日向坂46 ARENA TOUR 2025 「MONSTER GROOVE」東京公演とのタイアップ企画を実施します！

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本グループは、2024年6月に発表した中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」の中で、多様化する趣味嗜好からつながる“コンテンツ軸”により流動を創造し、都市と地方の流動を活性化することを目指しています。

○宮城公演とのタイアップ企画※の中でもお知らせしていた通り、今回は、日向坂46 ARENA TOUR 2025 「MONSTER GROOVE」東京公演（11月19日（水)・20日（木）・21日（金）開催）に合わせたタイアップ企画（以下「本企画」）を実施します。

○首都圏を中心とした29駅をスポットとする「日向坂46デジタルスタンプラリー」や、「新幹線車内限定音声コンテンツ」、「モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイスがもらえる！お買い物キャンペーン」等、様々な企画をお楽しみください。

※宮城公演とのタイアップ企画に関するリリース：https://www.jreast.co.jp/press/2025/20250905_ho02.pdf

1．キャンペーンタイトル

日向坂46 ARENA TOUR 2025 「MONSTER GROOVE」東京公演TRAINキャンペーン

2. 実施期間

2025年10月24日（金）～11月24日（月・祝）

3．実施内容

本企画の詳細はこちら https://www.jreast.co.jp/hinata-traincp25-tokyo/

（1）日向坂46デジタルスタンプラリー

JR東日本沿線の29駅にて掲出されたポスターの二次元バーコードを読み取ると、オリジナルデザインの日向坂46デジタルスタンプが手に入ります。あわせて抽選でJRE POINTがプレゼントされる特別企画も実施します。

■対象箇所

原宿駅、新宿駅、上野駅、浜松町駅、目黒駅、水道橋駅、吉祥寺駅、三鷹駅、国分寺駅、八王子駅、津田沼駅、錦糸町駅、千葉駅、新浦安駅、川崎駅、桜木町駅、町田駅、菊名駅、さいたま新都心駅、浦和駅、大宮駅、那須塩原駅、上尾駅、桶川駅、熊谷駅、高崎駅、牛久駅、土浦駅、軽井沢駅

■特典

【特典1】

5駅達成ごとに、オリジナルポストカード(全5種)を1枚印刷できるプリント番号が全員に貰えます。

【特典2】

10駅達成で、オリジナルポスターを抽選で100名さまにプレゼント

【コンプリート特典】

全29駅達成で、日向坂46メンバーサイン入りアクリルスタンドキーホルダー(全29種)のうち1種を、抽選で各8名さま（計232名さま）にプレゼント

※アクリルスタンドキーホルダーはご希望のメンバーを選択いただけます。

※プリント番号の印刷方法は、こちらをご確認ください。 https://gallery.conprin.com/howto/present_lw.html

■参加URL

詳細は、https://www.jreast.co.jp/hinata-traincp25-tokyo/からご確認ください。

■特別企画

期間中、日向坂46デジタルスタンプラリーのログイン後に表示されるバナーから遷移するJRE POINT WEBサイトでキャンペーンにエントリーすると、抽選で1,000名さまにJRE POINT500ポイント（期間限定ポイント）をプレゼントいたします。

※当選者の発表は、ポイント付与をもってかえさせていただきます。

※プレゼントされるポイントは期間限定で利用できるポイント（期間限定ポイント）です。ポイント付与時期は2026年1月上旬以降、有効期限は2026年4月末日（予定）となります。

（2）新幹線車内限定音声コンテンツ

東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線の該当区間に乗車すると、音声ARサービス「Locatone (TM)（ロケトーン）」を利用して新幹線車内限定で楽しめる、日向坂46メンバーによる限定音声コンテンツを体験できます。（下記区間を通過する下りの新幹線で、お楽しみいただけます。）

＜担当メンバー＞

【大宮駅出発後】上村 ひなの・高橋 未来虹

【大宮駅～小山駅】森本 茉莉・山口 陽世

【小山駅～宇都宮駅】平尾 帆夏・平岡 海月・山下 葉留花

【宇都宮駅～那須塩原駅】石塚 瑶季・藤嶌 果歩

【大宮駅～熊谷駅】竹内 希来里・宮地 すみれ

【熊谷駅～本庄早稲田駅】小西 夏菜実・清水 理央

【本庄早稲田～高崎駅】大野 愛実・松尾 桜

【高崎駅～安中榛名駅】下田 衣珠季・鶴崎 仁香

【安中榛名駅～軽井沢駅】金村 美玖・小坂 菜緒

（3）モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイスがもらえる！お買い物キャンペーン

以下の2つのキャンペーン期間内に、JRE POINT WEBサイトに登録したモバイルSuicaにて、それぞれ5回お買い物で決済いただくと、日向坂46オリジナルデザインの、モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイスがもらえます。各参加数が3万名さまを超えた場合は抽選となります。

1)10/24(金)～11/8(土)：条件達成で、デザイン(第1弾)を配信

2)11/9(日)～11/24(月・祝)：条件達成で、デザイン(第2弾)を配信

※以下のURLのJRE POINT WEBサイトより、キャンペーンへのエントリーが必要です。

https://www.jrepoint.jp/campaign/0061001754/

デザイン(第1弾)デザイン(第2弾)

（4）原宿駅・新宿駅構内での特別アナウンス放送

日向坂46の金村 美玖さん、正源司 陽子さんが駅構内放送を担当します。

担当メンバー：【原宿駅】金村 美玖、【新宿駅】正源司 陽子

※（2）～（4）の詳細は別紙をご参照ください。

（参考）JR東日本が”コンテンツ軸”により目指す姿

JR東日本では、これまで培ってきた地域の皆さまとの関係性や東日本全域に広がる面的ネットワーク等のグループの強みを活かし、多様化する趣味嗜好からつながる“コンテンツ軸”により流動を創造していきます。

コンテンツの力を活かした都市と地方の流動の活性化により、連携したコンテンツの成長に加え、観光消費の拡大、交流人口・関係人口づくり等、東日本エリア全域の活性化につなげていきます。

別紙

◆キャンペーンの詳細について

○新幹線車内限定音声コンテンツ

■実施路線

東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線の該当区間 ※下り列車のみ

■利用手順

1：音声ARアプリ「Locatone(TM)（ロケトーン）」をインストール

2：スマートフォンとイヤホンを準備

3：東京・上野・大宮駅のいずれかでツアーをスタート。

4：上記を達成後、新幹線が指定の区間を通過すると、自動的にメンバーの限定音声コンテンツが聴こえてきます。

■注意事項

・ご参加の際は、必ずスマートフォンのGPS機能をONにしてください。

・下り列車限定です。

・新幹線に乗車中は、ツアーを停止しないでください。停止した場合、「つづきから」で再開してください。

・トンネル内を走行中など、通信が不安定な場所では、スポットをアンロックできない場合があります。

・一部音声が取得できなかった等のトラブルがあった場合には、「Locatone」のお問い合わせフォームから直接お問い合わせください。

■Locatoneとは

Locatoneは、ソニーの技術を活用した、現実世界に仮想世界の音が混ざり合う新感覚の音響体験サービスです。スマートフォンからコンテンツを開始し、特定のスポットを訪れると、位置情報に連動して自動的に音声や音楽が聞こえてきます。音を聴きながら街をめぐることで新しい魅力や楽しみ方を発見できます。

Locatone公式サイト：https://www.locatone.sony.net/

※「Locatone」はSoVeC株式会社が提供するアプリケーションです。

※「Locatone」はソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標です。

○モバイルSuicaを着せ替えできる限定カードフェイスがもらえる！お買い物キャンペーン

■注意事項

・会員登録済のモバイルSuicaが対象です。

・お買い物での決済件数5回以上が条件となります。1回あたりの決済における金額は問いません。

・当選された場合、限定カードフェイスをモバイルSuicaのアプリ内で2026年1月上旬頃にプレゼント予定です。（カードフェイスの着せ替えは、アプリ内の「Suicaのデザイン選択」メニューより選択・設定できます）

・当選者の発表は、対象のモバイルSuicaへのカードフェイスのプレゼントをもってかえさせていただきます。（当選に関するお問合せについては対応いたしかねます）

・当選したカードフェイスの着せ替えは、エントリーしたSuicaに対してのみ可能です。複数枚のモバイルSuicaをお持ちの場合でも、参加条件を満たしてエントリーしたSuica以外へのカードフェイスの着せ替えはできません。

・限定カードフェイスへの着せ替えが可能な期間は、各デザインプレゼント後～2026年7月下旬頃までの予定です。

・原則としてiOSの「Suica アプリケーション」および Android の「モバイルSuicaアプリ」のカードフェイスが着せ替えの対象です。

・カードフェイスのプレゼントまでの間にモバイルSuica会員より退会された方は対象外となります。

・ご利用環境等によりカードフェイスの着せ替えができない場合があります。

・応募期間、当選発表、カードフェイスの有効期間は変更になる場合があります。

・当キャンペーンは予告なく変更・中止となることがあります。

○駅での構内特別放送

■注意事項

・事前に収録した音源を使用して実施します。

・当日の運行状況等によっては放送を中止させていただく場合があります。予めご了承ください。

※Suica・モバイル Suica は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※Androidは、GoogleLLCの商標です。

※画像・イラストは全てイメージです。