【札幌フォトウエディングカウンター限定】最大級のチャンス！全プラン20%OFF「ロケーションセール」開催！北海道の絶景を巡る贅沢フォトウエディングが10月限定スタート！

写真拡大 (全3枚)

有限会社三景スタジオ


詳細を見る :
https://hanayome.me/
全プラン対象20%OFF「ロケーションセール」開催


この度、札幌フォトウエディングカウンターからご成約いただくお客様に限り、期間限定で全ロケーションフォトウエディングプランを20%OFFでご提供いたします。憧れの北海道ロケーションフォトを、最高の条件で実現できるまたとない機会です。



「ロケスタプラン」がパワーアップ！待望の＜旭川＞エリアが追加


手軽にロケーションフォトを楽しめると人気の「ロケスタプラン」に、お客様からのご要望が多かった旭川エリアが追加されました。大雪山系を望む雄大な自然や、旭川ならではの情緒あふれる風景など、より幅広いロケーションでの撮影が可能となり、お二人の理想のイメージを形にできます。




北海道の絶景を巡る「ロケーション1dayプラン」が新登場！


「ロケーション1dayプラン」が、さらに内容を充実させてパワーアップ。札幌、美瑛、富良野といった北海道を代表する人気エリアを1日で巡る贅沢な新プランが誕生しました。北海道を丸ごと満喫したいカップル様に最適な、豪華で思い出深い一日をご提供します。






■ 概要

対象： 札幌フォトウエディングカウンターからのご成約者様限定


割引内容： 全プラン20%OFF


開始時期： 10月


対象エリア：札幌 / 旭川 / 帯広




会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。



＜会社概要＞


会社名：有限会社三景スタジオ


代表取締役：大西康弘


事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業




＜店舗情報＞


写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店


住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F


TEL：011-207-4466



写真工房ぱれっと札幌中央店


住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F


TEL：011-596-8155



写真工房ぱれっと旭川店


住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4


TEL：0166-73-8485



写真工房ぱれっと帯広店


住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15


TEL：0155-67-8008



営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。




【私たちのお店への想い】


私たちは、フォトウェディングを通じて、お二人の幸せな瞬間を永遠に残すことをミッションとしています。花嫁にとって、ウエディングドレスは特別な意味を持つものです。来店カウンセリングでは実際にドレスに触れ、試着していただくことで、お二人の理想のウェディングスタイルを見つけるお手伝いをしたいと考えています。




【アライアンスパートナー募集】


「写真工房ぱれっと」は、ウエディングドレスやフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。



担当者 : デザイン部　森田


連絡先 : design@sankeistudio.co.jp