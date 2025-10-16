【TAC公務員】再チャレンジガイダンス「既卒者受験生に聞く！合格までのマップロード」を10/24（金）に開催
TAC株式会社
≪再チャレンジからの逆転合格！≫既卒から公務員を目指すあなたへ。
逆転合格を果たした先輩が語るリアルな体験談と勉強法を公開！
合格への道筋が見えてくるオンラインイベント開催！
■日時／場所
10月24日（金）20：00～21：00 オンラインで開催！（+質問・相談）
オンラインで開催（Zoomにて配信します）
- 担 当 講 師
TAC公務員講座 関内 悠真 講師
皆さんが道を作り、壁を乗り越え、新たな物語を作るチャンスがTACにはあります。
見据えた先の想いを行動に。共に歩んで行きましょう！
- 参 加 方 法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#ikebukuro
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html