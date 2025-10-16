【速報】まさかの展開！午後の“勝負おやつ”登場。3時の甘い戦略

福井県あわら市


2025年10月16日（木）福井県あわら市にある美松にて、藤井聡太竜王と佐々木勇気八段の竜王戦第2局が行われています。


本日午後3時、初日2度目の“勝負おやつ”が提供されました。




午後3時、本日2度目の“勝負おやつ”。
選ばれたのは


【Pasta &Wine1803 干し柿バターサンド】


【岩樹ベーカリー 岩樹クリームパン】


【フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリントといちご大福】。






Pasta &Wine1803 干し柿バターサンド


右上：岩樹ベーカリー 岩樹クリームパン　左下：フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリントといちご大福




▶︎市の職員が実食！

Pasta &Wine1803 干し柿バターサンド


バターの濃厚さが口いっぱい広がるお菓子。


柿との相性も良く美味しいです


お子さんも好きそうな、秋らしいスイーツです。




岩樹ベーカリー 岩樹クリームパン


どこか懐かしい味のクリームパン。


たっぷりのクリームを包むのは、ふわふわでおいしいパン。


人のあたたかみ感じる一品です。




フルーツスイーツ店みやび 権三くんのなめらかプリントといちご大福


ほどよい酸味のいちごと、白餡がマッチした苺大福。


餅も甘味があって噛むたび幸せに。



プリンは、あわら市公式キャラクターの湯巡権三くんデザイン。


ニコッと可愛い権三くんに食べるのがもったいないと感じてしまいます。


老若男女にオススメです！



今回はいちご大福が選ばれました。






ちなみに、同時に選ばれたドリンクは


【青柳清治郎商店 塩レモネード】


【茶楽かぐや美松店　越前豆入り茶】


でした。




まさかの、フルーツスイーツ店みやびさんの大福が昨年から引き続いて６連続で選ばれる結果に。


2日目は何が選ばれるのか、楽しみです。




🖋️文：もりゆか（あわら市広報アドバイザー）







