海外サッカー動画配信サービス『イージースポーツ2』ドイツ・ブンデスリーガ2部を国内独占ライブ配信！

EASY PRODUCTION株式会社

EASY PRODUCTION株式会社（東京都港区、代表取締役：趙 守顕）は2025年10月16日（木）、海外サッカーに特化したライブ動画配信サービス『イージースポーツ2』において、ドイツ・ブンデスリーガ2部のライブ配信を開始いたします。

イージースポーツ2は、日本人選手が所属する海外サッカーの試合を中心にライブ配信を行うスポーツメディアです。

2025-26シーズンは「ドイツ・ブンデスリーガ2部」に特化し、秋山裕紀選手・古川陽介選手（ダルムシュタット）、アペルカンプ真大選手（デュッセルドルフ）、オナイウ阿道選手 (マクデブルク）、横田大祐選手（ハノーファー96） など、複数の日本人選手が所属する注目リーグをお届けします。

本サービスはパソコンやスマートフォンなどの端末からブラウザを介してご利用いただけます。

月額料金は 1,980円（税込） で、第9節以降の全試合を国内独占でライブ配信予定です。

さらに、毎節1試合を無料放送し、サッカーファンの皆さまに気軽にご覧いただける環境を提供いたします。

見逃し配信にも対応しています。

また、シーズン終了後に行われる 2部と3部の入れ替え戦（昇格・降格プレーオフ） も配信いたします。

今後も、最新の配信スケジュールは公式サイトにて随時お知らせしてまいります。

※2025年10月16日10時に配信した本リリースにおいて、無料配信に関する記載に誤りがありました。

【誤】「毎節1試合を無料放送」

【正】「無料配信は、準備が整い次第開始予定」

関係者の皆さまおよびご利用者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

【イージースポーツについて】

イージースポーツは、日本各地や世界中で開催される様々なスポーツイベントをライブ配信するOTTサービスです。

幅広いスポーツを配信しており、プロ野球ファーム公式戦を扱う「イージースポーツ1」や、ドイツのブンデスリーガ2部をはじめとした海外サッカーを配信する「イージースポーツ2」など、多彩なラインナップを提供しています。

サービスはスマートフォンやパソコンなどのブラウザを通じて利用可能で、インターネット環境があれば自宅や外出先を問わず視聴いただけます。

