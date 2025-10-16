À³Ê¿ÇÃÇ¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤ä¡ÖÄ¹½ê¤ÎÈ¯¸«¡×¤Ë¡¡¿Í¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡ÖÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬7³ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Þ½½Íò ´´¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ20ºÐ～69ºÐ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÀ³Ê¿ÇÃÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢À³Ê¿ÇÃÇ¤Ï¼ê·Ú¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËSNS¾å¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ³Ê¿ÇÃÇ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢À³Ê¿ÇÃÇ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤È¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Î°ìÃ×ÅÙ¡¢¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³´¶¡¢À³Ê¿ÇÃÇ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡¦ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ°¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì
À³Ê¿ÇÃÇ¤ò8¼ïÎàÄè¼¨¤·Ç§ÃÎÅÙ¤òÄ°¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö12À±ºÂÀê¤¤¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯50.2%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö·ì±Õ·¿¿ÇÃÇ¡×¤¬48.5%¡¢¡ÖÆ°ÊªÀê¤¤¡×¤¬30.2¡ó¡£
¡Ö12À±ºÂÀê¤¤¡×¡Ö·ì±Õ·¿¿ÇÃÇ¡×¡Ö»ÍÃì¿äÌ¿¡×¤ÏÇ¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÇ§ÃÎÎ¨¤â¹â¤Þ¤ë¡£20Âå¤Ï¡Ö16personalities¡×¡ÖLove Type16¿ÇÃÇ¡×¤¬¹â¤¤¡£¡ã¿Þ1¡ä
¿ÇÃÇ·ë²Ì¤È¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ï¡¢53.1%¤¬¡Ö°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¡£
20～40Âå¤Ï¡Ö°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬¹â¤¯¡¢ÆÃ¤Ë20Âå¤Ï7³ä¤Ë¶á¤¤¡£ÂÐ¤·¤Æ50Âå¡¦60Âå¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡ã¿Þ2¡ä
·ì±Õ·¿¡¦À³Ê¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ò¿Í¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¡ÖÄñ¹³¤Ê¤·¡×¤¬Ìó7³ä¤ÇÂç¤¤Êº¹¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤âÃËÀ20Âå¡¦30Âå¤Ï¡ÖÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¡¢½÷À20Âå¡¦30Âå¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Äñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬2～3³ä¤ÈÂ¾Ç¯Âå¤ËÈæ¤Ù¹â¤¯¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤âÃË½÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄñ¹³´¶¤Ëº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡ã¿Þ3¡ä
À³Ê¿ÇÃÇ¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤¬Ê¬¤«¤ë¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¡×¤¬TOP2¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤¬Ê¬¤«¤ë¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Î°ìÌÌ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡×¤Ï½÷À¤Ç¹â¤¤¡£ÃËÀ20Âå¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Î°ìÌÌ¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤¬Â¾¤ËÈæ¤Ù¹â¤¤¡£½÷À30Âå¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¹â¤¤¹àÌÜ¤¬Â¿¤¯¡¢À³Ê¿ÇÃÇ¤ò¹¥°ÕÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¿Þ4¡ä
À³Ê¿ÇÃÇ¤ÎÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡ÖÀ³Ê¤ò·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤È»×¤¦¡×¤¬Ìó5³ä¤ÈÆÍ½Ð¡£
ÃËÀ60Âå¤Ï¡ÖÀ³Ê¤ò·è¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤È»×¤¦¡×¤¬6³ä¤È¹â¤¤¡£ÃËÀ20Âå¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤ÊÁê¼ê¤ÈÆ±¤¸À³Ê¥¿¥¤¥×¡¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤é·ù¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÁêÀ¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤òÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡¢µ÷Î¥¤ò¤È¤é¤ì¤ë¡×¡Ö·ë²Ì¤ÈÍýÁÛ¤¬¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¡ã¿Þ5¡ä
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼êË¡¡¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¡Ê¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° ¥»¥ë¥Õ·¿¥¢¥ó¥±ー¥È¥Äー¥ë¡ÖQiQUMO¡×»ÈÍÑ¡Ë
Ä´ººÃÏ°è¡¡¡§Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡¡§20～69ºÐ¤ÎÃË½÷
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Í¸ú²óÅú¿ô¡§ËÜÄ´ºº1,100¥µ¥ó¥×¥ë
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢Ã¼¿ô½èÍý¤Î¤¿¤á¹½À®Èæ¤¬100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° https://www.cross-m.co.jp/
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É3-20-2 Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¥¿¥ïー24F
Àß¡¡Î©¡¡¡§2003Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¡¸Þ½½Íò ´´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µー¥Á¤Ë´Ø¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æー¥·¥ç¥ó
