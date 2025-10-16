コムニコが開発・提供するSNSキャンペーンツール「ATELU（アテル）」のキャンペーン実施数が累計17,000件を突破

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀 以下「コムニコ」）が開発・提供するSNSキャンペーンツール「ATELU（アテル）」のキャンペーン実施数が、2025年9月時点で累計17,000件を突破いたしました。

お客様アンケートの結果「利用満足度」90％、「利用継続意向度」80％以上に

コムニコでは、自社で開発・提供する、SNSマーケティングの業務を効率化させるSaaSツールの利用実態調査を定期的に行っております。2025年9月に実施したお客様の利用実態調査で、「ATELU」は、「利用満足度」において「満足」という回答が90.0％、「利用継続意向度」において、「継続意向」という回答が80.9％と、いずれも高ポイントになりました。「継続意向」の理由として、「UI（ユーザーインターフェース）が直観的で使いやすい」、「機能が充実している」、「月額費用が安価」という評価を多数いただいています。

「ATELU」は、2018年5月のサービス開始以降、順調にキャンペーン実施件数を伸ばしています。当ツールのようなSNSの業務を効率化するためのツールは、SNSプラットフォーム企業側の仕様変更やお客様のニーズへの対応のため、随時機能の変更やアップデートが必要となります。「ATELU」においても適宜機能変更などを進め、お客様に安全かつ便利に使っていただけるよう日々アップデートの検証を行っています。コムニコでは今後も、企業・団体のSNS運用を効率的かつ効果的に行うことをご支援できるよう、ツールの改善や開発を続けてまいります。

コムニコが運用する、SNS運用のヒントが見つかるメディア「We Love Social」(https://www.comnico.jp/we-love-social)では、SNSキャンペーンの実施に役立つ情報も多数発信しています。ぜひご覧ください。

SNSキャンペーンツール「ATELU（アテル）」について

「ATELU」は、X、Instagram、TikTokでのキャンペーン実施に必要な作業を効率化するSaaS型ツールです。SNSキャンペーンに必要な、応募者リストの作成、抽選、当選通知の自動配信機能を備えています。Xで最もよく実施されているフォロー＆リポストキャンペーンや、ハッシュタグ投稿キャンペーン、カンバセーションボタンを使用したキャンペーンや、Web型のインスタントウィンキャンペーンに対応しています。

「ATELU」の主要機能

●応募収集を自動化

キャンペーン期間内の応募ポストを収集し、応募者リストを自動で作成します。事務作業の負担軽減だけでなく、手作業による収集漏れや重複などのミス防止に繋げます。また、応募者や応募ポストの一覧をCSVでダウンロードが可能です。

●当選者選定（抽選）を自動化

キャンペーン応募者の当選条件チェック、ランダム抽選や個別の当選者選定など、抽選作業を自動化します。企業ブランディングの妨げとなる警告アカウントの指定や懸賞目当てのBOTアカウントの除外なども可能です。

※BOTアカウントの除外はXキャンペーンのみに対応いたします。

●当選連絡を自動配信

当選者への通知（DM）の予約配信が可能です。送信漏れや誤送信など、神経を使う作業の負担を軽減し、当選通知文テンプレートの完備、フォーム未入力者へのリマインドDM配信など、丁寧な事務局対応をサポートします。

※当機能はXキャンペーンに対応する機能です。

●簡易レポートの自動生成

管理画面上で、キャンペーン期間内の応募推移や総応募者数、新規フォロワー数などが一目でわかりやすく確認できます。

「ATELU」のサービス価格など詳細につきましては、こちらの製品サイト(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)をご覧ください。

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に2,600件以上（2013年4月から2024年10月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)、Instagramチャットボットツール(https://www.comnico.jp/products/autou/jp)を開発、提供しています。

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

