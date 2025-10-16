ホーランド アメリカ ライン、2027～2028年アジアシーズンを発表

セブンシーズリレーションズ株式会社

2025年10月15日、米国シアトル発 - ホーランド アメリカ ラインは、2027～2028年のアジアクルーズシーズンを発表しました。今回のシーズンでは、日本の新寄港地として「ひたちなか」「名古屋」「舞鶴」の3港が加わり、舞鶴湾での新たな絶景クルージング体験も導入されます。さらに、6つの人気都市での夜間停泊により、ナイトマーケットや都市の夜景、忘れられない夕景など、各地の魅力をより深く味わえる旅が実現します。

2027年9月から2028年4月にかけて「ノールダム」で運航されるこのシーズンでは、日本、韓国、中国、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナムなど、アジア各地の港を巡ります。クルーズは13～15日間で構成されており、ノールダム号の中型サイズにより、済州島（韓国）やボラカイ島（フィリピン）など、大型船では訪れにくいユニークな港にもアクセス可能です。

ホーランド アメリカ ラインのデプロイメント＆旅程企画ディレクター、ロバート・デ・ブルインは次のように述べています。

「アジアは自然の驚異と文化的なランドマークが豊富な地域です。お客様がより深い探訪を求めていることを踏まえ、今回は新寄港地の追加、訪問頻度の少ない港への寄港回数の増加、人気都市での滞在時間の延長を実現しました。これにより、各地の文化により深く触れる旅が可能になります。」

日本の新寄港地と舞鶴湾クルージング

アジアに配船されるノールダム

選定された旅程では、日本の初寄港地を訪れることができます。

夜間停泊で深まる体験

- ひたちなかでは、季節ごとに色とりどりの花が咲き誇る「国営ひたち海浜公園」を散策。- 名古屋では、金の鯱が輝く再建された名古屋城や都市の歴史を体感。- 舞鶴は海軍の歴史を持つ港町で、穏やかな青い海に浮かぶ緑の島々が織りなす「舞鶴湾クルージング」が新たに加わります。

以下の都市では夜間停泊が設定されており、より深い文化体験が可能です：

- ハロン湾（ベトナム）- ソウル（韓国）- バンコク（タイ）- マニラ（フィリピン）- 大阪（日本）- 上海（中国）

ハロン湾の夕景、大阪の夜景、マニラの世界遺産「サン・アグスティン教会」、上海のネオンなど、滞在時間の延長により、各地の魅力を存分に堪能できます。

旅程の一例（抜粋）

日本一周14日間：東京発着または横浜～東京。最大10港を訪問し、韓国の束草、釜山、麗水のいずれかにも寄港。広島・大阪・函館での深夜停泊あり。

南日本14日間：2028年2月27日東京発着。名古屋初寄港、大阪で夜間停泊、釜山にも寄港。

日本・韓国・中国14日間：2027年10月24日東京～香港。広島で深夜停泊、上海では2日間滞在。

中国＆日本発見14日間：2028年2月13日香港～東京。上海・大阪で夜間停泊、日本5港に寄港。

日本＆韓国発見14日間：2028年3月12日東京～横浜。大阪で深夜停泊、韓国3港（済州島含む）に寄港、ソウルで夜間停泊。

極東発見14日間：香港～シンガポール間を5回運航。ベトナム、カンボジア、タイに寄港。ハロン湾・バンコクで夜間停泊。クリスマスや年越しを船上で祝う特別旅程も。

タイ・マレーシア・フィリピン14日間：2028年1月30日シンガポール～香港。マニラ・バンコクで夜間停泊。

北太平洋横断13～15日間：2027年9月12日シアトル～東京（釧路・青森経由）、2028年4月23日東京～バンクーバー（釧路・アラスカ・カナダ経由）。

船上で味わうアジアの美食

ノールダム号では、寄港地の食文化を反映した「デスティネーション・ダイニング」を提供。地元食材を使った料理で、各地の味を船上で楽しめます。

例：旬の日本産白身魚（根魚）と寿司のコンビネーション、韓国のビビンバ、タイのマンゴースティッキーライス、フィリピンのチキンアドボ、抹茶ラヴァケーキ、インドネシアのココナッツパンケーキ、ベトナムの生春巻きなど。

さらに、期間限定のポップアップレストラン「テイスト・オブ・タマリンド」「モリモト・バイ・シー」も登場。

寄港地観光：文化・歴史・冒険

森本 正治（もりもと まさはる）氏

寄港地では、文化・歴史・自然美を体験できる厳選ツアーを用意。

釜山：断崖の寺院やアートビレッジを訪問。

高知：侍時代の城や川沿いの風景、市場を散策。

ダナン：ホイアン旧市街の観光、リキシャ体験、ミーケビーチでのリラックス。

早期予約特典「Have It All」

「Have It All」プレミアムパッケージで2027～2028年アジアクルーズを早期予約すると、以下が含まれます。

- 寄港地観光- スペシャリティダイニング- シグネチャー・ドリンクパッケージ- Surf Wi-Fi- さらに、乗務員へのチップが無料、ドリンクパッケージとWi-Fiのアップグレードも無料で提供。

ホーランド アメリカ ラインのロイヤルティプログラムのマリナーソサエティ会員には、最大400ドルの船内クレジットが付与される早期予約特典も。2026年1月12日までの予約が対象です。