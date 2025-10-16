「ピアノ・バトル」沖縄公演 前売り券 好評販売中！

株式会社沖縄タイムス社

＠Mathias Bothor

それぞれと黒と白のスーツを身にまとった2人のピアニスト、ポールとアンドレアスが演奏で対決し観客が勝敗を決める観客参加型のクラシック・エンターテインメント。

2010年に香港音楽フェスティバルに際して結成され、母国ドイツでもベートーヴェン音楽祭やラインガウ音楽祭などに招待されたほか、ベルリン・フィルハーモニーでも公演を行うなどクラシックの本場でも受け入れられ、世界中で大ヒット。これまでに世界各国で25万人の動員を記録しています。

出 演 者

＠Mathias Bothor黒 -BLACK- ポール・シビス Paul Cibis

ドイツのハノーファー、ベルリンやロンドンでピアノを学び若くして才能を発揮、世界中で演奏活動を行うようになる。フランス音楽を得意とし、ドビュッシーやベルリオーズの作品集CDをリリースしたほか、ドキュメンタリー「ピアノ・マニア」に音楽監修として参加し国際ドキュメンタリー賞を獲得した。好きな作曲家は「ショパン」。好きな作品はシューマン「子供の情景」ほか多数。好物はタイカレー。好きな歌手はマイケルジャクソン。趣味はビリヤードとチェス。地球上で最も好きな場所は自宅。携帯電話の着信音はショパン「エチュード」。

＠Mathias Bothor白 -WHITE- アンドレアス・カーン Andreas Kern

南アフリカ生まれ。ドイツに移住してケルンとベルリンでピアノを学び、ソリストや室内楽奏者としてヨーロッパ・カナダ・日本・中国など世界各国に招聘される。ピアニストとしての活動の傍ら、俳優やダンサーとの共演など幅広いコラボレーションも行う。フランスとドイツの音楽番組「アート・ラウンジ」でホスト役を務めて名声を博し、マイスキーやサラ・チャンなどと番組にて共演を果たした。好きな作曲家は「シューマン」。好きな作品はバッハ「ニ長調のピアノ協奏曲」。地球上で最も好きな場所はポールの住む場所の裏側。携帯電話は常にサイレントモード。

＜ 司 会 ＞ 朝岡聡

フリーアナウンサー、コンサートソムリエ。テレビ朝日時代は久米宏「ニュースステーション」初代スポーツキャ スターや各種情報番組を担当。フリーになってからはTV・ラジオ・CMに加え、クラシックやオペラのコンサー トの企画・司会にもフィールドを広げて活動中。その進行は、興味深いテーマを軽妙なタッチで語るのも特 徴で、芸術の裾野を広げる司会者として注目と信頼を集めている。全国のオーケストラに加え、国内外の アーティストとも共演多数。著書に「いくぞ！オペラな街」（小学館）、「恋とはどんなものかしら～歌劇的恋愛 のカタチ～」（東京新聞）、「イタリア 麗しの庭園と館をめぐる旅」（産業編集センター）など。日本ロッシーニ 協会副会長。日本音楽教育文化振興会理事。東京藝術大学客員教授。

プログラム

Battle.1 超絶技巧対決

ポールは名曲・ショパン「エチュード」、対するアンドレアスは難曲・スクリャービン「エチュード」。初っ端からボルテージが上がります！

Battle.2 名曲対決

ポールは得意のシューベルト「幻想曲」、アンドレアスはこよなく愛するドビュッシー「月の光」で対抗。聴かせて、泣かせる名曲対決！

Battle.3 現代音楽対決

ポールはリゲティ「リチェルカータNo.1」、アンドレアスはエッケルト「ワン・マン・バンド」を選曲。ピアノを足で弾いたり、卓球をしながら演奏したり...やりたい放題のエンタメ対決！

Battle.4 「月光ソナタ」対決

いよいよ終盤戦！最高の名曲・ベートーヴェン「月光ソナタ」を聴き比べ。

番外編 出血大サービス、怒涛の人気曲メドレー

リスト「ラ・カンパネラ」、チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番」、ベートーヴェン「エリーゼのために」、ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番」、ブラームス「ハンガリー舞曲第5番」、バッハ＝グノー「アヴェ・マリア」、映画「スティング」のテーマ、「スターウォーズ」よりダースベイダーのテーマ、レディ・ガガ「ワン・ダイレクション」など。これでもかと人気曲を弾きまくる！

Battle.5 ファイナル「展覧会の絵」対決

ピアノ史上最高レベルの難曲にして名曲・ムソルグスキー「展覧会の絵」をふたりとも目隠しして演奏。ついに勝敗が決まる！

開催概要

日 時：2025年11月3日(月・祝)※文化の日

17:00 開演 ／ 16:00 開場

※20:00 終演予定

場 所：沖縄コンベンションセンター劇場棟

（沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1）

主 催：沖縄タイムス社

後 援：沖縄県、琉球放送、

琉球朝日放送、エフエム沖縄

チケット料金／プレイガイド

《 料 金 》

S席／1階 6,800円

A席／2階 5,800円

B席／3階 4,800円

※全て税込み ※未就学児入場不可

※車イス座席は別途お問合せください

《 プレイガイド 》

チケットぴあ（Pコード：307-545）

イープラス

ローソンチケット（Lコード：82588）

セブンチケット（セブンコード：112-566）

コープあぷれ

デパートリウボウ

沖縄タイムス事業局企画事業部 ※車イス座席のみ

お問い合わせ

沖縄タイムス社 事業局企画事業部

電話 098-860-3573（平日10時～17時）