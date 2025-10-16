¡ã¿·Ï¢ºÜ¡ä¡ØÅì¤ÎËâ½÷¤Î¤¢¤È¤·¤Þ¤Ä～7Ç¯¸å¤Î±¿Ì¿～¡Ù10·î16Æü(ÌÚ)18»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌµÎÁWEB¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¡Û¤Î¿·ºî¾ðÊó¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÅì¤ÎËâ½÷¤Î¤¢¤È¤·¤Þ¤Ä～7Ç¯¸å¤Î±¿Ì¿～¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§¿¹¤ß¤µ¤¡¡¸¶ºî¡§ÃæÂ¼ñ¥´õ¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§toi8¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¡Êhttps://comic-earthstar.com/¡Ë ¤Ë¤Æ¡¢ËÜÆü10·î16Æü(ÌÚ)18»þ¤è¤ê³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¾Ò²ð
¡ÖÅì¤ÎËâ½÷¡¢¥¢¥Ç¥ë¡ª ¶µ²ñ¤Î·èÄê¤ËÂ§¤ê¡¢²Ð·º¤Ë½è¤¹¡ª¡×
¤ªÄ´»Ò¼ÔËâ½÷¡¢¥¢¥Ç¥ë¤¬¸«¤¿°Ì´¤Ï¡¢°¦¤·¤ÎËöÄï»Ò¥ì¥¤¥Î¥ë¥É¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤À¤Ã¤¿¡£
Ë½¤ì¶¸¤¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥É¤¬À¤³¦¤òË´¤Ü¤¹Í½ÃÎÌ´¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥Ç¥ë¤Ï¡Ä¡ª¡©
°ìÅÓ¤ÊË½ÁöÄï»Ò¤È²Ä°¦¤¤¥Ý¥ó¥³¥Ä»Õ¾¢¤¬·«¤ê¹¤²¤ë»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿±¿Ì¿²þ¤¶¤ó¥³¥á¥Ç¥£ー¡¢³«Ëë¡ª
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/566_1_370da7e2b4da2b96826d702f6fea744d.jpg?v=202510160656 ]
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤´¾Ò²ð
¥¢¥Ç¥ë
Í½ÃÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄËâ½÷¡£¤ª¿Í¹¥¤·¤À¤¬¾®¿´¼Ô¡¢¤Ï¤Ã¤¿¤ê¤¬ÆÀ°Õ¡£
ÊªÁû¤ÊÍ½¸À¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®Ãæ¡£
¥ì¥¤¥Î¥ë¥É
Í¦¼Ô¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¡£
¥¢¥Ç¥ë¤Ë¶µ²ñ¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤µ¤ì¡¢ ¤¢¤ëÆü¤ò¶¤Ë¿´¿ì¤·¼¹Ãå¤¹¤ë¡£
¸¶ºî¥Î¥Ù¥ëÂè1´¬¡¢ËÜÆü10·î16Æü(ÌÚ)¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¡ª
Ãø¡§ÃæÂ¼ñ¥´õ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§toi8
¡ØÅì¤ÎËâ½÷¤Î¤¢¤È¤·¤Þ¤Ä¡Ù
¡Ö14Ç¯¸å¡¢Í¦¼Ô¥ì¥¤¥Î¥ë¥É¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¡×
ÉÔ´°Á´¤ÊÍ½ÃÎÇ½ÎÏ¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎËâ½÷¡¦¥¢¥Ç¥ë¤Ï¡¢
¤¢¤ëÆü¤³¤ó¤Ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Í½ÃÎÌ´¤ò»ë¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Äï»Ò¤¿¤Á¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¥¢¥Ç¥ë¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥ì¥¤¥Î¥ë¥É¤òÚ¼¤¤¡¢
Å°ÄìÅª¤Ë´Å¤ä¤«¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í½ÃÎ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ñÙ¤·¤ÆÚ¼¤¦¤Ï¤º¤¬¡¢
·ë²ÌÅª¤ËÈà¤òÉÔ¶ø¤Ê´Ä¶¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢áã¤ìÌô¤ò´é¤ËÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
É½¾ð¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹¢¤«¤é¤ÏÓñ¤À¼¤·¤«½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¤Ï¤Ã¤¿¤êÍê¤ê¤Î¥¢¥Ç¥ë¤¬¡¢
¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÑ³¤²¤ÊËâ½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢
¥ì¥¤¥Î¥ë¥É¤ÏÈà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤äÂÖÅÙ¤ò¿¼ÆÉ¤ß¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿´¿ì¤·¤Æ¤¤¤¯――¡£
ËöÄï»Ò¤òÍ¦¼Ô¤È¤·¤Æ³ÐÀÃ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦É¬»à¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¢¥Ç¥ë¤À¤¬¡¢
¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥ì¥¤¥Î¥ë¥É¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¤ÈºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¡£
¤¤¤Ä»¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¶±¤¨¤ë¥¢¥Ç¥ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËöÄï»Ò¤¬¡¢»ÏËö¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É»Õ¾¢¤ò¿òÇÒ¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò――¡£
¾®¿´¼Ô¤Î¤Ý¤ó¤³¤ÄËâ½÷¤È°ìÅÓ¤Ê¼¹ÃåÍ¦¼Ô¤Î´ª°ã¤¤¥³¥á¥Ç¥£¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/566_2_6562ca59fe77c36c9a4759a44b4934d5.jpg?v=202510160656 ]
