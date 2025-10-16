「黒執事」グッズブランド10周年記念イベント新作グッズ情報 第二弾公開！

株式会社スクウェア・エニックス

「黒執事」の原作者・枢やなが自らプロデュースするグッズブランド「黒執事 Black Label」。ブランド10年の歩みを振り返り体感いただく特別なイベント「黒執事 Black Label Memorial Arcade」が2025年12月より、東京 松屋銀座、そして愛知・大阪にて開催！

本日は、本イベントで販売される「黒執事 Black Label」新作商品の第二弾を、公式HPにて公開いたしました。

「黒執事 Black Label Memorial Arcade」東京会場メインビジュアル

【新作グッズ情報 第二弾】

「黒執事 Black Label Memorial Arcade」で販売される「黒執事 Black Label」の新作商品。第二弾ではブランド初のポップアップストアでのメインイラストを使ったビッグアクリルスタンドや、Funtom Hotelモチーフのアメニティセットなど、ブランドの歴史を辿ったアイテムを多種ラインナップいたしました。

「黒執事 Black Label」新商品「黒執事 Black Label」新商品

●「黒執事 Black Label」トレーディング缶バッジ(Bone & Flower)

大人気“肋骨ケージシリーズ”に缶バッジが登場。金箔が加工された豪華仕様。

「黒執事 Black Label」トレーディング缶バッジ(Bone & Flower)

●「黒執事 Black Label」トレーディングフォト風カード(White Day)

枢やなのSNSで公開されたホワイトデーイラストがフォト風カードに。 表に施された赤箔のキスマークがポイント

「黒執事 Black Label」トレーディングフォト風カード(White Day)

●「黒執事 Black Label」ビッグアクリルスタンド

(Department Store) 6種

2017年に開催された「黒執事 Black Label」初のポップアップストア。そのメインビジュアルと色違いの衣装を纏ったキャラクターが

ビッグサイズのアクリルスタンドに。

「黒執事 Black Label」ビッグアクリルスタンド(Department Store)

●「黒執事 Black Label」アートミラー 3種

2019年に開催された「黒執事 Black Label」ポップアップストアのメインビジュアルを、アートミラーに。自立と壁掛け兼用のインテリアアート。

「黒執事 Black Label」アートミラー

●「黒執事 Black Label」BIGビッグアクリルスタンド (Bouquet) 2種

2023年に開催された「Gファンタジー 30th Anniversary ミュージアム」描き下ろしイラストを超特大サイズのアクリルスタンドに。

「黒執事 Black Label」BIGビッグアクリルスタンド (Bouquet)

●「黒執事 Black Label」ミニバッグ

「黒執事 Black Label」の大人気アイテム、トートバッグがミニサイズになって登場。肩掛けや斜め掛けにもできる2way仕様で、ちょっとしたお出掛けや普段使いにも便利。

「黒執事 Black Label」ミニバッグ

●「黒執事 Black Label」Funtom Hotelアメニティセット

2020年に開催された「黒執事 Black Label」ポップアップストアのテーマ「Funtom Hotel」のホテルアメニティをイメージ。高級感のあるベロア素材の巾着、うさ耳モチーフの手持ちミラー、

ロゴ入りコームの3点セット。

「黒執事 Black Label」Funtom Hotelアメニティセット

本日公開されたグッズ以外にも、さらに新作グッズの発表を予定しております。ぜひ続報をお待ちください。

東京会場（松屋銀座、12月11日(木)から12月25日(木)まで）の一部日程の日時指定入場チケットについて、10月19日（日）23:59まで、ローソンチケットにて先行抽選申込を受付中です。

【東京会場開催概要】

会期：2025年12月11日(木)～12月25日(木)

会場：松屋銀座8階イベントスクエア

時間：11時～20時

※入場は閉場の30分前まで

※12月14日(日)、21日(日)は19時30分閉場

※最終日は17時閉場

公式HP：https://sqex.to/BL10th

主催：黒執事 Black Label Memorial Arcade 実行委員会

【東京会場チケット情報】

東京会場では、一部日時を日時指定制とさせていただきます。

●日時指定対象期間

2025年12月11日(木)、12日(金)、13日(土)、14日(日)、20日(土)、21日(日)

※上記を除く日程は、フリー入場を予定しております。

※日時指定日、フリー入場共に、混雑の際はお待ちいただく場合や整理券を配布する場合がございます。

●券種

※税込価格

※小学生、未就学児は入場無料

※グッズ付き入場チケットは前売り販売のみ

●グッズ付き入場チケットバンドルグッズ

「黒執事 Black Label Memorial Arcade」特製のアクリルバッジ。バッグや服などに付けて楽しめる、ファン必携のアイテムです。

「黒執事 Black Label Memorial Arcade」アクリルバッジ

※バンドルグッズ（アクリルバッジ）はグッズ単体での販売予定はございません。

●チケット先行抽選受付

抽選申込期間 ：10月1日(水)18：00～10月19日(日)23：59

当選発表 ：10月22日(水)15：00～（引取期限は11月3日(月)23：00まで）

販売券種 ：グッズ付き入場チケット/入場チケット

●チケット購入方法

URL ：https://l-tike.com/kuroshitsuji_black_label/(https://l-tike.com/kuroshitsuji_black_label/)

Lコード ：39610

※小学生と未就学児は無料です。ご入場の際は必ず保護者（18歳以上）と同伴でご入場ください。

【巡回情報】

●愛知会場

会期：2026年1月10日（土）～1月25日（日）

会場：名古屋PARCO 西館6階PARCO GALLERY

●大阪会場

日程、詳細などは後日発表いたします。

【作品紹介】

「黒執事（枢やな・著）」は、月刊「Gファンタジー」で長期連載中のヴィクトリアンダークファンタジー漫画です。19世紀の英国を舞台に、孤高の少年貴族と契約した“悪魔で”執事が繰り広げる物語は日本のみならず世界中で人気を博し、TVアニメ・劇場アニメ・ミュージカル・実写映画など多岐に渡るメディアミックスを経て、全世界累計部数3,600万部を突破しています（2025年5月現在）。

【ブランド紹介】

「黒執事」の原作者・枢やなが自らプロデュースするグッズブランド。 作中にも登場するぬいぐるみを再現した“ビターラビット”シリーズをはじめとする様々な商品の発売、各種イベント開催などを2015年11月より展開。