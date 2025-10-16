九州産業強靭化に向けた協業に関するお知らせ

株式会社マーキュリアホールディングス

株式会社肥後銀行（頭取 笠原 慶久）（以下、「肥後銀行」という。）と株式会社マーキュリアホールディングス（代表取締役 豊島 俊弘）及び株式会社マーキュリアアドバイザリー（代表取締役 深井聡明）（以下、２社総称して「マーキュリア」という。）は、「九州産業強靭化に向けた協業」を推進することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 九州産業強靭化に向けた協業の目的

熊本における半導体関連産業の進出・集積は、グローバル産業が「熊本の価値」を発見したことを示すものであり、また「シリコンアイランド九州」として、九州/熊本は“半導体政策における戦略の要”の一つとして位置付けられており、今後、半導体関連企業の集積および新たなサプライチェーン構築が進むと予想されています。

今回の連携は、肥後銀行が持つ地域金融機関としての知見とネットワークを活かしながら、マーキュリアが持つ事業投資や資産投資及びクロスボーダー投資に関する専門的な知見を活用し、九州/熊本の競争力強化や新たな産業集積の形成を支援していくことを目的としたものです。

2. 連携・協力内容

（1）産業基盤及びサプライチェーンの構築・発展に向けた事業推進

（2）熊本・九州の持続可能な地域経済の成長への支援・貢献

（3）地域資源を活用した新規産業・事業創出の促進

肥後銀行とマーキュリアは、今後、九州/熊本の未来を支える強靭な産業構造の確立に取り組んでまいります。

以上

【肥後銀行の概要】

<会社名> 株式会社肥後銀行

<本社所在地> 本県熊本市中央区練兵町1番地

<事業内容> 銀行業務

<代表者> 代表取締役頭取 笠原 慶久

<Website> https://www.higobank.co.jp/

【マーキュリアホールディングスの概要】

<会社名> 株式会社マーキュリアホールディングス

<本社所在地> 東京都千代田区内幸町1丁目3番3号 内幸町ダイビル

<事業内容> 持株会社

<代表者> 代表取締役 豊島 俊弘

<Website> https://www.mercuria.jp/

【マーキュリアアドバイザリーの概要】

<会社名> 株式会社マーキュリアアドバイザリー

<本社所在地> 東京都千代田区内幸町1丁目3番3号 内幸町ダイビル

<事業内容> 事業投資・資産投資に関連するコンサルティング、不動産・インフラ関連施設・機械設備・立木等の取引、賃貸、管理及びコンサルティング

<代表者> 代表取締役 深井 聡明

<Website> https://www.mercuria.jp/groupcompany/company10.html

私たちは「ファンドの力で、日本の今を変える」をミッションとし、事業を行っています。



