「ZETA DIVISION」CREATOR部門のSHAKA氏が主催する『LEGENDUS SHAKA ONE』を共催

GLOE株式会社

GLOE株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：谷田優也、古澤明仁、東証グロース：9565、以下「GLOE」）は、GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」と共同で、所属クリエイターのSHAKAが主催するオフラインイベント『LEGENDUS SHAKA ONE』を2025年10月18日(土)に開催いたします。

『LEGENDUS SHAKA ONE』は人気ストリーマー35人が5人1組のチームを組み、チーム対抗で新東京サーキットを舞台に競走するSHAKA主催のゴーカート企画です。

出演者紹介

レーサー一覧

SHAKA

Ceros

Clutch_Fi

DJふぉい

JapaneseKoreanUG

Jasper

Laz

mittiii

rainbrain

rion

RobiN

Sasatikk

SurugaMonkey

ta1yo

takera

Zerost

しゃるる

スタンミ

たかやスペシャル

たぬき忍者

どぐら

トナカイト

ファン太

へしこ

まざー3

ゆきお

ゆふな

らいじん

らっしゃー

蛇足

象先輩

石井プロ

葉

立川

鈴木ノリアキ

キャスター

OooDa＆チョコブランカ

※敬称略

イベント概要

イベント名：LEGENDUS SHAKA ONE

日程：2025年10月18日(土)11:00開始

主催：SHAKA (ZETA DIVISION CREATOR部門所属)

共催：GANYMEDE株式会社、GLOE株式会社

配信情報

Twitch：SHAKA - http://twitch.tv/fps_shaka

YouTube：LEGENDUS公式 - https://www.youtube.com/@LEGENDUS_SHAKA

※現地での観戦は固くお断り申し上げます。観戦、視聴は配信のみとなります。

SHAKAについて

日本を代表する世界的ストリーマー。

配信の総視聴時間は常に日本トップを走り、2023年12月には世界ランキング1位を獲得。

選手時代はFPSゲーム「AVA」の公式大会で通算18回優勝、日本代表として4年連続世界大会に出場するなど輝かしいキャリアを持つ。その確かなゲームスキルとユーモア溢れるトークで、Z世代の若者を中心に圧倒的な知名度を誇る。

近年では自身発案のイベントシリーズ「LEGENDUS」をプロデュース。後楽園ホールや東京体育館といった大型会場を熱狂させるなど、ゲーム配信者を超えた存在となっている。



X : https://x.com/avashaka

YouTube : https://www.youtube.com/@SHAKAch

Twitch : https://www.twitch.tv/fps_shaka

『LEGENDUS』について

オーガナイザーは世界トップクラスの実力と実績を持つレジェンドストリーマー SHAKA

そんなSHAKAがおくるイベント『LEGENDUS』が2024年5月に始動！

SHAKAがやりたいことを全部やる。

─ これから起こる全ての伝説は、ここにある。

「ZETA DIVISION」について

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

GLOE株式会社について

GLOEは、eスポーツ黎明期の2015年創業時以来、eスポーツに関するあらゆるジャンルのイベントや大会の企画・運営、映像制作・配信、プロモーション、キャスティング、施設運営、コンサルティングに加え、eスポーツを活用した地方創生や新規事業創出を行ってまいりました。2021年2月にウェルプレイドとライゼストが合併。2023年5月に、ビジョンを「We are the GAMING LIFESTYLE Company.」に、ミッションを「ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする。」に変更。2024年2月にウェルプレイド・ライゼストからGLOEに商号を変更いたしました。ゲームが当たり前にある人々の生活様式に寄り添ったソリューション、サービス、プロダクトを提供し続けることで、ゲーム・eスポーツ業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。

・社名：GLOE株式会社

・URL：https://gloe.jp

・所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア15F

・設立：2015年11月19日

・代表取締役：谷田優也 古澤明仁

・事業内容：ゲーム・eスポーツに関する企画・制作、大会運営、プロデュース、コンサルティング、プロモーション、施設運営など