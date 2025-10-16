「ZETA DIVISION」CREATOR部門のSHAKA氏が主催する『LEGENDUS SHAKA ONE』を共催

GLOE株式会社


GLOE株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：谷田優也、古澤明仁、東証グロース：9565、以下「GLOE」）は、GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」と共同で、所属クリエイターのSHAKAが主催するオフラインイベント『LEGENDUS SHAKA ONE』を2025年10月18日(土)に開催いたします。



『LEGENDUS SHAKA ONE』は人気ストリーマー35人が5人1組のチームを組み、チーム対抗で新東京サーキットを舞台に競走するSHAKA主催のゴーカート企画です。


出演者紹介



レーサー一覧
SHAKA
Ceros
Clutch_Fi
DJふぉい
JapaneseKoreanUG
Jasper
Laz
mittiii
rainbrain
rion
RobiN
Sasatikk
SurugaMonkey
ta1yo
takera
Zerost
しゃるる
スタンミ
たかやスペシャル
たぬき忍者
どぐら
トナカイト
ファン太
へしこ
まざー3
ゆきお
ゆふな
らいじん
らっしゃー
蛇足
象先輩
石井プロ

立川
鈴木ノリアキ



キャスター
OooDa＆チョコブランカ



※敬称略



イベント概要

イベント名：LEGENDUS SHAKA ONE
日程：2025年10月18日(土)11:00開始
主催：SHAKA (ZETA DIVISION CREATOR部門所属)
共催：GANYMEDE株式会社、GLOE株式会社



配信情報

Twitch：SHAKA - http://twitch.tv/fps_shaka


YouTube：LEGENDUS公式 - https://www.youtube.com/@LEGENDUS_SHAKA
※現地での観戦は固くお断り申し上げます。観戦、視聴は配信のみとなります。



SHAKAについて

日本を代表する世界的ストリーマー。




配信の総視聴時間は常に日本トップを走り、2023年12月には世界ランキング1位を獲得。
選手時代はFPSゲーム「AVA」の公式大会で通算18回優勝、日本代表として4年連続世界大会に出場するなど輝かしいキャリアを持つ。その確かなゲームスキルとユーモア溢れるトークで、Z世代の若者を中心に圧倒的な知名度を誇る。



近年では自身発案のイベントシリーズ「LEGENDUS」をプロデュース。後楽園ホールや東京体育館といった大型会場を熱狂させるなど、ゲーム配信者を超えた存在となっている。



X : https://x.com/avashaka
YouTube : https://www.youtube.com/@SHAKAch
Twitch : https://www.twitch.tv/fps_shaka



『LEGENDUS』について

オーガナイザーは世界トップクラスの実力と実績を持つレジェンドストリーマー SHAKA
そんなSHAKAがおくるイベント『LEGENDUS』が2024年5月に始動！
SHAKAがやりたいことを全部やる。
─ これから起こる全ての伝説は、ここにある。



「ZETA DIVISION」について




2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。



Web：https://zetadivision.com
X：https://x.com/zetadivision
Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision
YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION



GLOE株式会社について

GLOEは、eスポーツ黎明期の2015年創業時以来、eスポーツに関するあらゆるジャンルのイベントや大会の企画・運営、映像制作・配信、プロモーション、キャスティング、施設運営、コンサルティングに加え、eスポーツを活用した地方創生や新規事業創出を行ってまいりました。2021年2月にウェルプレイドとライゼストが合併。2023年5月に、ビジョンを「We are the GAMING LIFESTYLE Company.」に、ミッションを「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」に変更。2024年2月にウェルプレイド・ライゼストからGLOEに商号を変更いたしました。ゲームが当たり前にある人々の生活様式に寄り添ったソリューション、サービス、プロダクトを提供し続けることで、ゲーム・eスポーツ業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。



・社名：GLOE株式会社
・URL：https://gloe.jp
・所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア15F
・設立：2015年11月19日
・代表取締役：谷田優也 古澤明仁
・事業内容：ゲーム・eスポーツに関する企画・制作、大会運営、プロデュース、コンサルティング、プロモーション、施設運営など