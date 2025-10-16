いちごのライフスタイルホテル「THE KNOT TOKYO Shinjuku」にて第1回「THE KNOT FES」11月15日（土）開催決定！

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

いちごは、ライフスタイルホテル「THE KNOT TOKYO Shinjuku」において、第1回「THE KNOT FES」を11月15日（土）に開催いたしますのでお知らせいたします。

当社は、新宿に所在するホテルを心築（しんちく）し、2018年8月8日に「THE KNOT TOKYO Shinjuku」としてグランドオープンしました。「THE KNOT」は宿泊特化型にもラグジュアリーにも属さない、いちごが手掛けるライフスタイルホテルブランドです。「多様性と解放感」をコンセプトに、新宿という地域の特性に合わせた、一つの空間に様々なライフスタイルが交錯するような場所を目指し、外国や国内の旅行者をはじめ、地元の皆さまに愛されるホテルとして、ご利用いただいております。

ホテルオープンから7年を迎え、このたび、はじめてホテルで行われるフェス「THE KNOT FES」を開催いたします。「THE KNOT FES」では、主に「新宿」をテーマとしたさまざまなコンテンツを通じて「ホテルを遊ぼう！」を表現します。MORETHAN TAPAS LOUNGE & GRILLでは、スペシャルディナー & スイーツブッフェ（飲み放題込み）もお楽しみいただけます。前売eチケット5,500円（税込）、当日券7,700円（税込）となっております。

たくさんの皆さまのご来場をお待ちしております。

■ 「THE KNOT FES」ご案内

■ THE KNOT TOKYO Shinjuku「THE KNOT FES」概要

開催日時 ： 2025年11月15日（土） 17:00 ～ 22:00

開催場所 ： THE KNOT TOKYO Shinjuku 1F / 2F

コンテンツ：

◎スペシャルディナーブッフェ（1F MORETHAN TAPAS LOUNGE）

◎スペシャルスイーツブッフェ（2F MORETHAN GRILL）

◎アコースティックライブ（心愛-KOKONA-、杉本新、大東まみ、つじあやの、野田愛実 / 東急歌舞伎町タワーコラボ企画）

以下コンテンツは、チケットをお持ちでない方もお楽しみいただけます。

・フォトエキシビジョン（写真展 森山大道「THE SHINJUKU」）

・書道パフォーマンス（書道家 笹島沙恵）

・ストリートライブ（サテライト開催 Kabukicho Street Live）

・レコードDJ（LUTHFI、Ririko Nishikawa、TOSHIO SASAI、yohei HIBIKI）

・ポップアップストア（コラボTシャツ / WHITE JAPAN PROJECT）

・ストリートアート（新宿大ガードの下から / PANNYA）

・生花 / パフォーマンス（生花 池坊 / 佐藤雅子）

チケット ： 前売eチケット（200枚限定）5,500円（税込）、当日券7,700円（税込）

※ 当日券は販売制限が行われる場合がございます。

チケット販売：https://t.livepocket.jp/e/theknotfes

Instagram告知：

www.instagram.com/p/DPxheFZkto3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA(https://www.instagram.com/p/DPxheFZkto3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA)

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515