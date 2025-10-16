【林業・建設・インフラ業界向け】DJI産業用ドローン実演＆導入会 愛知・瀬戸市にて10/31に開催

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋)は、株式会社ルシエルドローンと共催で2025年10月31日(金)に愛知県瀬戸市にてDJI産業用ドローン実演＆導入会を開催いたします。

現場でそのまま使える判断材料を、1日で。

本イベントは、DJI FlyCart 30 / DJI Matrice 400 / DJI Dock 2 の同日フライトをプロパイロットが実務想定のデモで実演し、分かりやすい実況解説を加える導入特化型イベントです。

会場ではプロポ映像のライブ投影と “今日の実測値”（風速 / 往復時間 / 荷重） を掲示し、1日の運搬量や段取り時間の削減効果をその場で把握可能。

午後は測量・無人運用のワークフローを実演し、最後に補助金活用の最新情報を専門家（バウンダリ行政書士法人 / Web登壇）が解説します。

こんな方におすすめ

イベント概要

- 建設ICTの活用を検討している- 作業現場で効率化を図りたい- 無人化、遠隔監視の一歩を具体的に知りたい- 補助金の最新情報と導入までの流れをまとめて把握したい日時

2025年10月31日（金）10:00～16:00（受付 9:30～）

※雨天時は内容を変えて実施いたします

会場

〒480-1204 愛知県瀬戸市北丘町76－8(https://maps.app.goo.gl/LLq33oxXQuw6rux87) (駐車場 最大50台)

対象

林業・建設・測量・自治体・インフラ管理・教育機関など

参加費

無料（事前登録制・先着順）

お申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdGXYzuxcmN6glujAtHLG6sVoZNuhbW4DIxjz7O2WoeFWINw/viewform

タイムテーブル（予定）

09:30～10:00 受付

10:00～10:05 開会・安全説明（室内）

10:05～10:20 3機種の見どころ紹介（室内）

10:20～10:45 屋外ショート実演：魅せるフライト（FlyCart 30 / モニター投影）

10:45～11:15 導入効果の要点（安全・時間・コストの考え方）

11:15～11:45 本編実演１.（FlyCart 30 実運搬：スリング荷の装着～自動フック開放・往復時間計測）

11:45～12:10 “数値で分かる”簡易試算（1日の運搬量・効果イメージ）

12:10～13:00 昼休憩

13:00～13:25 DJI産業機の紹介：測量・無人運用ワークフロー（M400＋L2 / M4E / Dock 2）

13:30～14:10 本編実演２.

１. M400＋L2：リアルタイム地形追従＋点群モニタリング

２. M4E：写真測量ワークフロー

３. Dock 2＋M3D：自動離発着とUIデモ

14:15～14:30 本編実演３.（室内遠隔デモ：Dock 2＋M3D＋FlightHub 2）

14:30～15:00 事例紹介・質疑応答

15:00～15:30 補助金活用セッション

15:30～16:00 個別相談

※天候・会場状況により一部変更する場合がございます

実演機と見どころ

持ち物・服装・お願い

- 運搬｜FlyCart 30スリングを使った資材運搬 / 実際の吊り荷取り付け～自動開閉フックで切り離し / 往復時間の可視化- 測量｜Matrice 400＋Zenmuse L2 / Matrice 4E地形追従の自動飛行 / リアルタイム点群モニタリングと3Dモデル可視化- 無人運用｜DJI Dock 2＋Matrice 3D自動離着陸＋遠隔監視UI（FlightHub 2）の体験活用例- 林業：苗木、資材の谷越えや急斜面搬送を省人化- 建設、測量：ICT施工や出来形管理、週次の進捗把握を効率化- 自治体、インフラ：定期巡回の無人化、災害時の早期確認、遠隔監視

持ち物：名刺、筆記用具

服装：屋外見学に適した服装（防寒・雨具 / ヘルメット任意）

撮影：安全確保のため静止画のみ可、動画はスタッフ指示に従ってください

荒天時：屋外実演は録画映像＋UIデモに切替えます

主催

株式会社ルシエルドローン

共催：株式会社システムファイブ

協賛：株式会社フライトライブ

特別出演：バウンダリ行政書士法人

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/