にあり、東京観光やテーマパークへのアクセスが便利なアーバンホテルです。“旅”をテーマに江戸文化にインスパイアされたアートに囲まれた色彩豊かな館内に、大浴場や本格的なサウナを完備し、機能美が調和した落ち着きのある客室。利便性と快適さを両立する心地良い非日常を体験いただけます。

HP：https://www.princehotels.co.jp/shiomi/

Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomiについて

豊かな緑と陽光が差し込み、穏やかで開放的なレストラン「Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi」は、和洋多彩な朝食、日本の旬の食材とフランス料理を融合させた“ジャパニーズフレンチ” 軽食やディナーをご提供。また、オリジナルカクテルや厳選ワインも充実しています。カウンターバーやプライベート感のある個室も完備し、ご家族との食事、記念日、カジュアルなシーンまで洗練されたひとときを演出します。

HP:https://www.princehotels.co.jp/shiomi/restaurant/tide_table_shiomi/

上記内容は、リリース時点（10月16日）の情報であり、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※料金にはサービス料・消費税が含まれております。

※写真はイメージです。

【アレルギーに関しての注意事項】

※ブッフェでは、アレルギー対応はいたしかねますので予めご了承ください。※ブッフェにて料理を提供させていただく場合、アレルゲン表示義務特定原材料8品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生・くるみ)をピクトグラム(絵文字)にて情報を表示しております。

※ブッフェ料理を提供する際、お客様が使用されるトングや食器類は、アレルゲンを含む複数の料理と共通の備品を使用しております。ひとつのトングで複数の料理をお取りになることにより、アレルギー物質が微量混入する場合もございますので、予めご了承ください。