ºæÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー°æÀé²ÆÁª¼ê¡ÖÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤Ç¹¥À®ÀÓ¡¢¡ÖÂè43²óÁ´¶å½£¹âÅù³Ø¹»¿·¿ÍÎ¦¾å¶¥µ»Âç²ñ¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¡¡¡ÖÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×·ë²Ì
2025Ç¯10·î3Æü(¶â)～7Æü(²Ð)¤Î5Æü´Ö¡¢Ê¿ÏÂÆ²HATO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¼¢²ì¸©É§º¬»Ô)¤Ç¡ÖÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡×¤È¤Ï¡¢ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂç¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤Îº×Åµ¤Ç¡¢Áª¹Í´ð½à¤ÏÅö³ºÇ¯ÅÙ¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¹â¤¤ÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¶¥µ»¼Ô¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤éÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºæÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー°æÀé²ÆÁª¼ê¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¾¯Ç¯½÷»Ò¶¦ÄÌ100m¥Ïー¥É¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¿¥¤¥à14ÉÃ06¤Ç¸«»ö8°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò
¡Ò°æÀé²ÆÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ó
º£Ç¯¤âÊ¡²¬¸©ÂåÉ½¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿Æþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
°æÀé²ÆÁª¼ê
¢£¡¡¡ÖÂè43²óÁ´¶å½£¹âÅù³Ø¹»¿·¿ÍÎ¦¾å¶¥µ»Âç²ñ¡×·ë²Ì
2025Ç¯10·î10Æü(¶â)～12Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö¡¢²Æì¸©Áí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì(²Æì¸©²Æì»Ô)¤Ç¡ÖÂè43²óÁ´¶å½£¹âÅù³Ø¹»¿·¿ÍÎ¦¾å¶¥µ»Âç²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°æÀé²ÆÁª¼ê¤Ï¡¢½÷»Ò100£í¥Ïー¥É¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¿¥¤¥à13ÉÃ58¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò
¡Ò°æÀé²ÆÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ó
Âç²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ëÃæ¤Ç¤Î¥ìー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ºæÀ°¹ü±¡¤Ç¤Ï¡¢¼¡²óÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°ú¤Â³¤¥µ¥Ýー¥È¡¦±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°æÀé²ÆÁª¼ê
¢£¡¡°æÀé²ÆÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°æÀé²ÆÁª¼ê¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤Çµ×Î±ÊÆ»ÔÎ©µÜ¥Î¿ØÃæ³Ø¹»½Ð¿È¤Ç¤¹¡£2024Ç¯3·î¤è¤êÃÞ»ç½÷³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·Î¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥É¥ëÁö¤ÇÆâ¤â¤â¤òÄË¤á¤¿º¢¤Ë¡¢Æ±¤¸Î¦¾åÉô¤ÎÍ§¿Í¤è¤êºæÀ°¹ü±¡ ¾®·´±¡¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÄÌ±¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®·´±¡¤Ç»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æü¡¹¿ÈÂÎ¤Î¥±¥¢¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ºæÀ°¹ü±¡¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬¹Ô¤¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î»ëÅÀ¤òÍÑ¤¤¤¿¥È¥ìー¥Êー³èÆ°¤Ë¶¦´¶Äº¤¡¢2022Ç¯12·î¤è¤êºæÀ°¹ü±¡¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò
¢£¡¡ºæÀ°¹ü±¡ ¾®·´±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºæÀ°¹ü±¡ ¾®·´±¡¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°³¹¤Ë¤¢¤ê¡¢ÄÌ±¡¸å¤ËÇã¤¤Êª¤¬¶á¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤âÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤ä¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê»Ü½Ñ¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤¿¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥±¥¢¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î·ò¹¯¶µ¼¼¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ïµß¸î¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¡Ä¹¡§ÃæÂ¼Í§ºÈ
½»½ê¡§¢©838-0143
Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô¾®ÈÄ°æ118-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0942-23-8338
¡Ô±Ä¶È»þ´Ö¡Õ
·î～¶â¡¡9:00～12:00¡¿15:00～20:30
ÅÚ¡¦½Ë¡¡9:00～13:00¡¿15:00～18:00
ÆüÍËµÙ¿Ç
¾®·´±¡¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://fukuoka-seikotsuin.com/ogori/
¾®·´±¡GoogleMAP¡§https://share.google/f12NzR3ngepdZVVky
ºæÀ°¹ü±¡ ¾®·´±¡ ÃæÂ¼Í§ºÈ±¡Ä¹
¢£¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒrYojbaba¡ÊrYojbaba Co., Ltd.¡Ë
¾Ú·ô¥³ー¥É¡¿¥Æ¥£¥Ã¥«ー¡§RYOJ¡ÊNasdaq Capital Market ¾å¾ì¡Ë
ÀßÎ©¡§2015 Ç¯
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÆî¶èÂç¶¶4 ÃúÌÜ3 ÈÖ1 ¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧ ÇÏÔÇÎ¼¼£
½¾¶È°÷¿ô¡§323 Ì¾¡ÊÏ¢·ë¥Ùー¥¹¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦Ï«Ì³¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ÊÏ«Ì³¡¦¾å¾ì¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Ï«Ì³¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÂ¾¡Ë
¡¦·ò¹¯¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡ÊÀ°¹ü±¡¡¦ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó±¿±ÄÂ¾¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒrYojbaba¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.ryojbaba.co.jp
Nasdaq NYC ¥¿¥ïー¤Î¥¦¥§¥ë¥«¥à¥á¥Ã¥»ー¥¸
2025 Ç¯8 ·î»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò³ô¼°¤Ï Moomoo ¾Ú·ô ¤òÄÌ¤¸¤ÆNasdaq »Ô¾ì¤Î³ô¼°¤È¤·¤Æ¤ª¼è°ú¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢Â¾¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼è°·¤¤¤¬³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Î¤´°ÆÆâ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¾©¡¦°¶Àû¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ï¾Ú·ô¼è°ú¤ÎÃç²ð¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê»ñ´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³ô¼°¼è°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¡¢É¬¤ºÅê»ñ²È¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Moomoo ¾Ú·ô¡§https://www.moomoo.com/jp
³ô¼°²ñ¼ÒrYojbaba ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÇÏÔÇÎ¼¼£
º£Æü¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÃÎ¸«¤ÎÃßÀÑ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢IPO ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ö¶ÈÇäµÑÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
E-mail¡§info@ryojbaba.co.jp
¢¨¹¥É¾¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¾åµ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
ºæÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×
ºæÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×¤ÎÅ¹ÊÞ³°´Ñ
ºæÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëÀ°¹ü±¡¤Ç¡¢ÅÁÅý¤Îµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¡²¬¸©¤òÃæ¿´¤Ë¶å½£¤ª¤è¤Ó¹Åç¸©¡¦ÅìµþÅÔ¤ËÌó30Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÍÎ°åÎÅÅªÃÎ¼±¤ÈÅìÍÎ°åÎÅ¤òÅý¹ç¤·¡¢¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤ËºÇÎÉ¤Î»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊýÄø¼°¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÉÔÄ´¤ò¡¢Áá¤¯¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Î¥±¥¬¤Ï¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾É¾õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ª¤³¤ê¤ä¹øÄË¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶ÚÆùÈèÏ«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎÆâ¤ÎÉÔÄ´¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤Î¥±¥¬¤âÀìÌç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª¤ê¡¢»ö¸Î¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¼õ¤±¤ë¥À¥áー¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°å³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊªÍý³ØÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤â»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¿ô¤Î¾ÉÎã¡¦»Ü½Ñ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö¸å¤«¤éÄË¤ß¤Î½Ð¤Ê¤¤»Ü½Ñ¡×¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤È¤ÎÂÐ±þ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÈÂÎ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤ë¡¢¹ñÌ±°åÎÅ¤ÎÁë¸ý¤ÎºæÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀßÎ©¡§1989 Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏÊÕ½ß°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À°¹ü±¡¡¦ïªµä±¡±¿±Ä
ÆÃÄ§¡§35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Ç»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢rYojbaba ¥°¥ëー¥×¤Î°åÎÅ´ðÈ×¤òÃ´¤¦Ãæ³Ë²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒºæÀ°¹ü±¡ ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://fukuoka-seikotsuin.com/
ºæÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×°ìÍ÷GoogleMap¡§https://maps.app.goo.gl/Ae7pFdv5jaLMnxfi9
ºæÀ°¹ü±¡ µá¿Í¡§https://recruit.sakai-seikotsuin.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒºæÀ°¹ü±¡À¾ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏÊÕ½ß°ì
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥È¥ìー¥Êー³èÆ°
ºæÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤òÊÝ»ý¤·¤¿½ÀÆ»À°Éü»Õ¡¦ïªµä»Õ¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Ëµß¸î¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢Áª¼ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤ä±þ±ç¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤ÎÊý¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÇº¤ß¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºæÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Ç§Äê¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥È¥ìー¥ÊーÀ©ÅÙ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¡¦¥â¥é¥ë¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼èÆÀ½ÐÍè¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊÙ¶¯²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥È¥ìー¥Êー¤¬½èÃÖ¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò
°åÎÅÏ¢·È
ºæÀ°¹ü±¡¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Â¾¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·ÆâÂ¡¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉÔÄ´¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ê»±¡¡¦Å¾±¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÌîÂ¿ÌÜ¤Þ¤Ä¤ª¤«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È°åÎÅÏ¢·È¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢À°¹ü±¡¤Ç¤Î»Ü½Ñ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÈºæÀ°¹ü±¡¤Ç¤Î»Ü½Ñ¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿Êý¤¬»Ü½Ñ¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¤´ÀâÌÀ¡¦¤´Æ±°Õ¤ò¼è¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Áê¸ß¤Ë´µ¼ÔÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍè±¡¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥±¥¬¤äÄË¤ß²þÁ±¤Î¤Û¤«¡¢±¿Æ°»ØÆ³¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¿ÈÂÎ¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤Ï¡¢µ¤³Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ²¼¤µ¤¤¡£
ÌîÂ¿ÌÜ¤Þ¤Ä¤ª¤«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ HP¡§https://notame-cl.com/index.html
ÌîÂ¿ÌÜ¤Þ¤Ä¤ª¤«¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¾¾²¬ ¿®½¨±¡Ä¹