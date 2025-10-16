外国人雇用の裏側で進む “住まい手配の負担増”。雇用企業と登録支援機関を支える「Welcome Nest Japan」稼働中

HaruNest合同会社

「Welcome Nest Japan」は、企業に雇用される外国人のスムーズなお部屋探しやライフライン・家具家電の手配を全国で、しかも無料でサポートし、企業や登録支援機関のご担当者様の手配業務のご負担を大幅に軽減します。

近年、外国人雇用が増加する一方で、企業担当者や登録支援機関にとって「住まいの確保」は依然として大きな課題です。外国人が日本で安心して生活を始めるためには、住居・電気・水道・ガス・インターネット・家具家電といった生活基盤の整備が不可欠ですが、それぞれの手配には多くの時間と労力がかかります。

「Welcome Nest Japan」は、これらの煩雑な手配業務をワンストップで代行し、担当者の負担を軽減するとともに、外国人のスムーズな入居と生活立ち上げをサポートします。

【サービス提供の背景】

日本国内の外国人就業者数と受入れ事業所数

近年、日本国内の外国人就業者は増加が続き、2024年10月時点で2,302,587人（前年比+12.4％）と過去最多を更新。受入れ事業所数も約34.2万（+7.3％）に達しています（厚生労働省「外国人雇用状況」集計・2025年1月公表）。

また、外国人住民数も2025年に約395万人と過去最多水準になります。需要の集中する都市部では住まい確保の難度が上がり、受け入れ体制の整備が急務です。

住まい確保の実情

調査では、民間賃貸で「外国人」を理由に入居を断られた経験が約4割に上るとの報告があります。さらに東京23区のフィールド実験では、外国名での問い合わせは日本名と比べ「入居可」等の肯定的回答率が約13％も低下することが示され、構造的な“借りにくさ”が定量的に確認されています。

このように、慢性的な“需要超過”に対し、外国人が入居可能な住まいの“供給”は不足しています。結果として、雇用企業や登録支援機関の現場担当者は不動産会社への問い合わせや進捗管理に多くの時間を割かれ、業務負担が増大しています。

弊社は、こうした負担を実務レベルで軽減することを最大のミッションとし、『Welcome Nest Japan』の提供を通じてその実現に取り組んでいます。

【サービス内容】

部屋探しからライフライン、家具家電までをワンストップで手配します。各業者との調整・連絡は弊社が一括代行。企業・登録支援機関のご担当者は煩雑なやり取りから解放され、本来業務に専念しながら、手配をスムーズに完了できます。

◆お部屋探し:

外国人のお部屋探しは、外国人専門、大手不動産会社、地元の仲介不動産会社、このどれか1社だけでは十分ではない時代です。

しかし、企業や登録支援機関が複数の不動産会社に個別対応するのは負担が大きくなります。

「Welcome Nest Japan」では全国2,600店舗の不動産会社と提携し、外国人対応が可能な不動産会社への依頼から催促・進捗確認までをすべて代行。不動産会社とのやり取りを約80％削減し、担当者の手間を大幅に軽減します。

詳細を見る :https://www.harunest01.com/lookingforaroom

◆ライフラインの手配:

コールセンターからの電話一本で、電気・ガス・水道・インターネットの手配が可能です。海外在住で日本の電話番号をお持ちでない外国人の方でも、手続きが行える体制を整備。

入居前から生活環境を整え、来日当日からから快適に暮らせる環境をサポートします。

詳細を見る :https://www.harunest01.com/arrangingforessentialutilitiesandfurnitureandappliances

◆家具家電の手配:

冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど新生活に必要な家具家電をご入居日にあわせて手配します。洗濯機・冷蔵庫・電子レンジの3点セットは38,900円、掃除機と炊飯器を加えた5点セットは48,500円（税込・設置費込）。さらに、カーテンや布団、生活必需品まで一括手配が可能です。

詳細を見る :https://www.harunest01.com/arrangingforessentialutilitiesandfurnitureandappliances

現在、全国70社以上の外国人を雇用する企業や登録支援機関で導入され、企業・支援機関の「外国人受け入れ業務」を支えるインフラとして稼働中です。外国人雇用が増える中で、現場の担当者がより本来の業務に集中できる環境を整える取り組みとして、多くの企業から高い評価を得ています。

「Welcome Nest Japan」は、今後も外国人の安心した暮らしと、企業・登録支援機関の業務効率化の両立を目指し、全国での支援体制をさらに強化してまいります。

【Welcome Nest Japan概要】

サービス名称：Welcome Nest Japan

サービス概要：

Welcome Nest Japanは、外国人を雇用する企業ご担当者様、外国人の採用支援を行っている登録支援機関・人材紹介会社の営業担当者様の業務の負担軽減を目的として、外国人が居住するお部屋探し、ライフライン、家具家電、引越しの手配などをワンストップで行うサービスです。

2024年1月に株式会社ビズリンクの新サービスとしてスタートしましたが、2025年7月1日にＨａｒｕＮｅｓｔ合同会社に事業譲渡され、全国の不動産会社ネットワークを基盤にして、外国人社員の住居手配からその他新生活に係る様々な手配を無料でサポートしています。



サービスサイトURL：https://www.harunest01.com/

中核事業として企業にお勤めの外国人社員のお部屋探し・ライフライン・家具家電手配を行う”Welcome Nest Japan”サービスを運営。その他、日本人従業員様のお部屋探しやお引越しの手配代行サービスや、外国人社員が社宅に入居後の24時間サポートサービスなど、住まいに関わるサービスを提供しています。



社名：HaruNest合同会社

本社：東京都国立市中1丁目４-３

代表：坪井 暢明

URL：https://www.harunest01.com/company

設立：2025年4月

事業：

(1)住居手配のサポート業務

(2)オフィス・事務所の紹介サポート業務

(3)ライフライン（電気・水道・ガス・インターネット）の取次サービス

(4)家具家電販売手配業務

(5)外国人人材採用支援サポート業務

(6)行政書士事務所紹介業務