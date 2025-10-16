80Ç¯Âå¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Îµ®½Å¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Â³¡¹ ¡õ ¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¤ËÂç´¿À¼¡ª¡Ö¾¼ÏÂÉ´Ç¯ »þ´ÖÎ¹¹Ô¥³¥ó¥µー¥È～²Î¤È¥Èー¥¯¤ÇÄÖ¤ë80¡Çs¥¢¥¤¥É¥ë～¡×³«ºÅ
10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî¥¹¥Æー¥¸¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Æ¡¡¡Ö¾¼ÏÂÉ´Ç¯ »þ´ÖÎ¹¹Ô¥³¥ó¥µー¥È ～²Î¤È¥Èー¥¯¤ÇÄÖ¤ë80¡Çs¥¢¥¤¥É¥ë～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂÉ´Ç¯ »þ´ÖÎ¹¹Ô¥³¥ó¥µー¥È ～²Î¤È¥Èー¥¯¤ÇÄÖ¤ë80¡Çs¥¢¥¤¥É¥ë～¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.timetravelconcert.com/
¾¼ÏÂ100Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥Öー¥à¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯¡£ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¡¢²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤â¤Î¤Þ¤ÍÌ¡ÃÌ¤Î»³ÅÄË®»Ò¤òMC¤Ë·Þ¤¨¡¢²û¤«¤·¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åö»þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤äÈëÂ¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
MC¤Î»³ÅÄ¤ÏµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡Ö¥Ï¥Á¥Þ¥¤ò¤·¤¿¤êË¡Èï¤òÃå¤¿¤ê¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Íー¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÇð¸¶Ë§·Ã¡¢¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡¢ÂÀÅÄµ®»Ò¡¢ÅÏÊÕÈþÆàÂå¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢´ÑµÒ¤Ï¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ä¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÂç´¿À¼¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é²ñ¾ìÃæ¤ËÇ®µ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¤¬¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡©¡×¤È¥¤¥¸¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤è¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¥â¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¡¢»³¸ýÎÉ°ì¡Ê¥è¥·¥ª¡Ë¡¢Ä¹¹¾·ò¼¡¡Ê¥Õ¥Ä¥ª¡Ë¡¢À¾»³¹À»Ê¡Ê¥ï¥ë¥ª¡Ë¤Î»°¼Ô»°ÍÍ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë´ÑµÒ¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢»³ÅÄ¤¬»³¸ý¤Ë¡Ö¡ÊÌÀÀÐ²È¡Ë¤µ¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ç¤·¤ç¡© 70ºÐ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬¤ª½Ë¤¤¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£Çð¸¶¤ÏÀ¾»³¤Ë¡Ö¥¢¥ì¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢À¾»³¤¬¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¸÷Àþ～¡ª¡×¤È¥®¥ã¥°¤òÂç¥µー¥Ó¥¹¡£²û¤«¤·¤¤¥Èー¥¯¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤¬¡Öº£Æü¤Ï¾¼ÏÂ¤·¤Ð¤ê¡ª ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥Èー¥¯¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¥²¥¹¥È¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¹õÈ±¤«¤é¥°¥ìー¤Î¥êー¥¼¥ó¥È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿À¾»³¤Î¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¸÷Àþ～¡ª¡×
¡ÖÃ¯¤«¤Ò¤È¤êËº¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡© ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È»³ÅÄ¤Î°ÒÀª¤Î¤¤¤¤³Ý¤±À¼¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤Î´äºêÎÉÈþ¡£Âç¤¤Ê¼êÇï»Ò¤ÎÃæ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥½¥ó¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£40Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢´äºê¤¬¡Ö¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¤äÅÄ¸¶¡Ê½ÓÉ§¡Ë·¯¤È¤«¡×¤È¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Îµ®½Å¤Ê¥Èー¥¯¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤¬¡Ö¡ØÅÄ¸¶·¯¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ÓÊý¤¬¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë´¶·ã¡£¤Þ¤¿¡¢»³ÅÄ¤È´äºê¤Ë¤è¤ë¡¢NHK E¥Æ¥ì ¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¡×¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤â°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
´äºêÎÉÈþ
¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¡×¤ÇÍÙ¤ë»³ÅÄË®»Ò¤È´äºêÎÉÈþ¤È´ÑµÒ
ÂÀÅÄµ®»Ò¤Ï¼ç±éÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¡ØËâË¡¤ÎÅ·»È¥¯¥ê¥£¥ßー¥Þ¥ß¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ë¹¥¤¤·¤Æ¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£»³ÅÄ¤Ï²û¤«¤·¤Î¥¢¥Ë¥á¥°¥Ã¥º¡Ö¤Þ¤Û¤¦¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼öÊ¸¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥×¥ë¥Ô¥ó¥×¥ë¥Ñ¥à¥Ý¥Ã¥×¥ó¡¢¥Ô¥ó¥×¥ë¥Ñ¥ó¥×¥ë¥Ñ¥à¥Ý¥Ã¥×¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÂÀÅÄ¤ÎÀ¼¤Ë´ÑµÒ¤ÏÂç´î¤Ó¤ÇÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄµ®»Ò
²û¤«¤·¤Î¡Ö¤Þ¤Û¤¦¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥¡×¤Ë´ÑµÒ¤âÂç´î¤Ó
¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤òÍÙ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£2¶ÊÌÜ¤Ë»³¸ý¤¬¥½¥í¶Ê¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤ªÅ¹¤Ïº£¤Ï¤Ê¤¤¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Ä¹¹¾¤ÈÀ¾»³¤¬»³¸ý¤ò¥¤¥¸¤êÅÝ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤ò¼è¤ë¤Ê¤É¡¢3¿Í¤ÎÌ¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë´ÑµÒ¤Ï½ª»Ï¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¡Ö»³¸ý¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤»¤¤¤¼¤¤¤¢¤È30Ç¯¡×¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ê¥Èー¥¯¤Ë¥ª¥Á¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Î¥³ー¥Êー¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
´ÑµÒ¤â¼«Á³¤ÈÍÙ¤ê¤À¤¹¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡×
¡Ö²Î¤è¤ê¥Èー¥¯¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª
»³ÅÄ¤Ï¡ØË®»Ò¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë on ¥¹¥Æー¥¸¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥³ー¥Êー¤òÅ¸³«¡£¥ì¥³ー¥É ¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖË®»Ò¤Î¤«¤ï¤¤»Ò¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡Ê¥Ð¥¹¥¬¥¤¥ÉÊÓ¡Ë¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¾è¤»¤Æ»³ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÆ±¶Ê¤Î°ìÀá¤òÂç¥µー¥Ó¥¹¡£±ýÇ¯¤Î¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¥Í¥¿¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¥ー¥ïー¥É¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Èー¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Þ¤¹¡£¥é¥¹¥È¤Ë¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸µµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²Î¤¨¤ë²Î¤Ï°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö»³ÅÄ―¡©¡×¡ÖË®»Òー¡ª¡×¤Î¥³ー¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÈÀäÉÊ¤Î¾¼ÏÂ¥¿¥ì¥ó¥È¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¥¬¥¤¥É¥Í¥¿¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¡¢²Î¥Þ¥Í¡£Ì¡ÃÌ¤ÈËÉÙ¤Ê¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ò»ý¤Ä»³ÅÄË®»Ò
´ÑµÒ¤È¤Î¥³ー¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ä³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç½ª»Ï¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤
°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕÈþÆàÂå¤Ï¥á¥É¥ìー¡Ö²µ½÷¿´¤Î¼«Í³·¿¡×¡Ö¤ªÀè¤Ë¼ºÎé¡×¡ÖÎø¤Ï¤¯¤¨¤¹¤Á¤ç¤ó¡×¡Ö¿¿ÀÖ¤Ê¼«Å¾¼Ö¥á¥É¥ìー¡×¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤Î½é¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö¥»ー¥éーÉþ¤òÃ¦¤¬¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ï¡¢»³ÅÄ¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÑµÒ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÍÙ¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Í(¾Ð)¡×¤È¡¢2¿Í¤È¤â´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤ÄÅÏÊÕÈþÆàÂå
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈþÆàÂå¥³ー¥ë¤â
Çð¸¶Ë§·Ã¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¡Ö½Õ¤Ê¤Î¤Ë¡×¡¢¡ÖÂè23²óÆüËÜ¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þ¡×¥´ー¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥Ï¥íー¡¦¥°¥Ã¥Ð¥¤¡×¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹Þ¼¹ä¡ÖRun¡×¤Î¥«¥Ðー¥½¥ó¥°¤âÈäÏª¡£»³ÅÄ¤È¤Î¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÌî¡¹Â¼ÉÂ±¡Êª¸ìII¡Ù¤ä¡Ø¥Ô¥ó¥ー¥Ñ¥ó¥ÁÂçµÕÅ¾¡Ù¤Ê¤É¤Î²û¤«¤·¤¤ÈÖÁÈÌ¾¤¬¼¡¡¹Èô¤Ó½Ð¤·¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿Çð¸¶Ë§·Ã
ÀÎ¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤ë»³ÅÄ¤È¤Îµ®½Å¤Ê¥Èー¥¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·
Çð¸¶¡¢ÅÏÊÕ¡¢¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡¢»³ÅÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¡Ø¾¼ÏÂÉ´Ç¯ »þ´ÖÎ¹¹Ô¥Èー¥¯¡Ù ¥µ¥¤¥³¥í¥Èー¥¯ Part £±.¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈëÌ©¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤¬¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È°ú¤Ã±Û¤·¥¨¥Ô¥½ー¥É¡É¤Ç²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤È¡¢ÇëËÜ¶Ö°ì¤Î²È¤Ë4Ç¯´Öµï¸õ¤·¤Æ¤¤¤¿À¾»³¤Î¡È¶Ö¤Á¤ã¤óÁö¤ê¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÎ¢ÏÃ¤Ë¤Ï²ñ¾ìÃæ¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¤ÈÇð¸¶¤¬°ì½ï¤Ë»¨»ï¤òÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ä¡¢¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡Ù¼ýÏ¿¸å¤Ë»³ÅÄÂð¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤¹¤¾Æ¤¥Ñー¥Æ¥£ー¤ËÇð¸¶¤¬»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Î¡ÈÎø¥Ð¥Ê¡É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤¬Â³¡¹¡£¤µ¤é¤ËÄ¹¹¾¤¬¡ÖÈëÌ©¤Ë¶á¤¤ÏÃ¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤È¤Î¿Æ¸ò¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»³¸ý¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ö¤Á¤ã¤óÁö¤ê¤ò¼Â±é¤¹¤ë¥ï¥ë¥ª¡¦À¾»³
Çð¸¶¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÈÎø¥Ð¥Ê¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄ¤Î½é¡¹¤·¤¤ÍÍ»Ò¤äÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿»³ÅÄ¤ÈÅÏÊÕ¤ÎÇú¾Ð¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â
´äºê¡¢ÂÀÅÄ¡¢¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª¡¢»³ÅÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö¾¼ÏÂÉ´Ç¯ »þ´ÖÎ¹¹Ô¥Èー¥¯¡Ù¥µ¥¤¥³¥í¥Èー¥¯ Part £².¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²¸¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç´äºê¤¬¡Ö¼ã¤¤¤È¤¤è¤êº£¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ê»Ð¤Î´äºê¡Ë¹¨Èþ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡ØËâË¡¤ÎÅ·»È¥¯¥ê¥£¥ßー¥Þ¥ß¡Ù¤Î¼ç±éÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÇÊ¹¤Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿ーÃÂÀ¸!¡×¤Îµ®½Å¤ÊÏÃ¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Þ¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤Ð¤é¤ó¤Ê¥Èー¥¯¤òÅ¸³«
¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ä¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬²¸¿Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥Õ¥Ä¥ª¡¦Ä¹¹¾
²Î¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢´¶Æ°¤¢¤ê¤Î¡¢²»³Ú¤È¥Èー¥¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ºÇ¸å¤ÏÁ´°÷¤Ç¤ä¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Wink¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤À¤±¤É¤µ¤è¤Ê¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤òÂç¹ç¾§¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢µÒÀÊ¤«¤éËüÍë¤ÎÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂÉ´Ç¯ »þ´ÖÎ¹¹Ô¥³¥ó¥µー¥È ～²Î¤È¥Èー¥¯¤ÇÄÖ¤ë80¡Çs¥¢¥¤¥É¥ë～¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡× ´äºêÎÉÈþ
¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥çー¥¸¡× ´äºêÎÉÈþ¡¦»³ÅÄË®»Ò
¡ÖÎÃÉ÷¡× ´äºêÎÉÈþ
¡Ö£É £Ô£È£É£Î£Ë £Ó£Ï¡× ´äºêÎÉÈþ
¡Ö¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ë¹¥¤¤·¤Æ¡× ÂÀÅÄµ®»Ò
¡Ö£Â£É£Î¡¦£Ë£Á£Î¥ëー¥¸¥å¡× ÂÀÅÄµ®»Ò
¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡× ÂÀÅÄµ®»Ò
¡Ö£Ì£Ï£Ö£Å¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡× ÂÀÅÄµ®»Ò
¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¥é¥é¥Ð¥¤¡× ¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª
¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤ªÅ¹¤Ïº£¤Ï¤Ê¤¤¡× »³¸ýÎÉ°ì
¡Ö¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×ÃµÄåÃÄ¡× ¥¤¥â¶Ö¥È¥ê¥ª
¡ÔË®»Ò¤Î¤«¤ï¤¤»Ò¤Ö¤ê¤Ã»Ò¡Ê¥Ð¥¹¥¬¥¤¥ÉÊÓ¡Ë¡Õ »³ÅÄË®»Ò
¡Ô¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö ¥á¥É¥ìー¡Õ ÅÏÊÕÈþÆàÂå
¡Ê²µ½÷¿´¤Î¼«Í³·¿～¤ªÀè¤Ë¼ºÎé～¡¦Îø¤Ï¤¯¤¨¤¹¤Á¤ç¤ó～¿¿ÀÖ¤Ê¼«Å¾¼Ö¡Ë
¡Ö¥»ー¥éーÉþ¤òÃ¦¤¬¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡× ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¦»³ÅÄË®»Ò
¡Ö£Ô£Ï£Ï £Á£Ä£Õ£Ì£Ô～£Ð£É£Î£Ë¤Î£Ã£È£Á£Ï¡× ÅÏÊÕÈþÆàÂå
¡ÖÆ·¤ËÌóÂ«¡× ÅÏÊÕÈþÆàÂå
¡Ö½Õ¤Ê¤Î¤Ë¡× Çð¸¶Ë§·Ã
¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥Õ¥§¥Æ¥é¥¹¡× Çð¸¶Ë§·Ã
¡Ö£Ò£õ£î¡× Çð¸¶Ë§·Ã
¡Ö¥Ï¥íー¡¦¥°¥Ã¥Ð¥¤¡× Çð¸¶Ë§·Ã
¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤À¤±¤É¤µ¤è¤Ê¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡× Á´°÷