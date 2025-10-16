新宿店発、アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター VOL.321アーティストデビューするKUROMIが初登場

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.321に、10月22日（水）に1st EP『KUROMI IN MY HEAD』を発売するKUROMIが決定。タワーレコード対象店舗、タワーレコード オンラインでアルバム購入者に特典としてスマホサイズステッカーを差し上げます。

株式会社サンリオの人気キャラクターである「クロミ」が、アーティスト「KUROMI」としての活動をスタート。「#世界クロミ化計画」で掲げている「アンタもなりたい自分になっちゃおうよ！」というメッセージを、音楽を通じてさらに広げていくことを目指して活動します。

1st EPの楽曲には、国内外で活躍する多彩なコンポーザーが参加。真部脩一、Daoko、ケンモチヒデフミ、かいりきベア、重盛さと美、lilbesh ramkoといった実力派クリエイター陣がKUROMIの音楽を手掛け、ジャンルレスかつエモーショナルなサウンドでKUROMIの魅力を表現します。

今作の発売を記念して、タワーレコードでは「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターを制作。1st EP『KUROMI IN MY HEAD』を対象店舗またはタワーレコード オンラインでご購入の方にスマホサイズステッカーを先着でプレゼントします。

タワーレコード オンラインニュースページ

https://tower.jp/article/news/2025/10/16/n101(https://tower.jp/article/news/2025/10/16/n101)

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスター掲出

1st EP発売日である10月22日（水）よりコラボポスターを対象店舗にて掲出します。

対象店舗：札幌パルコ店/仙台パルコ店/新宿店/横浜ビブレ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇店

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボスマホサイズステッカープレゼント

対象店舗：札幌パルコ店/仙台パルコ店/新宿店/横浜ビブレ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇店/タワーレコード オンライン

対象商品：KUROMI IN MY HEAD

■オリジナル特典告知ポスタープレゼント

対象店舗：タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini、タワーレコード オンライン含む全店

対象商品：KUROMI IN MY HEAD

※スマホサイズステッカーおよび告知ポスターは、予約者優先で先着にてプレゼントとなり、なくなり次第配布を終了します。

【商品情報】

アーティスト名：KUROMI

タイトル：KUROMI IN MY HEAD

発売日：10月22日（水）

価格：2,200円（税込）

品番：TFCC-81161

【プロフィール】

若い世代の女性を中心に絶大な人気を誇る「クロミ」が、2025年10月トイズファクトリーよりメジャーデビューし、本格的に音楽活動をスタート。

10月22日に1st EP「KUROMI IN MY HEAD」をリリース予定。「誰もが自分史上最高の自分を目指せる世界」を作るため、音楽を通してさらに世界中へメッセージを広げていきます。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ