【andar MEN’S】ついに日本上陸。「大切な人に着てほしい」 心と身体を上質な心地よさで包み込む “プレミアムウェア”

株式会社 andar

韓国発グローバルアスレジャーブランド「andar（アンダール）」がメンズラインをローンチし、2025年9月30日（火）より公式オンラインストアにて発売を開始いたしました。

軽やかで快適な動きをサポートするアクティブウェアに加え、その機能性と快適さを日常やビジネスシーンにまで広げた、スマートで洗練されたオフィスウェアを提案します。

アンダールはライクラ(R)をはじめ世界的に評価の高い素材を採用しています。andar自社研究センター「Athleisure Innovation Lab」で開発した機能性ファブリックにより、心地よい着心地と体型を美しく見せるデザインを実現しました。andar MEN’Sは韓国・シンガポール・オーストラリアの3か国で累計550万枚*を販売しており、グローバルでも高い実績を誇ります。日本でのローンチにあたってはお客様の声に徹底的に耳を傾け、日本独自のニーズを反映したラインナップを展開しています。

andar MEN’Sは男性に向けてはもちろん、ウィメンズ顧客にとっても「大切な人に贈りたい」と感じられる商品を追求しています。大切な人が快適に着こなすその姿が、贈る人にもうれしさと満足をもたらす。

そんなプレミアムウェアをお届けします。



*当社調べ

■ オフィスウェア

見た目はスマート、着心地は機能性ウェアの快適さ。

andar MEN’Sのオフィスウェアは、「ビジネスウェアのきれいめ感」と「アスレジャーウェアの快適さ」を兼ね備えたコレクションです。出勤から退勤後のライフシーンまで、幅広く活躍する洗練されたスタイルを提案します。

[SET] メンズビジカジセットアップ 長袖 (Urbanactive スラックス＋Airy Fit ポロシャツ) 価格：22,300円（税込）詳細を見る :https://andar-jp.com/collections/mens-all/products/set-urbanactive-mens-slacks-new-airyfit-mens-polo-longsleeve-mens-classic-socks-gift

・ NEW Airy Fit メンズ ポロシャツ （半袖）/（長袖）

まるで肌から浮いているような新感覚をもたらす、自社開発素材100％のポロシャツ。一般的なポロシャツとは異なり、身体のラインを拾わずにすっきりと見せながら、お腹まわりをカバーし肩幅を広く見せるデザインです。シワになりにくく、出勤前のアイロン要らずでお手入れも簡単です。

価格：5,900円（税込）/ 6,100円（税込）

・ Urbanactive メンズ スラックス

Urbanactive（アーバンアクティブ） メンズスラックスは、10年の研究から生まれたandar独自のノウハウを凝縮。体型を美しく見せる立体シルエットで、どんな身長・体型の方にも安定した穿き心地を叶えます。ストレッチ性を備え一日中快適に過ごせるだけでなく、シワや毛玉ができにくいため清潔な印象を保ちます。

価格：12,900円（税込）

■ アクティブウェア

トレーニング中は、汗やニオイを気にせず動きに集中。

スポーツやアウトドアシーンに最適なアクティブウェア。ウィメンズで培った機能性技術とパターン設計のノウハウを基に男性の多様な運動・レジャーシーンに合わせたコレクションを展開しています。普段着としても自然に馴染む洗練されたデザインが特長です。

[SET] メンズアクティブウェアセットアップ (Airy Fit Tシャツ＋Airwind ジョガーパンツ) 価格：16,400円（税込）詳細を見る :https://andar-jp.com/collections/mens-all/products/set-active-setup-airy-fit-t-shirt-airwind-jogger-pants

・ NEW Airyfit メンズTシャツ（半袖）

ポロシャツ同様、アンダール独自素材100％のAiry Fit（エアリーフィット）Tシャツ。高い通気性で汗ジミやべたつきを防ぎ、さらりとした快適さをキープします。優れた耐久性により洗濯後も型崩れしにくいため、トレーニングから普段着まで着回せる1枚です。



価格：5,500円（税込）

・ Airwind メンズ ジョガーパンツ

微細なエアホール構造により優れた通気性を実現し、ランニングやジム、登山など幅広いアクティビティに最適な設計に仕上げました。プレミアムLycra(R)原糸を使用した高い伸縮性で可動域を広げ、動きの多い運動中も快適な着用感をキープします。

また、裾のバンドは脚を上げてもずり上がりにくく、安定した動きをサポートします。

価格：10,900円（税込）

promotion

andar MEN’S 日本ローンチを記念して、公式オンラインサイトでは特典をご用意しております。

ぜひ、パートナーやご家族、ご友人へのギフトとしてもご活用ください。

＜全てのお客様＞

ウィメンズ商品とメンズ商品を同時購入いただくと、購入金額の5％をポイント還元

＜アンダール LINE 新規会員登録をしていただいたお客様＞

１.300円分のwelcomeクーポンプレゼント

２.メンズ商品全品、無料返品可能

《取材に関するお問合せ》

Email: andarjp_b2b@andar.co.kr 担当:田中

about andar

韓国を代表するアスレジャーブランド・andar（アンダール）は韓国国内で65店舗、 日本、シンガポール、オーストラリア、アメリカにてグローバル展開しています。運動と日常を兼ねたスタイルを実現するため、快適さとスタイリッシュさを追求し、独自のテックラボで高機能な生地を開発。アジア人の体型に特化し、脚長効果や体型補正ラインを備えたデザインで急成長を遂げています。

Stretch Your Life, andar. -心も身体も、のびやかに。

store

・公式サイト https://andar-jp.com/

official sns

・LINE公式アカウント https://page.line.me/878gwyss

・instagram https://www.instagram.com/andar_jp/

・ｘ https://x.com/andar_japan