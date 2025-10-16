大人気領地開拓物語が再始動！GCノベルズ12月新作『城塞幼女シルヴィア ～実は万能な生活魔術を使って見捨てられた都市を発展させます～ １』予約受付中！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズ『城塞幼女シルヴィア～実は万能な生活魔術を使って見捨てられた都市を発展させます～ １』（小説：サエトミユウ イラスト：ハレのちハレタ）を2025年12月26日に発売いたします。

『城塞幼女シルヴィア』

第１巻カバーイラスト

Web小説投稿サイトで話題を博した大人気作品『城塞幼女シルヴィア』の再書籍化がGCノベルズにて実現いたしました！

本作のイラストは、ハレのちハレタ先生が続投。

美麗で息を呑む世界観と主人公・シルヴィアの愛くるしさが詰まったイラストが本作を彩ります。

既存のイラストの再掲載はもちろん、新規イラストも多数収録。

今回公開されたGCノベルズ版第１巻のカバーイラストの他にも、カラーイラストやモノクロ挿絵を新しく描き下ろしていただきました。

更にストーリーも全編にわたって大幅なブラッシュアップを図り、今回から改めて『城塞幼女シルヴィア』の世界を楽しんでいただける第１巻となっております。

作品公式Xアカウントも稼働開始し、再始動する本シリーズにご期待ください！

＜書籍情報＞

城塞幼女シルヴィア ～実は万能な生活魔術を使って見捨てられた都市を発展させます～ １

小説：サエトミユウ イラスト：ハレのちハレタ

ISBN：9784867168936

1,430円 （本体1,300円＋税10%）

発売日：2025年12月26日

https://gcnovels.jp/book/2017

作品公式Ｘ：https://x.com/jousai_youjo

＜あらすじ＞

公爵令嬢のシルヴィアは【生活】という未知の魔法属性を「ハズレ」だと判断され、領地の端の城塞に厄介払いされてしまう。

しかし、当の本人はそんな仕打ちなどどこ吹く風。

何故なら、彼女の生活魔術は「生活にひっす」と感じたものを全て魔術として実現できる前代未聞の属性だったのだ！

【支配】の魔術で従えた家畜たちと共に城塞に向かう道すがら、元近衛騎士のエドワード、元服飾職人のジーナと出会う。

どうやら二人も誰かから酷い仕打ちを受けたことがあるようで……？

一人きりでも生きていける生活魔術がみんなと生きる日々を豊かにしていく――！

つよかわ幼女と溺愛従者たちの心温まるリノベーションファンタジー！

作品公式Xアカウントはこちら :https://x.com/jousai_youjo

夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/%E2%80%8B)

2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。

読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。

アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。

新刊は毎月30日頃発売です。

GCノベルズ公式サイト

https://gcnovels.jp/

GCノベルズ公式X（旧Twitter）

https://x.com/gcnovels

マイクロマガジン社公式YouTube

https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では

様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！

【お問い合わせ先】mm_koukoku@microgroup.co.jp