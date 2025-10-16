いちご聖坂ビルにミシュラン一つ星「麻布 和敬」が移転　「聖坂 和敬」としてグランドオープン！

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

いちごグループが運用する、J-REIT「いちごオフィスリート投資法人（8975）」の運用物件である「いちご聖坂ビル」にて、ミシュランガイド東京で一つ星を獲得している「麻布 和敬」が、2025年10月1日より当ビル1 階に「聖坂 和敬」として新たに開業いたしました。

京都にて数寄屋建築を研ぎ澄ましてきた職方の手により、古材や時を経た石を用いた、唯一無二の空間となっています。茶の湯の精神に通ずる「侘び寂び」と「用の美」を基調としたしつらえの中で、 移ろう季節を一皿ずつ丁寧に映してまいります。

料理人を務めるのは、竹村 竜二氏です。竹村氏が志すのは、変わらない本質の軸を持ちながらも、常に新しい変化を重ねていく現代の日本料理。「不易流行」の信念と「和敬静寂」の心でおもてなしをモットーに、季節の移ろいを表現した日本料理をお楽しみください。

■ 料理人 プロフィール

竹村 竜二（たけむら りゅうじ）

1978年、愛媛県生まれ。

県内ホテルで8年間修行した後、東京「分とく山」で4年間、腕を磨く。2012年に松山「和敬」を開き独立。18年に東京・麻布に移転して、「麻布 和敬」を開業。2025年10月に都内で移転し「聖坂 和敬」を開く。

■ 素材を生かすのではなく、素材の「持ち味」を生かす

昼・夜ともに、竹村氏が組み立てる季節のおまかせコース1本。「素材」を生かすのではなく、一つひとつの「素材の持ち味」を生かすことを念頭において作られた料理を提供しています。

■ 詳細・ご予約

店名：聖坂 和敬

所在地：東京都港区三田３丁目4－2 いちご聖坂ビル1階

アクセス：JR山手線・JR京浜東北線「田町駅」 徒歩9分、都営地下鉄三田線「三田駅」 徒歩7分

オープン日：2025年10月1日（水）

定休日：日曜日（月曜日が祝日の場合は日曜日営業、月曜日休み）

※臨時営業または臨時休業となる場合がございます。

予約サイト：https://omakase.in/ja/r/ys773218

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515