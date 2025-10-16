【仙台駅初出展】『タコシウマイ』がシュウマイオブザイヤー受賞！福島の復興タコで作る海鮮焼売を試食販売＆アンケートプレゼント実施

■福島発の“ご多幸（タコ）”グルメが仙台駅に初登場

浜福

福島県新地町発のご当地焼売『タコシウマイ』が、JR仙台駅 東西自由連絡通路に期間限定でポップアップ出店します。

プリプリのタコと、たらのすり身・炒め玉ねぎを合わせた餡を、もっちり皮で包んだ海鮮焼売。ひと口で“ご多幸（タコ）”が広がると話題の看板商品です。

期間中は試食販売のほか、SNS投稿キャンペーンも開催。アンケート回答・Instagramフォローで「常磐もの・タコレシピブック」をプレゼントします。

■開催概要（ポップアップ出店）

ジャパンフードセレクショングランプリにも輝いたタコシウマイ- 日時：2025年10月18日（土）～23日（木）〈6日間〉 11:00～19:00- 会場：JR仙台駅 東西自由連絡通路- 内容：タコシウマイ販売／試食／SNS投稿キャンペーン／アンケートプレゼント- 主催：株式会社トーシン（タコシウマイの浜福）

インパクトのあるタコのパッケージ“復興の象徴” 常磐ものタコ100％使用

『タコシウマイ』は、震災後初めての試験操業で最初に水揚げされた魚種「タコ」を100％使用。

新地町・相馬市の港で水揚げされた新鮮な“常磐もの”タコを贅沢に使い、地域の誇りと復興への想いを包み込みました。

電子レンジで簡単に調理でき、贈答用にも好評。ふくしまデザインコンぺティションBRONZE受賞のパッケージデザインも注目を集めています。

■主な受賞・掲載実績

- 日本シュウマイ協会「シュウマイ・オブ・ザ・イヤー2024」受賞- ジャパン・フード・セレクション グランプリ（2024年5月・福島県初）- ふくしまデザインコンペティション2022-23 ブロンズ賞- 「手みやげ特集」「地域ブランド特集」など多数掲載

参考：https://syumai.life/2024bestsyumaioftheyear/

■10/25（土）開催！タコシウマイPARTY!!!

浜福 × Date fm「BANG!BANG!!」コラボイベント

Date fm 人気番組「BANG!BANG!!」の萌江、バイヤー高橋、ずんだ のDJ 3名が登場し、

“タコシウマイがもっと美味しくなる最強トッピング”を提案・プレゼンバトル！

トーク×試食×来場者投票×抽選会を楽しめる90分のフードエンタメイベントです。

申込・詳細はPeatixまたは公式サイトより。

イベント申し込み（Peatix）(https://tacosiumai.peatix.com/view)

Date fm「BANG!BANG!!」公式X (https://x.com/BANGBANGsendai)

Date fm

■代表コメント

2012年6月。震災後、初めての試験操業で最初に水揚げされた魚が『タコ』でした。

福島の海の恵み“常磐もの”の美味しさと、復興に挑み続ける生産者の想いを、全国へ。

『ご多幸（タコ）を届けるシウマイ』を合言葉に、笑顔の食卓をお届けします。

― 株式会社トーシン（タコシウマイの浜福）代表取締役 日下智子

■会社概要

会社名：株式会社トーシン（ブランド名：タコシウマイの浜福）

所在地：〒979-2709 福島県相馬郡新地町駅前1丁目18-2

事業内容：水産加工品の製造・販売

公式サイト：https://www.hamafuku.jp

浜福ロゴ本件に対するお問い合わせ

タコシウマイの浜福（株式会社トーシン）

担当：日下 智子

MAIL：info@hamafuku.jp

TEL：0244-26-7844（平日10:00～17:00）