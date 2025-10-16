あの日の感動が、鮮やかに蘇る。 あなたの宝物にふさわしいフォトアルバムに新たな選択肢を。″プレミアデザイン″の誕生。

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/bridal/campaign/

この度、20代花嫁に人気のウェディングフォトプラン「1dayアルバム plan」をさらに充実させる、特別なアルバムオプション「プレミアデザイン」の提供を開始します。憧れと特別感、そしてトレンドを取り入れたデザインで、一生に一度の思い出を、よりドラマチックで洗練された「アート作品」として残します。

■ 「一生に一度」を「世界に一つ」のストーリーに

結婚という特別な日を迎えられるお二人へ、最高の瞬間を写真という永遠の宝物にするお手伝いをしてきた写真工房ぱれっと。近年、20代女性の間では、ただ写真を撮るだけでなく、「SNS映え」する「おしゃれ」で「オリジナリティ」あふれるフォトウェディングへの関心が高まっています。

私たちがご提案するのは、「撮る」から「創る」へ進化させた新しいフォト体験です。花嫁の夢を叶える人気の「1dayアルバム plan」に、この度、感度の高い20代女性のニーズに応える「最旬」のアルバムオプション「プレミアデザイン」が加わりました。

■ 20代花嫁の心を掴む2つの「プレミアデザイン」

「プレミアデザイン」では、お二人の「憧れの花嫁」像に合わせて選べる2種類のデザインをご用意しました。

Design.01：エレガントで華やかなデザイン

明るい雰囲気で「ナチュラル」に残したい方や、写真を大きく残したい方におすすめ。「韓国風」のトレンド感を取り入れた、愛らしいデザインです。

Design.02：クールでシンプルなデザイン

「クール」で「おしゃれ」な雰囲気、「デザイン性を重視」したい方におすすめ。「今っぽくこなれ感」を出せる、さりげないロゴデザインが「洗練された」印象を与えます。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/factory_info/bridal_factory/438470.html

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっとサッポロファクトリー店

住所：北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

TEL：011-207-4466

写真工房ぱれっと札幌中央店

住所：北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

TEL：011-596-8155

写真工房ぱれっと旭川店

住所：北海道旭川市永山3条5丁目1-4

TEL：0166-73-8485

写真工房ぱれっと帯広店

住所：北海道帯広市西17条南3丁目43-15

TEL：0155-67-8008

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。





【私たちのお店への想い】

私たちは、フォトウェディングを通じて、お二人の幸せな瞬間を永遠に残すことをミッションとしています。花嫁にとって、ウエディングドレスは特別な意味を持つものです。来店カウンセリングでは実際にドレスに触れ、試着していただくことで、お二人の理想のウェディングスタイルを見つけるお手伝いをしたいと考えています。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、ウエディングドレスやフォトウェディングサービスを共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp