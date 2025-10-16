Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÊä½õËâË¡¡ÙÂè3ÏÃ¡Ö»àÆ®¡ª64³¬ÁØ¥Õ¥í¥¢¥Ü¥¹¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ1～3ÏÃ¤Þ¤Ç°ìµóÇÛ¿®·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:Æ£ÅÄ¿¸¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤ ¥à»Ô¾ì:¾Ú·ô¥³ー¥É 4751)¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24 ¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢ABEMA¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Õ¡¢ ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤ÎÂè3ÏÃ¡Ö»àÆ®¡ª64³¬ÁØ¥Õ¥í¥¢¥Ü¥¹¡ª¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¢¤ª¤è¤Ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÂè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î°ìµóÇÛ¿®¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÌ£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Õ¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤Ï¡¢ºî¼Ô¥¢¥ë¥È¤Î¸¶ºî¤Ë¤è¤ë°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Ç2020Ç¯12·î17Æü»þÅÀ¤Î»ÍÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥°Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£µÜÄîËâË¡»Õ¤Î¥¢¥ì¥¯¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÄÉÊü¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅÁÀâ¡É¤Èëð¤ï¤ì¤¿¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ö¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈºÆ¤ÓËÁ¸±¤ËÄ©¤à¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÂè3ÏÃ¡Õ¡Ö»àÆ®¡ª64³¬ÁØ¥Õ¥í¥¢¥Ü¥¹¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥Í¥¹¥È¤È¥¯¥é¥·¥¢¤ËºÆ²ñ¤·¡¢4Ç¯¿¶¤ê¤ËºÆ·ë½¸¤·¤¿¡Ö¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¡£Èà¤é¤Ï¡¢¥®¥ë¥É¥Þ¥¹¥¿ー¤Î¥ì¥ô¥£¥¨¥ë¤«¤é£Ó¥é¥ó¥¯¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ö¥ê¥¯¥í¥Þ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðーµß½Ð¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¡£¸þ¤«¤¦¤Ï¥Õ¥£ー¥¼¥ëÀ¾¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¿¼ÉôÂè64ÁØ¡£²óÉüËâË¡¤¬°ìÀÚ»È¤¨¤º¡¢ËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥¿¥ó¥¯»¦¤·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£»àÎîÌ¢±ä¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ß¤¤¤ËÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤àÀè¤Ç¡Ö¥ê¥¯¥í¥Þ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ëËâË¡»Õ¤Î¥í¥¡¦¥·¥ë¥Ù¥ê¥¢¤ÈÁø¶ø¡£¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¥Õ¥í¥¢¥Ü¥¹¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿――
¢§ABEMA¤Ë¤ÆÂè1ÏÃ～Âè3ÏÃ°ìµóÇÛ¿®
¡¦ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¡§
¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ～12»þ30Ê¬
¡¡10·î20Æü¡Ê·î¡Ë10»þ30Ê¬～12»þ
¡¦°ÛÀ¤³¦¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¡§
¡¡10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë9»þ～10»þ30Ê¬
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Õ¡¢ ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24 ¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation¡ÉÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ABEMA¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âËÜºî¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò½ç¼¡È¯É½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Â³Êó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡¦X(µì Twitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
ÆÍÁ³¤Î¡ÈÄÉÊüÀë¹ð¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºÆ¤Ó±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬²ö¤ê¤À¤¹--
²¦ÂÀ»Ò ¥ì¥°¥ë¥¹¡¦¥¬¥ë¥À¥Ê¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨¤ëµÜÄîËâË¡»Õ ¥¢¥ì¥¯¡¦¥æ¥°¥ì¥Ã¥È¡£
¼å¤¹¤®¤ë¥ì¥°¥ë¥¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡ÖÊä½õËâË¡¡×¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÆÍÁ³¤ÎÄÉÊüÀë¹ð¤Ç¿¦¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥ì¥¯¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËâË¡³Ø±¡»þÂå¤Ë¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅÁÀâ¡É¤Èëð¤ï¤ì¤¿¥Ñー¥Æ¥£ー¡Ö¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î¥è¥ë¥Ï¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥ß¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À!¡×
ÅÁÀâ¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬Ëë¤ò¤¢¤±¤ë--
»Ï¤á¤è¤¦¡¢¿·¤·¤¤ÅÁÀâ¤ò¡£¤¢¤ÎÆü¤ÎÂ³¤¤ò¡£
½ª¤ï¤ê¤Ê¤Æü¡¹(¥ë¥Ó:¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ô¥ê¥ª¥É)¤ò!
¢£ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
¢ãÊüÁ÷¾ðÊó¢ä
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¡ÈIMAnimation¡ÉÏÈ¡§Ëè½µÅÚÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬～
BSÄ«Æü¡§Ëè½µÆüÍË¿¼Ìë1»þ～
AT-X¡§Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ～¡¡
¢¨¥ê¥Ôー¥ÈÊüÁ÷¡§Ëè½µÌÚÍËÄ«5»þ30Ê¬～¡¿Íâ½µÆüÍËÄ«7»þ～
¢ãÇÛ¿®¾ðÊó¢ä
ABEMA¡¢U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡§Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë0»þ
¢¨ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡§¥¢¥ë¥È¡ØÌ£Êý¤¬¼å¤¹¤®¤ÆÊä½õËâË¡¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿µÜÄîËâË¡»Õ¡¢ÄÉÊü¤µ¤ì¤ÆºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò K ¥é¥Î¥Ù¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©)
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Í¼Æå
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìç»Ê Àã(¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜ)
´ÆÆÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¹â¶¶ ¸
½õ´ÆÆÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¿ÅÄÀ¯½¡(¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯)
¥·¥êー¥º¹½À® ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§É®°Â°ì¹¬
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó/Áíºî²è´ÆÆÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§º´Æ£ÍÛ»Ò
¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó/Áíºî²è´ÆÆÄ ¡¡¡¡ ¡§ÎÓ ¿®½¨
¥×¥í¥Ã¥×Éð´ï / ¾®Êª¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§»á²È²Å¹¨ / ´Øº¬Í®·î
¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§²æ²Åµ± / ¥ì¥³¥á¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó
¥â¥ó¥¹¥¿ーºî´Æ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¤«¤ï¤é¤¸¤Þ¥³¥¦
¿§ºÌÀß·× ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¾¡ÅÄ°½ÂÀ / »³ËÜ¿¿´õ
Èþ½ÑÇØ·Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÁðÆå
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§½ïÂ³ ³Ø
Èþ½Ñ¥Üー¥É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¶â°æâÃ¸ç
3D ´ÆÆÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§½©¸µ ±û(T2studio)
»£±Æ´ÆÆÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÀõÀîÌÐµ±(¥ì¥¢¥È¥ê¥Ã¥¯)
²»¶ÁÀ©ºî ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¥ó¥êー¥É
²»¶Á´ÆÆÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§°¤Éô¿®¹Ô
²»³Ú ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§KOUICHI¡¦¹âÅÄ Íã
²»³ÚÀ©ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¥Ç¥£¥ª¥¹¥¿ / ¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¥Üー¥¤
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§·îÆú
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡ÖQuest¡×½©»³²«¿§
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡Ö·çÊÒ¡×aruma
¢£¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥ì¥¯¡¦¥æ¥°¥ì¥Ã¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
¥è¥ë¥Ï¡¦¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡§µ×ÊÝ¥æ¥ê¥«
¥¯¥é¥·¥¢¡¦¥¢¥ó¥Í¥íー¥¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡§ÅÄß·çý½ã
¥ªー¥Í¥¹¥È¡¦¥ì¥¤¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¿åÃæ²í¾Ï
¥¨¥ë¥À¥¹¡¦¥ß¥Ø¥¤¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ÎÐÀî¸÷
¥ì¥°¥ë¥¹¡¦¥¬¥ë¥À¥Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡ ¡§°¤ÉôÆØ
¥ì¥ô¥£¥¨¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÆâÅÄÄ¾ºÈ
¥í¥¡¦¥·¥ë¥Ù¥ê¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÀÐÅÄ¾´
¥íー¥¶¡¦¥¢¥ë¥Ï¥Æ¥£¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ã°²¼ºù
¤Û¤«
¢£¸¶ºî¾ðÊó
½ÐÈÇ¼Ò ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡§¹ÖÃÌ¼Ò
ºî¼Ô ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡§¥¢¥ë¥È
´û´© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡§1~5 ´¬(¹ÖÃÌ¼ÒK¥é¥Î¥Ù¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©)
