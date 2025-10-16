静電気からキューティクルを守ってフラットな髪に。粧美堂より、持ち運びに便利な「フラットヘア 2つ折りセットコーム」発売

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、髪にたまった静電気をクロムメッキが逃す「フラットヘア 2つ折りセットコーム」を、2025年10月上旬より発売しました。

静電気からキューティクルを守る、粧美堂の『フラットヘア』シリーズから「フラットヘア 2つ折りセットコーム」が新登場。持ち運びに便利な折りたたみ仕様で、いつでもどこでも、髪の天敵・静電気の対策ができます。コームのクロムメッキが髪にたまった静電気を逃し、キューティクルを守ってさらさらヘアへと導きます。静電気による髪の広がりが気になり始めるこれからの時期に、ぴったりのアイテムです。

商品概要

■商品名：フラットヘア 2つ折りセットコーム

■価格：1,320円（税込）

〈パッケージ〉〈本体〉

■販路：粧美堂公式ECサイト[粧美堂ONLINE STORE]

https://www.sho-bionlinestore.jp/c/beauty/SPV72555

全国のバラエティストア、ディスカウントストア、 ドラッグストア等

※都合により発売開始日時が前後する場合がございます。

※商品取り扱い店舗について、一部店舗によっては発売日が異なる場合がございます。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。