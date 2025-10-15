「フラッと来た友達のように」MUSASHIの自然な表情を撮ったフォトジャーナリスト

株式会社 石富プロパティー

7月に大阪・関西万博で開催した『世界のMUSASHI個展』では約150団体に及ぶ企業や団体、著名人の方々に参画いただき、アーティストMUSASHIとのコラボレーション作品約100点を展示した。

この個展に「フラッと遊びに来た友達のように」現れ、MUSASHIとその周りにいる人々を写真に収めていた“ポポちゃん”とは何者なのか。失礼ながら、その可愛い呼び名から想像するイメージとはかけ離れた、顔立ちもキャラも濃いめの男性フォトグラファーである。

個展会場の入り口に立派な盆栽を出品してくれた『TRADMAN'S BONSAI』の小島鉄平さんとは2年前にあるパーティーで出会って以来仲良くなり、東京・丸の内に『TRADMAN'S BONSAI』のショップがオープンする際にも撮影を頼まれたりと、公私ともに付き合いが続いているそうだ。そのご縁でポポちゃんに声が掛かり『じゃあ一緒に行こう』と参加した。「実は万博の個展会場に着くまでMUSASHIくんに会ったこともないし、情報も聞いてなくて。何もわからずに行ったけど、何か楽しいことあるやろなって、そんな気持ちで向かいました」。

「会場で感じたのは、何かのプロモーションとか、そういうのとは違う空気感。実際に初めて会ったMUSASHIくんは商売っ気みたいなのが全然なくて、“本物のアーティスト”だと感じた。そして彼を支えているチームのスタッフも同じで、お金を追いかけてるんじゃないのが伝わってきた」。

「その時、MUSASHIくんとスタッフが『世界に行く、ロサンゼルスに行く』とかってこの先の展望を話してるが聞こえてて、なんかふとそのイメージが見えたんですよ。自分が同行してその瞬間を撮ってる姿が見えた。MUSASHIくんはシャイだけど、フッと目が合った瞬間には何か力強いものも感じるし、人としてチャーミングなところもある。その何気ない部分を切り取って、まだ彼を知らない人に伝えるのが自分の仕事だと思った」。ポポちゃんもまた、クリエイティブで感覚的な、唯一無二の魅力を持ったアーティストだ。

パーティーフォトグラファー“ポポちゃん”になるまでの道

13歳、中学2年生の時に海外にホームステイに行った時に頻繁にパーティーがあり、持っていたフィルムカメラでパチパチ撮っていたのが原点。その後、高校でカナダに留学、大学はアメリカで進学と海外を経験した。当時は俳優志望で、日本に帰国してオーディションを受けたら「俳優をやるにはキャラが濃すぎる」と言われたとか。自分の道はこれじゃないのかも、と思った時に父親が始めたウエディング関連事業との連携で、フォト撮影の会社を立ち上げたのが23歳の頃。

最初は人を雇って組織でやっていたが、感性が物を言う世界で人に教えるのは難しいと感じ、27歳の時に1人でやっていくことを決めた。今はウエディングの他に、海外ブランドのレセプションパーティーなど、パーティーフォトグラファーとして依頼を受けることが多い。

「若い頃は“SHOWGO WESTFIELD”と名乗り、大きなカメラを構えていかにもカメラマン、という雰囲気を出していた」という。今では、柔らかくて人が話しかけやすい名前が良いからと「ポポちゃん」という名前で活動をしている。

命の息づかいが見える、フォトジャーナリズムの仕事

ポポちゃんの作品からは、人々が歓喜したり涙を流したり、おどけたり、そんなリアルな息づかいが感じられる。「ウエディングってたった1日のことだけど、それまでの準備に力入れたり、途中で葛藤や喧嘩があったり、そのいろいろな積み重ねで結婚式がある。その空気感を撮れた方が面白い」。そんな自分の仕事を“フォトジャーナリズム”と名づけた。自身のG.Q.W.Pというブランド名は、G（グローバル）Q（クオリティ）W（ウエディング）P（フォトジャーナリズム）の略だ。結婚式の裏側も含めて起こっているリアルを、隠さず表現する。

友達として遊びに来たみたいにそこにいて、人々の瞬間の表情を切り取りたい

通常使用しているカメラは“ライカ”。その一つの理由は、一眼レフの大きなカメラに比べてサイズが小さく、持ち歩いて構えててもカメラマンと思われないから。遊びに来た友達の1人のように見えるからこそ、そこにいる人たちの自然な表情を撮ることができるという。年齢や経験を重ね、自分が本当に撮りたい写真を撮るために、鎧を脱ぎ捨てて世界と対峙してきた。そんな今の彼は自然体で、そしてとても楽しそうだ。

