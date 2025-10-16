【新横浜プリンスホテル】鮑や伊勢海老、シャトーブリアンなど特別なひとときを彩る、シェフ厳選の食材を使用したプレミアムなクリスマスメニューを販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新横浜プリンスホテル（所在地：横浜市港北区新横浜3-4 総支配人：武田昌人）は、2025年12月19日（金）から25日（木）まで、各レストランにてクリスマスメニューを販売いたします。

今年の新横浜プリンスホテルのクリスマスシーズンのテーマは“The Christmas,I LOVE”。一年で最も幸せがあふれるこのシーズンに、ご自身の“好き”を大切にする時間を過ごしていただきたいという思いを込め、館内の各レストランでクリスマス限定のメニューをご用意いたしました。

地上約140mから横浜の夜景を一望するレストラン「トップ オブ ヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング」（41F）では、赤身の旨味が特徴の北海道のブランド牛“神内和牛あか”や蝦夷鮑などの上質な食材を活かし、見た目にもこだわったフルコースや、近江牛と米沢牛の希少部位シャトーブリアンの食べ比べや国産伊勢海老をシェフが目の前で調理する鉄板焼コースなど、プレミアム感のあるコースをラインナップ。

クリスマスコース レンヌ（トップ オブ ヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング）

ホテル最上階「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」(42F)では、3段スタンドでご提供するクリスマスプランをご用意。約5時間火入れした天然鮑や和牛のローストビーフなど、クリスマスならではのスペシャル感のあるメニューを、最上階からの夜景とともにお楽しみいただけます。

クリスマスプラン（トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ）

その他、「ブッフェダイニング ケッヘル」（2F）では、“牛フィレ肉とフォアグラのウェリントン風”など、コース料理のメインで提供されるようなクオリティのメニューをお好きなだけご堪能いただける特別なブッフェメニュー、「日本料理 羽衣」（40F）では美しい見た目にこだわったクリスマス限定の会席料理をご提供いたします。

クリスマスブッフェ（ブッフェダイニング ケッヘル）クリスマス会席（日本料理 羽衣）

恋人やご友人、ご家族など、さまざまシーンに合わせお選びいただけるよう種類豊富なクリスマスメニューを取り揃えております。

クリスマスメニュー概要

『クリスマスコース レンヌ』 トップ オブ ヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング（41F）

北海道のブランド牛「神内和牛あか」や蝦夷鮑など、上質な食材を活かしたクリスマス限定のフルコース。美しい彩りと繊細な盛り付けで、目でも舌でも楽しめるクリスマスにふさわしいコースです。

クリスマスコース レンヌ

【期 間】 2025年12月19日(金)～25日（木）

【時 間】 5:00P.M.～9:30P.M.(L.O.8:30P.M.)

※12月24日（水）・25日（木）は2部制、各120分制となります。

【料 金】 1名さま \26,000 ※グラスシャンパン付き

『鉄板焼プレミアム クリスマスコース』 トップ オブ ヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング（41F）

近江牛と米沢牛の希少部位シャトーブリアンの食べ比べ、伊勢海老（国産）、タラバガニなど、贅沢な食材の数々を堪能する鉄板焼きコース。

目の前で調理するシェフの技が、プレミアムな夜を演出します。

鉄板焼プレミアム クリスマスコース

【期 間】 2025年12月19日(金)～25日（木）

※3日前までのご予約制

【時 間】 5:00P.M.～9:30P.M.（L.O.8:30P.M.）

【料 金】 1名さま \50,000

『クリスマスプラン』 トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ（42F）

和牛のローストビーフや、約5時間じっくりと火入れした天然鮑など、クリスマスならではの特別感のあるメニューを楽しめるプラン。

宝石のように輝くホテル最上階からの夜景とともにお楽しみください。

クリスマスプラン

【期 間】 2025年12月19日(金)～25日（木）

【時 間】 4：00P.M.～9:00P.M.

※120分制となります。

※日によって営業時間および予約可能時間が異なります。

【料 金】 1名さま \15,000 ※グラスシャンパン付き

『クリスマスブッフェ』 ブッフェダイニング ケッヘル（2F）

“牛フィレ肉とフォアグラのウェリントン風”や伊勢海老（外国産）のフランベなどコース料理で提供されるようなシェフこだわりのメニューをブッフェ形式でお楽しみいただける、クリスマス期間限定のブッフェです。

クリスマスブッフェ

【期 間】 2025年12月20日(土)～25日（木）

【時 間】 １.5:00P.M.～ ２.7:30P.M.～

※2部制、各120分制となります。

※12月22日（月）・23日（火）は営業時間内時間制限なし。

【料 金】 おとな \12,000/小学生 \5,000/4～未就学児 \2,500

『クリスマス会席』 日本料理 羽衣（40F）

クリスマスにふさわしい、見た目も美しい会席料理。

伊勢海老（国産）や米沢牛など、特別な日を演出する、厳選した食材の数々を使用したお献立をご用意しております。

クリスマス会席

【期 間】 2025年12月19日(金)～25日（木） ※前日までのご予約制

【時 間】 11:30A.M.～3：00P.M.（L.O.2:30P.M.）

5:00P.M.～9:30P.M.（L.O.8:30P.M.）

※12月20日（日）は9:00P.M.(L.O.8:00P.M.)までとなります。

【料 金】 1名さま\20,000

お客さまからのご予約・お問合せは レストラン予約係

TEL:045-471-1115（10:00A.M.～5:00P.M.）

※各料金には消費税が含まれております。レストラン商品には別途サービス料(13%)を加算させていただきます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※写真はイメージです。

※掲載プラン以外のクリスマス商品もご用意しております。

※上記内容はリリース時点（10月16日）の情報であり変更になる場合もございます。