Âçºå»ÔÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¿ä°Ü¤È¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÃUSJ¡¦ËüÇî¤ÇÃíÌÜ¤Î¡Ö¥Ë¥·¡×¥¨¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¡Ú2025Ç¯10·îºÇ¿·¡Û
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®5-2¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÅÄÎÏ¡Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÊÑ²½¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´¹ñ14Ëü3,000Åï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¡×¤ÎÊÝÍ¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäÇã²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤òÄ´ºº¤·¡¢¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1.¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢9Ç¯Á°¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Î²Á³Ê¿ä°Ü¤ÈÈæ³Ó
2.2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¤ÎÂçºåÉÜÁ´ÂÎ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï9Ç¯´Ö¤Ç65.5%¾å¾º¤·¡¢Ãæ¿´Éô¤òÃæ¿´¤Ë·øÄ´¤Ê¾å¾º´ðÄ´¤ò·ÑÂ³
3.Âçºå»Ô¤Ç¤ÏËÌ¶è¤ÈÃæ±û¶è¤Î²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìÊý¡¢¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ë¥·¡×¤Ç¤Ï³ä°Â´¶¤¬»Ä¤ë
Âçºå»Ô¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¾¦¶È¡¦½»Âð¤¬º®ºß¤¹¤ëÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¨¥ê¥¢ÆÃÀ¤ò»ý¤ÄÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¶è¤´¤È¤Ë²Á³Êº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢¡Ö¥¥¿¡×¡Ö¥ß¥Ê¥ß¡×¡Ö¥Ë¥·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹°è¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¤â°Û¤Ê¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¤ÎºÇ¿·¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âçºå»Ô¤Ï²áµî9Ç¯´Ö¤ÇÌó58%¤Î¾å¾º¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÜÆâ¤Ç¤â·øÄ´¤Ê¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ä¥°¥é¥Õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¥¿¡×¡Ö¥ß¥Ê¥ß¡×¡Ö¥Ë¥·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹°è¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ººÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢ÂçºåÉÜÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤½¤Î·¹¸þ¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ³«È¯¤Î¿Ê¹ÔÅÙ¤ä¸òÄÌÍøÊØÀ¡¢À¸³è´Ä¶¤Ê¤É¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤¤Ëº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇäÇã¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¡¢Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§ 2016Ç¯9·î～2025Ç¯9·î
Ä´ººµ¡´Ø¡§ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó(https://t23m-navi.jp/)
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ Âçºå»Ô¡Ê24¶è¡Ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
ËÜÄ´ºº¤Ç¤ÏÂçºå»Ô¤ò¡Ö¥¥¿¡ÊËÌ¶è¡¦Ê¡Åç¶è¡Ë¡×¡Ö¥ß¥Ê¥ß¡ÊÃæ±û¶è¡¦Ï²Â®¶è¡¦Å·²¦»û¶è¡Ë¡×¡Ö¥Ë¥·¡ÊÀ¾¶è¡¦¹Á¶è¡¦ÍäÀî¶è¡¦ÂçÀµ¶è¡¦º¡²Ö¶è¡á¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤ÆÊ¬ÀÏ
¥Çー¥¿´ð½à¡§ Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÂçºå»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäÇã²Á³Ê¤ÎÃæ±ûÃÍ
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäÇã²Á³Ê¤ÎÃæ±ûÃÍ¡×¤ò»ØÉ¸¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤ä²ÁÃÍ¤ÎÊÑ²½¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾å¾ºÎ¨¤ÎÄêµÁ
¾å¾ºÎ¨¡á¡Ê¸½ºß¤ÎÃÍー´ð½àÃÍ¡Ë¡à´ð½àÃÍ¡ß100%
¡ÚÎã¡Û1Ç¯Á°¤Ë1,000,000±ß¤À¤Ã¤¿Ê¿ÊÆÃ±²Á¤¬¡¢¸½ºß¤Ï1,250,000±ß¤Î¾ì¹ç¡£
¡Ê1,250,000-1,000,000¡Ë¡à1,000,000¡ß100¡á25¡Ä¤è¤Ã¤Æ25%¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÂçºåÁ´ÂÎ¤«¤é³Æ¥¨¥ê¥¢¤Î²Á³ÊÈæ³Ó¡Ê2016Ç¯¢ª2025Ç¯¡Ë
ÂçºåÉÜÁ´ÂÎ¡¢Âçºå»Ô¡¢¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤ÇÈæ³ÓÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
ÂçºåÉÜÁ´ÂÎ¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê
2025Ç¯9·î»þÅÀ¤ÎÂçºåÉÜÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÊ¿ÊÆÃ±²Á¤Ï51Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°·îÈæ0.6%¤Î¾å¾º¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿´Éô¤ÎÂçºå»Ô¤äËÌÀÝ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼è°ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÜÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ÂÄê¾å¾º¡×¤Î·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿ä°Ü¤«¤é¤â¡¢´ØÀ¾¤Î·ÐºÑ¡¦À¸³èµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÂçºå¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÉÜ¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇã²Á³Ê¿ä°Ü¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¡Û
▶マンションナビの大阪府ページはこちら
ÂçºåÉÜ¤Î¥Çー¥¿¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë :
https://t23m-navi.jp/list/%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C
Âçºå»Ô¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê
2025Ç¯9·î»þÅÀ¤ÎÂçºå»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶ÑÇäÇãÊ¿ÊÆÃ±²Á¤ÏÌó52Ëü±ß¤ÇÁ°·îÈæ0.4%¤Î¾å¾º¡£9Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó58%¤Î¾å¾º¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶è¤Ï126.5%¡¢Ãæ±û¶è¤Ï87.5%¤È¹â¤¤¾å¾ºÎ¨¤ÇÅÔ¿´Éô¤¬»Ô¶·¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Îº¡²Ö¶è¤Ï40.7%¡¢ÂçÀµ¶è¤Ï46.6%¤ÈÈæ³ÓÅª³ä°Â¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥ê¥¢´Ö¤Î³Êº¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶âÍø¾å¾º¤ä·úÃÛ¥³¥¹¥È¹â¤Ê¤É¤Î³°ÉôÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¡×¤¬²Á³Ê¿ä°Ü¤òº¸±¦¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âçºå3¥¨¥ê¥¢¤Î²Á³ÊÆ°¸þ ― ¥¥¿¡¦¥ß¥Ê¥ß¡¦¥Ë¥·¤Î¸ÄÀ¤ÈÈæ³Ó3¤Ä¤Î¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÎ©ÃÏÆÃÀ¤ä»Ô¾ì¹½Â¤¤Î°ã¤¤
¡Ú¥¥¿¥¨¥ê¥¢¡Û
²èÁü1¡§ÂçºåÉÜÁ´ÂÎ¤«¤é¸«¤ë¥¥¿¥¨¥ê¥¢¤Î°ÌÃÖ¡Ê¤¹¤ß¤«¤¦¤ë¡Ë
¡Ö¥¥¿¡ÊËÌ¶è¡¦Ê¡Åç¶è¡Ë¡×¤ÏÂçºå¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¾¦¶È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇßÅÄ¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¾¦¶È¡¦½»Âð¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÅÔ»Ô¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸Ãæ¤Ç¤¹¡£
Ê¿¶ÑÇäÇãÊ¿ÊÆÃ±²Á¤ÏËÌ¶è¤Ç102Ëü±ß¡¢Ê¡Åç¶è¤Ç76Ëü±ß¤È»ÔÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÇºÆ³«È¯¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê»ñ»º²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ß¥Ê¥ß¥¨¥ê¥¢¡Û
²èÁü2¡§ÂçºåÉÜÁ´ÂÎ¤«¤é¸«¤ë¥ß¥Ê¥ß¥¨¥ê¥¢¤Î°ÌÃÖ¡Ê¤¹¤ß¤«¤¦¤ë¡Ë
¡Ö¥ß¥Ê¥ß¡ÊÃæ±û¶è¡¦Ï²Â®¶è¡¦Å·²¦»û¶è¡Ë¡×¤Ï´Ñ¸÷¤È¾¦¶È¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢½»ÂðÃÏ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¥¢¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ëÂ¿ÌÌÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
Ê¿¶ÑÇäÇãÊ¿ÊÆÃ±²Á¤ÏÃæ±û¶è87Ëü±ß¡¢Ï²Â®¶è71Ëü±ß¡¢Å·²¦»û¶è70Ëü±ß¡£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ³Ê¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢Åê»ñ¼ûÍ×¤Î¹â¤¤Ï²Â®¶è¡¢µï½»»Ö¸þ¤ÎÅ·²¦»û¶è¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ë¥·¥¨¥ê¥¢¡Û
²èÁü3¡§ÂçºåÉÜÁ´ÂÎ¤«¤é¸«¤ë¥Ë¥·¥¨¥ê¥¢¤Î°ÌÃÖ¡Ê¤¹¤ß¤«¤¦¤ë¡Ë
¡Ö¥Ë¥·¡ÊÀ¾¶è¡¦¹Á¶è¡¦ÍäÀî¶è¡¦ÂçÀµ¶è¡¦º¡²Ö¶è¡Ë¡×¤Ï¡¢¶áÇ¯¤È¤¯¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
USJ¤òÍÊ¤¹¤ëº¡²Ö¶è¤äËüÇî¡¦IR¹½ÁÛ¤ò¹µ¤¨¤¿¹Á¶è¡¢ºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤àÀ¾¶è¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¿¶ÑÇäÇãÊ¿ÊÆÃ±²Á¤Ï40～70Ëü±ßÂæ¤Ç¡¢ËüÇî¤äIR´ØÏ¢¤Î¿ÊÅ¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÃÏ²Á¾å¾º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆ³«È¯¤ä¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢µï½»´Ä¶¤Î²þÁ±¤È»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î²Á³Ê¿å½à¤Ï¡Ö¥¥¿¡ä¥ß¥Ê¥ß¡ä¥Ë¥·¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥·¡×¤¬ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
ÅÔ¿´¤Î°ÂÄêÀ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¥¥¿¡¢À¸³èÍøÊØ¤È²Á³Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¥ß¥Ê¥ß¡¢¾Íè¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤Ê¤é¥Ë¥·¤ÈÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÂò¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
É½1¡§¥¥¿¡¦¥ß¥Ê¥ß¡¦¥Ë¥·¤Î¸½ºß¤ÎÊ¿ÊÆÃ±²Á¤È9Ç¯Á°¤È¤Î¾å¾ºÎ¨Èæ³Ó¡Ê2025Ç¯9·î¸½ºß¡Ë
Âçºå»Ô²Á³Ê¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë
Âçºå»Ô¤Ë¤ª¤±¤ë9Ç¯Á°¤È¤Î¾å¾ºÎ¨¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
9Ç¯´Ö¤Ç³Æ¥¨¥ê¥¢¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Î¾å¾ºÎ¨¤ÏÇäÇã¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Î½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ê¥Ó¤Ç¤Ï·î¼¡¤Ç¥Çー¥¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå»Ô¡¡2025Ç¯9·î»þÅÀ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/13438/table/147_1_50fe3e23922614e4fd7239a6b51d3c1c.jpg?v=202510160627 ]
ランキング6位以降はすみかうるをご覧ください。
▶https://t23m-navi.jp/magazine/news/navi-report202510_osaka/
¤Þ¤È¤á
Âçºå»Ô¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢ÉÜÆâ¤Ç¤â·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¥¿¡×¤ÏºÆ³«È¯¤òÇØ·Ê¤Ë¹âÃÍ·÷¤ò°Ý»ý¤·¡¢¡Ö¥ß¥Ê¥ß¡×¤Ï¾¦¶È¡¦µï½»¤ÎÎ¾¼ûÍ×¤¬°ÂÄê¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥Ë¥·¡×¤ÏËüÇî¤äIR³«È¯¤ò¹µ¤¨¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå»Ô¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë°ÂÄê¾å¾º´ðÄ´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ³«È¯¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î²óÉü¤¬²Á³Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤Î°ÂÄêÀ¡¢ÍøÊØÀ¡¢¾ÍèÀ¤Î¤¤¤º¤ì¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÂò¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¸å¤â·øÄ´¤Ê¼ûÍ×¤¬Â³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
データ提供/マンションナビ
º£¸å¤â¡¢³§ÍÍ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇäÇã¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ »³ÅÄÎÏ
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®£µ-£²¡¡Âè£²ÆüÀ®¥Ó¥ë£µ³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§ 2011Ç¯4·î
»ñËÜ¶â ¡§ 1²¯±ß
【本件に関するお問い合わせ先】
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤¹¤ß¤«¤¦¤ëÊÔ½¸Éô
【関連サービスURL】
■全国14.3万棟 分譲マンション価格相場公開サイト『マンションナビ』
マンション取引情報や価格推移、エリアごとの市場動向など、毎日更新されるデータを活用し、 マンションの購入・売却・資産価値の把握に役立つ情報を発信しています。
■最新情報と専門知識を深掘れる不動産オウンドメディア『すみかうる』
マンション売却や購入にまつわる情報をどこよりもわかりやすく発信中! 不動産会社への取材やマンション売却体験談など、生の声を届けるインタビュー記事も充実しています。