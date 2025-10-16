【FC東京】12/6(土)新潟戦『Big Thank You Day』開催のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

2025シーズンの最終戦をホームである味の素スタジアムで迎えるにあたり、『Big Thank You Day』を開催いたします。

『TOGETHER, A NEW CHAPTER』というテーマのもと、クラブを支えていただいているみなさまへの感謝を伝える一日にすべくさまざまなイベントを実施します。

また、2026年に迫るJリーグの歴史的な挑戦の一歩を、引き続きみなさまとともに歩んでいくために、今回は2026シーズンの明治安田Ｊリーグ百年構想リーグへつながるイベントの準備も進めています。

2025シーズンのホーム最終戦、一人でも多くの方のご来場をお待ちしております！

□対象試合

2025年12月6日(土)

2025明治安田Ｊ１リーグ

第38節 FC東京 vs アルビレックス新潟

(14:00キックオフ／味の素スタジアム)





□実施内容

・来場者に『FC東京 フリースポンチョ』をプレゼント！

『Big Thank You Day』開催を記念して、シーズンの最後を締めくくる重要な一戦を暖かく快適に応援いただけるように、オリジナルデザインの『フリースポンチョ』を先着30,000名様にプレゼントします。

2026シーズンのスタートも寒い気候のなかでの開幕となります。シーズンをまたいで活用できるポンチョをぜひゲットして、挑戦の1年にも備えましょう。

※画像はイメージです

※サイズは約1,200mm×1,200mmのワンサイズです

【配布時間】

SOCIO開門（11:35予定）～ハーフタイム終了まで

※なくなり次第終了となります

【配布場所(予定)】

各入場ゲート

※ビジター側では配布いたしません。

※チケットをお持ちでない未就学児は配布対象外となります。

・青赤ストリート

2025シーズンの最終戦にて、第5回『青赤ストリート』を開催します。

飛田給駅から味の素スタジアムまでスタジアム通りを歩行者専用道路として、さまざまなイベントをご用意します。

『Big Thank You Day』にちなんだ企画を実施予定！ 詳細は順次お知らせします。

◇詳細はこちら(https://www.fctokyo.co.jp/news/17860)





・チャリティーオークション＆ユニフォーム抽選会

2025明治安田Ｊ１リーグ、2025 JリーグYBCルヴァンカップ、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で選手たちが着用した1stユニフォームのオークションを実施します！

また、当日のご来場者限定の抽選会でファン・サポーターのみなさまに2ndユニフォームをプレゼントします。

(1)1stユニフォームオークション

FC東京の選手が実際に着用している1stユニフォーム（着用選手の直筆サイン入り）のオークションを実施いたします。

商品の発送は落札金額の振り込み確認後、2026年1月中旬以降を予定しています。

入札いただいた落札金は、FC東京の社会連携推進室が社会課題の解決に向けた活動に充当します。2026年12月頃に活動用途をご報告します。

【オークション商品】

1stユニフォーム（ユニフォーム、パンツ）

【対象】

どなたでもオークションにご参加いただけます

【入札期間】

12月6日(土)12:00～12月21日(日)23:59まで(予定)

【入札方法】

専用の応募ページを設置いたします。必要事項をご入力いただき入札してください。

◇応募ページのURLは、オフィシャルホームページにてご案内します。

(2)12/6(土)新潟戦 来場者限定 着用選手のサイン入り2ndユニフォーム抽選会（『青赤アプリくじ supported by Paidy』）

FC東京公式アプリを活用した来場者限定の2ndユニフォーム『青赤アプリくじ supported by Paidy』を実施します。

着用選手のサイン入り2ndユニフォームだけでなく、試合球やオリジナルグッズなどの豪華景品が当たるくじです。来場された方はFC東京公式アプリをインストールして、ぜひご参加ください！

※なお、2ndユニフォームのみ後日発送となりますので予めご了承ください。

◇詳細は決まり次第、オフィシャルホームページにてご案内します

・試合後セレモニー実施

選手・スタッフによるセレモニーを試合終了後に実施します。

セレモニー終了後はスタジアム場内の周回を行います。

※写真は昨シーズンの様子となります

※イベント内容に変更や追加事項等がある場合はオフィシャルホームページ等でお知らせいたします。

・『Big Thank You Day』特別SNS企画 #東京熱狂リレー 開催

テーマである『TOGETHER, A NEW CHAPTER』に合わせて、2025シーズンに『熱狂』して『感謝』したことを残して未来につなげるSNS企画、 #東京熱狂リレー を開催します。

(1)#東京熱狂リレー SNSキャンペーン

『熱狂』して『感謝』したい2025シーズンの試合の1シーンをSNSで投稿してください。投稿いただいたシーンをもとにオリジナルシーズンレビュームービーを制作し、公式SNSなどで発信するほか屋外交通広告に使用します。

投稿いただいた方にはエンドロールへの記名や選手サイン入りグッズのプレゼントなど、さまざまな特典をご用意しています。

【対象SNS】

Ｘ,Instagram

【応募期間】

10月21日(火)～11月22日(土)

※期間中の投稿を随時集計してムービー制作へ反映するため、放映媒体により映像内容が異なる場合があります。

【参加方法】

１. #東京熱狂リレー が入った投稿をリポスト（FC東京公式以外でも可）

２.『感謝』を伝えたい今シーズンの試合の１シーンを投稿（形式は自由。ただし試合映像を使用した動画投稿はNG）

３. 投稿したポストのURLを専用の応募フォームに登録

投稿例）・Ｊ１リーグ第30節アディショナルタイムの小林選手のヘディングシュートを止めたキム スンギュ選手のセービング

・天皇杯準々決勝のアディショナルタイム10分間のクロスボールを撥ね返し続けたセンターバックコンビ

【参加特典】

・（参加者全員）『Big Thank You Day』特別PV のエンドロールにアカウント名or希望ネームを記載

・投稿いただいた方の中から抽選で5名様に、シーンに関連した選手のサイン入りグッズ＆応援感謝メッセージ動画をお送りします。

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

(2)ファン・サポーターが選ぶ『Big Thank You Day』特別PV『TOGETHER, A NEW CHAPTER』の制作

#東京熱狂リレー SNSキャンペーンで投稿いただいたシーンをもとに、オリジナルシーズンレビュームービーを制作し、公式SNSなどで発信するほか屋外交通広告に使用します。

投稿いただいた方にはエンドロールへの記名や選手サイン入りグッズのプレゼントなど、さまざまな特典をご用意しています。

【放映媒体・期間】

・京王線車内ビジョン(K-DGチャンネル)

放映期間：11月24日(月)～12月7日(日)

・京王線新宿駅大型LEDビジョン(キングウォール)

放映期間：11月24日(月)～12月7日(日)

・京王線吉祥寺駅大型LEDビジョン(K-DGバナー)

放映期間：11月24日(月)～12月7日(日)

・味の素スタジアム スタジアム内大型映像装置

放映期間：12月6日(土)

※放映時間は決まり次第お知らせいたします。

(3)『Big Thank You Day』 FANZONE選手コラム×ショート動画公開

2025シーズン所属選手（10月16日時点）の2025シーズンレビューコラムをFANZONEで、各選手の『感謝』にまつわるショートメッセージ動画をFC東京公式SNSで配信します。お楽しみにお待ちください。

・選手考案『青赤サンキューシート』

多くのファン・サポーターのみなさんよりいただいた、ご声援に“サンキュー”の感謝の気持ちを込めて、選手による招待シートをご用意しました。390名の小学生を無料招待いたします。

【招待席種】

メインS指定席

【応募対象】

390名の小学生をご招待

【応募方法】

下記応募フォームをクリックし、JリーグIDでログインのうえ、ご応募ください。

※小学生1名につき1回の申込みです。重複のお申込みは無効となります。

※ご兄弟でお申し込みの場合は1名ずつお申し込みをお願いいたします。

【応募フォーム】

◇応募はこちら

【応募期間】

10月16日(木)～10月22日(水) 23:59まで

【当選発表】

ご当選者の方にのみ、お申し込みのJリーグIDご登録のメールアドレスに当選連絡をさせていただきます。招待チケットの詳細については当選連絡時にご案内させていただきます。

※ご当選の連絡は、10月24日(金)中を予定しております。

※ご家族が一緒に観戦される場合は、招待チケット1枚に加えて、追加でサンキュー価格の優待チケットを4枚まで同時購入可能です。詳細については当選連絡をご確認ください。

・親子5組10名様 限定!!『ありがトーキョー最終戦ツアー』

最終戦限定のスタジアムツアーを選手が企画考案。ピッチレベルでの見学や選手へのインタビュー体験、記者席で試合を観戦してオリジナルのFANZONEレポートを制作するなど、様々なコンテンツをご用意。ぜひ親子で最終戦の思い出作りにいかがでしょうか。

【ツアー内容】

・ピッチレベル見学

・記者会見場見学

・選手へのインタビュー体験

・ウォーミングアップ見学

・記者席での記者体験と試合観戦

・選手とのふれあい など

※ツアー内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。

【対象】

小学1年生～小学6年生のお子様1名と保護者1名のペア

【応募方法】

下記応募フォームをクリックし、JリーグIDでログインのうえ、ご応募ください。

【応募フォーム】

◇応募はこちら

【応募期間】

10月16日(木)～10月22日(水) 23:59まで

【当選発表】

ご当選者の方にのみ、ご登録のメールアドレスに当選連絡をします。ご当選のご連絡は、10月24日(金)を予定しております。

参加時の注意事項などの詳細も当選連絡のメールに記載しますので、ご来場の前に必ずお読みください。

・BIG39割チケット

『Big Thank You Day』にちなみ、この試合限定で『BIG39割チケット』を販売します。今シーズンのサポートへの感謝を込めて、『39（Thank you）』に関連するエリアの一部を数量限定・先着順で約39%オフにてお得にご購入いただけるチケットです！ ぜひお早めにお買い求めください！

◇詳細はこちら(https://www.fctokyo.co.jp/news/17946)

その他、イベントが決まり次第、FC東京オフィシャルホームページにてお知らせします。