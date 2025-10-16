こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HATTRICK、ヴォレアス北海道と「VOREAS HOKKAIDO CHARITY AUCTION Vol.2」を開催！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK Auction（https://auction.hattrick.world/）」は、ヴォレアス北海道とのアップサイクルプロジェクト「VOREAS HOKKAIDO CHARITY AUCTION Vol.2」を10月16日（木）より開催いたします。
昨シーズンの試合会場で使用された装飾バナーをアップサイクルし、トートバッグを製作・出品
ヴォレアス北海道は、北海道旭川市を本拠地とするSVリーグ MEN所属の男子プロバレーボールチームです。2021年には、北海道が直面する環境課題（燃料費の高騰やCO₂排出）に対応する取り組みとして「VOREAS GREEN DEAL宣言」を発表するなど、持続可能な社会の実現に向けてさまざまな活動を展開しています。一方、バリュエンスジャパン株式会社が運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。
このたび、「VOREAS GREEN DEAL」の一環として「HATTRICK Auction」にて開催される「VOREAS HOKKAIDO CHARITY AUCTION Vol.2」では、昨シーズンの試合会場で使用されたターポリン製バナーを、選手の顔を大きくデザインしたトートバッグにアップサイクルします。さらに、選手の直筆サインを入れて、ファンの皆さまにお届けいたします。
本来であれば役割を終える装飾バナーに、新たな価値を加えて生まれ変わらせることで、廃棄物の削減につなげるとともに、地域・社会・環境への貢献を目指します。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■VOREAS HOKKAIDO CHARITY AUCTION Vol.2 概要
・開催期間：2025年10月16日（木）18：00 ～ 2025年10月20日（月）22：00
・出品商品：トートバッグ
・オークションページURL：https://auction.hattrick.world/top/2997
※1点ずつハンドメイドで製作しているため、商品によって多少の個体差がある可能性があります。
※詳細はオークションページをご確認ください。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■環境省「デコ活」補助事業に採択
バリュエンスジャパン株式会社が展開するスポーツ・エンタメ業界で不要になった商材を、アップサイクルを通じて環境課題の解決、国民・消費者の新しいライフスタイルの創出を目指す事業は、環境省の令和６年度（補正予算）及び令和７年度「環境配慮行動普及促進事業費補助金」及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」（通称：「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」推進事業）に採択されています。
■株式会社VOREAS 概要
・設立：2017年11月1日
・代表者：代表取締役社長 池田 憲士郎
・本社所在地：北海道旭川市大町2条6丁目21番482 HOKUO LAB 2
・事業内容：プロバレーボールチーム「ヴォレアス北海道」の運営、並びに付随する事業
・URL：https://voreas.co.jp/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
｜本件に関するお問い合わせ先｜
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
関連リンク
オークションページ
https://auction.hattrick.world/top/2997
HATTRICK
https://auction.hattrick.world/
ヴォレアス北海道
https://voreas.co.jp/
